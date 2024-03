Rohlík vyrostl na 17,8 miliardy. Už umíme vydělávat i v Německu, je to klíčový trh, říká Tomáš Čupr

Uložit 0

Rosteme skoro ve všech zemích, ve kterých působíme, a zásadní je, že jsme se dostali do provozního zisku v Mnichově. Takové je hlavní sdělení Tomáše Čupra, zakladatele a šéfa online supermarketu Rohlik.cz, respektive zastřešující skupiny Rohlik Group. Ta dnes rozváží potraviny vedle Česka také v Německu, Maďarsku, Rakousku a Rumunsku a v loňském roce se její obrat vyšplhal na 700 milionů eur, což je v přepočtu 17,8 miliardy korun. Jde o meziroční růst o pětadvacet procent, který byl poháněný hlavně německým trhem. Právě ten je pro budoucnost celého Rohlíku klíčový.

U našich západních sousedů funguje Rohlik Group pod značkou Knuspr.de a její dodávky s potravinami je možné spatřit v Mnichově, Frankfurtu a Berlíně. Zatím zdaleka největším trhem, co se týče příjmů, je Česko, ale v Německu se hraje o to, jak bude celá rohlíkovská skupina vypadat za pár let a jak úspěšná bude. „Na konci roku 2023 jsme prokázali, že v západní Evropě dokážeme vydělat peníze,“ oznámil Tomáš Čupr. Má na mysli to, že v Mnichově se už Rohlíku podařilo dosáhnout provozního zisku.

Je to pro firmu důležitý ukazatel, protože dosud Rohlík v rámci expanze na německý trh jen pálil peníze. Mimo jiné tím, že stavěl automatizované sklady, ve kterých musí působit stále méně lidských pracovníků, jelikož řadu činností už dělají robotické stroje. Teď se mu tyto investice začínají vracet. Tomáš Čupr vysvětluje, že unikátním know-how Rohlíku je softwarová vrstva, která celý stále více automatizovaný provoz ve skladech pohání. Hardware, tedy jednotlivé roboty, umí kombinovat od různých dodavatelů podle potřeby.

„Na Rohlík se stále více dívám jako na infrastrukturní byznys, je to naše velká konkurenční výhoda,“ říká zakladatel. Dnes má firma čtyři automatizované sklady, po dvou v Praze, jeden v Mnichově a jeden ve Frankfurtu. Zatímco na začátku v nich bylo jen několik menších robotů, postupně přibyly pojízdné stroje, robotické ruce a ještě letos by se prý mělo zboží automatizovaně také nakládat do dodávek, které je pak rozvezou zákazníkům.

V příštím roce by pak Čupr rád podobným způsobem vyřešil i příjem zboží na sklad. „Pak už nebudeme potřebovat tolik lidí ve skladech, bude to hlavně o inženýringu než o manuální práci. Díky této provozní vrstvě jsme začali vydělávat peníze v Mnichově,“ říká. Brzy by tomu tak mělo být podle současných plánů i v dalších městech. V dubnu Rohlík otevře automatizovaný sklad v Berlíně a v září ve Vídni. V příštím roce pak má přijít provozní zisk také ve Frankfurtu, kde je online supermarket nejkratší dobu.

„Západní Evropa se pro nás díky tomu stane zdrojem cash flow, a nikoliv tím, do čeho se neustále sypou peníze,“ doplňuje Tomáš Čupr. Detaily o přesném hospodářském výsledku zatím prozradit nechce. Říká jen to, že v Česku a Maďarsku už Rohlík generuje zisk, ale prozatím ho všechen vráží do expanze. Pochlubí se prý, až ho bude generovat celá skupina, protože zatím jde jen o virtuální čísla.

V loňském roce největší český online supermarket, který si už podle Čupra vybudoval výsadní pozici také v Budapešti a Mnichově, potvrdil svůj růst z předcházejících let. Jestliže v roce 2023 vykázal obrat 700 milionů eur, rok předtím to bylo 574 milionů eur, v roce 2021 reportoval 428 milionů eur a rok předtím 252 milionů eur. Jednačtyřicetiletý zakladatel Rohlíku říká, že poslední meziroční růst o čtvrtinu je sice fajn, ale očekává, že růst by měl do dalších let akcelerovat.

Foto: Rohlik V Německu funguje Rohlík jako online supermarket Knuspr.de

„Pokud budeme mít dál stejné výsledky jako v prvních dvou měsících letošního roku, dostaneme se letos v obratu přes miliardu eur,“ plánuje. Čupr přitom zmiňuje ještě jeden důležitý aspekt. Zatímco v předchozích letech měl při covidovém boomu a levných penězích původně v plánu obsazovat hned několik evropských trhů najednou – a pokukoval třeba po Itálii nebo Španělsku – teď se jeho strategie razantně změnila. Všechny oči jsou upřené na Německo.

Firma tam meziročně vyrostla o 94 procent a potenciál je prý ještě mnohem větší. „Klíčové pro nás je, že dokážeme růst na trzích, kde už jsme silní, a dál naši pozici posilujeme. Náš růst není hnaný jen expanzí do nových zemí a měst,“ říká Čupr. Pro posílení své pozice v Německu Rohlík loni akvíroval konkurenční online supermarket Bringmeister, který patřil české investiční skupině Rockaway. V Mnichově už ho plně integroval pod vlastní značku Knuspr.de a brzy se na to chystá také v Berlíně.

Synergie prý byly obrovské a Čupr nevylučuje, že dalšímu růstu mohou pomoct i právě takové akvizice. „Je to něco, co bych v budoucnu rád zopakoval i v dalších zemích. Bringmeister byl na stole několik let, ale až loni byla jeho cena správná. Klíčové pro nás při takové akvizici je, že má firma velice podobnou propopozici jako my nebo je snadno předělatelná. Nechci konglomerát firem, kde každá dělá něco trochu jiného,“ vysvětluje a kvituje i to, že šlo o akciový deal, kdy si obě strany „jen“ vzájemně vyměnily akcie jednotlivých firem.

V Německu už podle něj žádný další takový akviziční cíl není, nicméně v Evropě jich ještě několik je. To má být nicméně otázka vzdálenější budoucnosti, protože Čupr trvá na tom, že teď je jeho hlavním bodem zájmu Německo. Na zahraniční expanzi Rohlík historicky nabral spoustu peněz.

Celkem od investorů v čele s Index Ventures, Partechem či Sofinou získal 593 milionů dolarů (v přepočtu necelých čtrnáct miliard korun), což je zdaleka nejvíce ze všech českých startupů. V roce 2021 se z Rohlíku stal díky velkým investicím takzvaný jednorožec, když jeho hodnota vyrostla na více než miliardu dolarů. Aktuálně Rohlík uvádí valuaci 1,3 miliardy eur.

Tomáš Čupr nyní říká, že další peníze od investorů v současné chvíli nejsou úplně nutné. „Už nepotřebujeme peníze na to, abychom ve městech, ve kterých jsme, vyrostli a vydělávali. Plánujeme, že za pět až šest let se dostaneme ve stávajících městech ke třem miliardám eur obratu. To je pěkné číslo, ale v rámci evropského retailu pořád malé. Začínáme si proto s investory povídat, jestli by byl apetit podívat se s námi do dalších německých měst. My tu ambici výhledově máme, ale teď se chceme alespoň rok soustředit na náš stávající byznys,“ popisuje Čupr.

V plánech Rohlíku je zapsáno, že v příštích pěti letech by rád otevřel deset měst. Připravené sklady má například v Hamburku a Essenu. Už jen ve třech aktuálních městech, Berlíně, Mnichově a Frankfurtu, ale prý vidí větší příležitost než v celém Česku, co se potenciální velikosti byznysu týče. Meziročně se firmě dařilo vyrůst i na dalších trzích. V Česku to bylo o osmnáct procent, v Maďarsku o pětatřicet procent a v Rumunsku o pět procent. Zhruba dvě třetiny obratu loni vygeneroval domácí trh, po zhruba patnácti procentech přidaly Německo s Maďarskem a o zbytek se postaralo Rumunsku s Rakouskem.

Právě v Rakousku zaznamenal Rohlík meziroční pokles příjmů. Důvodem má být loňské plánované rozhodnutí zastropovat kapacitu rozvozů, kdy Rohlík nechtěl na tamním trhu dál pálit tolik peněz. Více rakouský byznys rozjede ve chvíli, kdy bude mít k dispozici automatizovaný sklad, který celý provoz významně zefektivní. Ve Vídni by se měl nový sklad otevřít letos a poté by měly znovu růst také objednávky. Celkem jich Rohlík na všech svých trzích loni odbavil 11,5 milionu a obsloužil 850 tisíc zákazníků. Vedle české značky Rohlik.cz a německého Knuspr.de operuje v Rakousku jako Gurkerl.at, jako Kifli.hu v Maďarsku a jako Sezamo.ro v Rumunsku.