Ambiente zahajuje obří kurz. Za 150 tisíc a 10 měsíců se jeho absolventi dozví vše o pivu

Deset měsíců, pouze deset účastníků, více než dvacítka pivních expertů a vše o historii, výrobě, uskladnění, sanitaci, čepování i chuti zlatého moku. To je nový kurz, který představila gastronomická skupina Ambiente. Pod jednu střechu sezvala ty nejdůležitější hráče na české pivní scéně, aby společně předali své znalosti majitelům restaurací a pivovarů, sládkům, výčepním a všem, kdo to s pivem myslí vážně. Vážnosti odpovídá i cena, která činí 150 tisíc korun. „Chceme tak posunout celé odvětví, ve kterém pracujeme, tedy vše, co se týká piva,“ říká k projektu Tomáš Karpíšek.

Na kurzu Maximum o pivu se podle lidí, kteří za ním stojí, člověk dozví skutečně vše, co se o oblíbeném nápoji dozvědět dá. Začne celodenní exkurzí do Černokosteleckého pivovaru za historií piva s jeho majiteli Milanem Starcem a Tomášem Vodochodským, pokračovat bude cestou na chmelnici přes základy vaření ve Dvou kohoutech se zdejším vrchním sládkem Lukášem Tomsou až po praktickou vařící část, exkurzi do pivovarů, návštěvu pivního veletrhu BrauBeviale v Norimberku a školu čepování.

„Pivu se věnujeme patnáct let, což je oproti jiným na české pivní scéně zlomek času, ale za tu dobu jsme ušli kus cesty. Ta začala prvním Lokálem, kde bylo naším cílem mít pivo stejně studené jako U Tygra a prodat ho co nejvíc. Pak jsme si do toho sáhli čím dál víc, začali jsme řešit celé výčepní řemeslo, zabředli jsme do technologií, díky čemuž dnes s Prazdrojem máme společný patent na výčep,“ vypráví Tomáš Karpíšek.

V průběhu let se skupina Ambiente ponořila ve spolupráci s Pivovarem Matuška také do vaření vlastního tekutého chleba, z čehož vzešel karlínský podnik Dva kohouti. A v poslední době dbá stále více především na to, aby se mluvilo nejen o vaření piva, ale také o jeho kvalitě na čepu, správném ošetření a hygieně. I proto je součástí nového kurzu možnost složit sanitační a senzorické zkoušky.

„Víme, jak moc nás obohacuje spolupráce jednotlivých oborů. Teď se chceme pokusit dát na jedno místo všechny ty lidi, s nimiž jsme se za ty roky seznámili a kteří nám pomohli se dostat tam, kde jsme dnes. Propojit všechny síly a vytvořit novou komunitu lidí a další generaci, které umožníme komplexní pohled na celé odvětví. Je před ním spousta výzev, všichni se budeme potýkat s tím, že se nebude pít tolik piva, jako tomu bylo doposud. Takže musíme hledat nové cesty, kam pivo posunout,“ dodává Karpíšek.

Foto: Ambiente Hlavními lektory kurzu je mistr světa v čepování piva Lukáš Svoboda a vedoucí Školy čepování Lucie Janečková

Hlavními lektory a lektorkou kurzu je česká pivní legenda, mistr světa v čepování zlatého moku a spolumajitel firmy Lokál Lukáš Svoboda, vedoucí Školy čepování Lucie Janečková a již zmíněný Lukáš Tomsa. Podílí se na něm ale i František Jirásko a sládci z pivovaru v Nové Pace, za Pivovar Matuška Adam Matuška a sládek Jan Najbrt, spolumajitelka pivního baru Beergeek Olga Romanová, sládek pivovaru U Fleků Michael Adamík, Eva Čížková ze Sanitace cest, publicista věnující se historii hospod Lukáš Berný a další. Aktuálně se zaplnilo již několik míst a další kurz se bude vypisovat nejdříve za rok a půl.

„Naším cílem je především pečlivě ošetřené pivo. A jestli ho chceme do budoucna dosáhnout úplně všude a chceme být známí jako země, která nejenže vaří skvělá piva, ale také se o ně skvěle stará, potřebujeme spojit všechny ty, kdo na cestě piva stojí. Přivést jednotlivá řemesla dohromady a začít si všechny zkušenosti mezi sebou předávat. Byla bych ráda, kdybychom jednoho dne mohli přijít do jakékoliv hospody a přistálo před námi perfektně ošetřené pivo,“ uzavírá Lucie Janečková.