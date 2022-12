Ani Zaklínač, ani Superman. Král nerdů Henry Cavill se s Amazonem pouští do sci-fi války Warhammeru

Už nebude Zaklínačem ani Supermanem, ale do fantastických žánrů se ponoří hlouběji než kdy dřív. Hollywoodská hvězda Henry Cavill ve spolupráci s Amazon Studios začne pracovat na převedení herní značky Warhammer na obrazovky. Ta se v nejširším mainstreamu nemůže s popularitou Zaklínače na Netflixu nebo Muže z oceli v kinech měřit, ale je základem pro bezpočet stolních i digitálních her, její fiktivní vesmír je plný příběhů a má fanoušky po celém světě.

Henry Cavill je jedna z nejslavnějších tváří filmového světa. Ale i obří nerd. Fanoušci o něm dobře vědí, že si skládá vlastní počítačové sestavy. Nebo že četl Zaklínače, kterého sám na Netflixu hraje. A třeba i to, že maluje plastové figurky futuristických válečníků, se kterými se bojuje ve stolní hře Warhammer. Konkrétně ve Warhammeru 40 000, válečné hře zasazené do temné budoucnosti 40. milénia. Práva na její obrazovkovou adaptaci právě získal Amazon, který se dohodl s jejich držiteli z britské společnosti Games Workshop.

„Warhammer 40 000 baví fanoušky po celém světě a bez ohledu na věk. Těšíme se, že s Henrym a společností Games Workshop budeme na této fantastické značce pracovat po mnoho let,“ prohlásila Jennifer Salkeová, šéfka Amazon Studios. „Je nám potěšením oznámit, že jsme uzavřeli předběžnou dohodu s Amazonem o filmových a seriálových adaptacích našeho díla a o přidružených právech na merchandising,“ uvedli zástupci Games Workshopu. „Za Císaře!“ okomentoval vše sám Cavill s odkazem na vládce galaktického impéria z příběhu hry.

Konkrétní podobu spolupráce musí zúčastněné strany ještě upřesnit v dalších kontraktech, finanční podmínky dealu zůstávají v tajnosti. Jisté však je, že tváří nového projektu bude Henry Cavill. Díky přímým zkušenostem s hrami od Games Workshopu a pozitivnímu vztahu k fantastice má usednout do producentského křesla, Amazon nicméně využije i jeho herecké schopnosti. Podle magazínu Deadline by v očekávaném seriálovém zpracování sci-fi příběhů Warhammeru 40 000 měl také hrát hlavní roli.

Ještě stále přitom je v očích diváků spojený s lovcem příšer Geraltem, hlavním hrdinou fantasy seriálu Zaklínač na motivy knížek Andrzeje Sapkowského. Ve třetí řadě Cavilla ještě fanoušci uvidí, v té čtvrté jej ale nahradí bratr filmového Thora Liam Hemsworth. Původní představitel by prý čtvrtou sezonu nezvládal kvůli povinnostem v lukrativnější roli filmového Supermana, kterého ztvárnil ve snímcích Muž z oceli, Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti a v Lize spravedlnosti.

Foto: Games Workshop S podobnými futuristickými válečníky si hraje i Henry Cavill, slavný herec a hráč Warhammeru 40 000

Internetové spekulace ale šuškaly o tom, že jeho odchod přišel přinejmenším z části kvůli přílišnému odklonu seriálu od zdrojového materiálu. Sám Cavill je totiž velkým fanouškem nejen knih, ale i zaklínačských videoher od polského CD Projektu. To na rozdíl od spekulací o jeho konci v seriálu není šuškanda, ale několikrát potvrzená skutečnost. Třeba i ve videu, kde z knižního Zaklínače předčítá.

Supermanovský důvod jeho odchodu z netflixovského hitu však ve čtvrtek úplně padl. Vedení DC Studios se totiž v dalších adaptacích supermanovských komiksů zaměří na mládí nejslavnějšího hrdiny s jiným, mladším hercem. Nečekaný konec potvrdil i sám Cavill na svém Instagramu. Tváří jedné z nejpopulárnějších fantasy značek současnosti už tak zakrátko nebude, představitelem nejsuperhrdinštějšího superhrdiny také ne. Nahradí je Warhammer.

A co že je ten Warhammer zač? Nerdství. Ještě větší, než když spojíte Geralta a Supermana dohromady. V základu je to stolní hra, v níž pohybujete plastovými figurkami vojáků po bojišti. To může být stůl v obýváku, ale také do detailu vyvedená krajinka jako u modelové železnice. Pravidla vám řeknou, že vesmírný mariňák dostřelí tak a tak daleko nebo že tank s obřím kanónem zasáhne nepřítele při takovém a takovém hodu kostkou. A tak měříte pravítkem, taktizujete, házíte kostkami a nesmírně se bavíte.

To je ale jen vrcholek warhammerovského ledovce. Součástí tohoto koníčku – takzvaného wargamingu – jsou i modelařina, malování figurek, vymýšlení vlastních příběhů anebo kompetitivní turnaje. Díky této zábavě vyrostl z nadšeneckých počátků Games Workshop na globálního giganta svého oboru a z Warhammeru vytvořil jednu z nejsilnějších herních značek. Můžete si tak zahrát Warhammer ve fantasy i sci-fi světech, s obrovskými armádami i jen hrstkou modelů, naživo i v mnoha videoherních adaptacích. A velice populární je i mezi českými hráči.

Právě zmíněný sci-fi Warhammer 40 000 s číslovkou v názvu odkazující na letopočet, v němž se zhruba odehrává, by měl být Amazonem seriálově zpracovaný. Základem jeho příběhu je nekončící konflikt lidských i nelidských obyvatel naší galaxie. A byť tento boj skutečně hraje prim, na motivy Warhammeru vznikl kromě her i bezpočet knih, které rozhodně nejsou jen o střílení a sekání. Nicméně je pravda, že oblíbená fráze popisující tento fiktivní vesmír hovoří o tom, že „v ponuré temnotě předaleké budoucnosti existuje pouze válka“.

Boje i válečné stroje tak ve fiktivním univerzu dosahují epických rozměrů, ničeny jsou celé planety, lidstvu vládne obrovské impérium, které je na jednu stranu slabým světlem naděje, ale na stranu druhou nesmírně krutým totalitním molochem, pro který jeden lidský život nemá kdovíjakou cenu. A teď si představte, že ve Warhammeru platí za ty méně zkažené. Třeba ve srovnání s všepožírajícími biovetřelci nebo démonicky posedlými zrádci lidstva.

Pokud Warhammer neznáte, může se vám to všechno zdát poněkud úsměvné, ale pro fanoušky je to nesmírně pohlcující hobby – a pro Games Workshop extrémně lukrativní byznys. Firma je obchodovaná na londýnské burze a má hodnotu 2,7 miliardy liber, tedy 75 miliard korun. V posledních letech zažívá obrovský růst, loni rekordní tržby ve výši 387 milionů liber, téměř 11 miliard v korunách. Pro firmu nebude ani spolupráce s Amazonem úplnou novinkou v audiovizuální tvorbě, sama provozuje streamovací službu. Byť s chudší nabídkou.

Spojení Henryho Cavilla a Amazonu by nicméně Warhammeru mohlo přinést ještě větší popularitu, než kterou si mezi hráči užívá doposud. A to především mezi futuristickou válkou nepolíbenými hráči. Na rozdíl od Zaklínače by se navíc stávající fandové nemuseli obávat toho, že jejich milované příběhy projdou nepovedenou scenáristickou proměnou od lidí, kteří Warhammeru neholdují. Osud galaxie totiž bude pomáhat určovat muž, který když nezdobí červené koberce hollywoodských večírků, tak maluje figurky vesmírných strážců galaktického císaře.