Anne Hathaway a Dua Lipa vs. Dior. Zápasy Ligy mistrů mezi Arsenalem a PSG už dávno nejsou jen o fotbale

Arsenal vs. PSG

Uložit 0

Letošní semifinále fotbalové Ligy mistrů mezi Arsenalem a Paris Saint-Germain nebylo jen sportovní bitvou o místo na výsluní. Byl to také souboj dvou odlišných světů – a dvou způsobů, jak využít moderní marketing, byznys a sílu popkultury. Ve světě velkého fotbalu totiž už dávno nejde jen o výkony na trávníku. Vítězem je svým způsobem taky ten, kdo zařídí, že jeho značka žije i mimo sportovní výsledky.

Arsenal, tradiční klub ze severního Londýna, který funguje už od roku 1886, je dnes symbolem nové autenticity. V době, kdy si velké značky kupují pozornost, Arsenal spoléhá na sílu vlastního příběhu, lokální identitu a přirozené ambasadory. Sezóna 2023/24 mu přinesla rekordní příjmy 616,6 milionu liber (18 miliard korun), na kterých se ještě více než dříve podílel komerční segment.

Pomohly tomu samozřejmě výkony na hřišti a po šesti letech návrat do Ligy mistrů, ale především měl klub i propracovanou strategii. Arsenal nejprve prodloužil a výrazně navýšil smlouvu s Emirates Airlines, kdy se hodnota kontraktu vyšplhala na odhadovaných 50 milionů liber ročně (1,5 miliardy korun).

Dalším krokem bylo uzavírání lokálních smluv na specifických trzích. Klub se tak například dohodl se Socios.com, což je platforma pro fanoušky sportu, kde za digitální tokeny ovlivňují dění v klubu (například výběr hudby při zápase) a získávají odměny. A celkově se podařilo zvýšit hodnotu peněz plynoucích od oficiálních partnerů – včetně i takového Adidasu – o 15 až 25 procent.

Klíčovou roli v budování globálního jména pak hraje také přirozené využití popkulturních osobností. Americká herečka Anne Hathaway a jedna z nejoblíbenějších zpěvaček současnosti Dua Lipa, která se nedávno objevila na domácím utkání Arsenalu, přitom nejsou placené ambasadorky. Jejich podpora je autentická, což má mnohonásobně vyšší dopad než tradiční reklamní kampaně. Anne Hathaway se dokonce nedávno natočila, jak v dresu zpívá hymnu Arsenalu po vítězném zápase. Video mělo miliony zhlédnutí i sdílení.

A nejsou samy. Arsenalu veřejně fandí i herec Nicholas Galitzine, známý ze seriálu Červená, bílá a královsky modrá, nebo nigerijský rapper ODUMODUBLVCK. To vše dokazuje, jak Arsenal nad budováním značky uvažuje.

Zato Paris Saint-Germain šel zcela jinou cestou – cestou řízené, miliardové expanze. Od chvíle, kdy jej v roce 2011 převzal katarský fond Qatar Sports Investments, bylo zřejmé, že cílem není jen vítězit na hřišti, ale redefinovat, co znamená být fotbalovým klubem.

Partnerství s původně basketbalovou značkou Jordan znamenalo revoluci – však to bylo poprvé v historii, kdy vstoupila do fotbalu. Limitované edice dresů, bund a tenisek bývají vyprodány během hodin. Kampaň s modelkami Kendall Jenner a Gigi Hadid nebo zpěvačkou Rihannou v dresech PSG zase ukázala, že klub prorazil do světa high fashion, streetwearu a luxusního životního stylu. Stejně zajímavá byla i návštěva zápasu Kim Kardashian, jejíž fotka z pařížského stadionu nasbírala na Instagramu miliony lajků. A v dresu PSG se fotila například i Beyoncé.

Dior, který vytváří formální oblečení pro hráče PSG, pak ještě více upevnil vnímání klubu jako módní ikony. Kreativní ředitel Dioru a návrhář Kim Jones mluví o spolupráci jako o spojení dvou pařížských legend.

Arsenal loni zvýšil své komerční příjmy na 218 milionů liber (6,4 miliardy korun), což znamená meziroční nárůst o 29 procent. PSG za minulý rok vygeneroval komerční příjmy přes 391 milionů dolarů (8,5 miliard korun). Klíčovou roli hrají pro Pařížany sponzorské smlouvy s giganty jako Nike a Qatar Airways nebo se zmíněným Diorem, zatímco Arsenal na to jde jinak – přes kombinaci vlastních kampaní, sportovních úspěchů a zapojení popkulturních hvězd. Z čísel je vidět, že oběma klubům rostou příjmy, ale jiným tempem a hlavně stylem.