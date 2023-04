Chce dělat aplikace bez vývojářů, díky ChatGPT mu to jde ještě rychleji. Český startup hlásí investici

Je to zkratka pro všechny lidi, kteří potřebují vytvořit webovou aplikaci bez využití specializovaných programátorů. A nabízí ji český startup Contember, za jehož vývojem stojí trojice zakladatelů Jan Sládek, David Matějka a Jonáš Nobile. Na trhu působí tři roky, využívají jej stovky klientů a podzimní nástup umělé inteligence ChatGPT týmu vývojářů umožnil posunout funkcionality nástroje rychle vpřed. Vizi Contemberu věří také investoři, kteří mu nyní posílají přes sedm milionů korun.

„Týmy o mnoha lidech až po několika týdnech či měsících často zjišťovaly, že v zadání na novou webovou aplikaci udělaly chybu. Celý proces k hotové aplikaci se tak neustále opakoval a samozřejmě zásadně prodražoval,“ vysvětluje Jan Sládek, spoluzakladatel vývojářského studia ManGoweb.

Právě v agentuře ManGoweb Sládek společně s Davidem Matějkou často narážel na to, že se projekty zbytečně zasekávají na nekonečném předávání zadání mezi front-end a back-end pracovníky. Chtěli procesy zefektivnit a vyřešit tak, aby stačilo méně komunikace i lidské práce. Rozhodli se proto vytvořit platformu, kterou by mohli front-end vývojáři využívat sami a kolegy z back-endu by už nepotřebovali.

„Roky jsme pracovali na tom, abychom zjednodušili tvorbu webových aplikací a podzimní nástup ChatGPT nám zásadně zahrál do karet, protože funkčnost služby se posunula na úroveň, o které se nám v minulosti ani nezdálo,“ doplňuje Sládek. Contember vyvíjejí jako open-source, díky čemuž na startup narazil také Jonáš Nobile a přidal se do jeho týmu.

Foto: Tensor Ventures Martin Drdúl, Roman Smola a Petr Ulvr z Tensor Ventures

Vývoj Contemberu trval více než tři roky a jeho současná podoba vychází z testování na více než dvou stech projektech, kde pomáhá například se správou obsahu a objednávek e-shopů, řízením projektů či hlídáním cash flow. Jako zavedené klienty jmenuje magazín Respekt, startup CleverMaps nebo portál Pomáhejme Ukrajině, ale také projekty zmiňovaného studia ManGoweb včetně matky Jobs.cz LMC a Heyfomo.cz.

Zatím přitom jde o relativně malý byznys, měsíční příjmy Contemberu jsou na úrovni nižších stovek tisíc korun a vycházejí z toho, že klienti platí za hosting svých aplikací. V dalším rozvoji nyní startup podpoří také investoři. Celkem 350 tisíc dolarů, bezmála 7,5 milionu korun, do něj vkládá český deep tech fond Tensor Ventures (z částky jde o 250 tisíc dolarů) a společnost 108 Agency (100 tisíc dolarů), která je dlouhodobým klientem Contemberu.

V roce 2021 firmu jako andělský investor podpořil také Vojta Roček, spoluzakladatel prodaného startupu Stories a aktuálně partner ve fondu Presto Ventures. „Přechod Contemberu na umělou inteligenci je krásná ukázka toho, že dobrý produkt jen na ChatGPT udělat nelze. Startup potřebuje mít něco hustého už předtím, do čeho lze umělou inteligenci zaintegrovat,“ říká pro CzechCrunch Roček.

„Celkově jsme do vývoje platformy od roku 2018 vložili přes deset milionů korun. Generování pomocí umělé inteligence jsme začali řešit na konci loňska a prozatím nás stálo zhruba milion,“ doplňuje Sládek. Aktuální prostředky mají startupu posloužit k nalezení takzvaného product-market-fitu, vyladění produktu a k přípravě globálního spuštění.

„Na povrchu Contember vypadá naprosto jednoduše, pod povrchem jde o nesmírně propracovaný a odladěný systém, který využívá všeho, o čem nyní čteme v médiích. Je to hotový produkt, který mohou ihned začít používat firmy po celém světě,“ dodává Martin Drdúl z Tensor Ventures.