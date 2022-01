Pokud máte Vojtu Ročka mezi přáteli na Facebooku, pravidelně tam narazíte na debaty, kde šestatřicetiletý startupista pokládá nepříjemné otázky, jdoucí takzvaně přímo na komoru. A s oblibou lidem posílá odkaz na článek, který vysvětluje, jak správně položit otázku. Někdy to může působit arogantně, ale Vojta Roček říká, že má dlouhodobou misi. „Rád bych, aby u nás vznikalo co nejvíce zajímavých projektů, a přijde mi, že lidé často pálí energii v diskuzích, místo v hledání a aplikaci řešení. Chci to pomoci změnit,“ říká. I tím, že do takových projektů sám investuje.

Vojta Roček je kovaný startupista. Byl prvním datovým analytikem ve startupu Keboola, kde pomáhal stavět datově-analytické nástroje. V Rockaway Capital následně zažil zblízka několik dalších startupů, do nichž skupina Jakuba Havrlanta na začátku své existence investovala. Tam našel chuť využívat své zkušenosti k pomoci ostatním. Následně spolu s Filipem Douškem a Peterem Fedoročkem založili startup Stories a de facto okamžitě uspěli.

Svůj datový projekt nakonec prodali americkému obrovi Workday a o příběhu, který jeden z jeho zakladatelů shrnul slovy, že je až šokující, co se třem kamarádům vlastně povedlo, jsme si detailně povídali v našem podcastu. V posledních měsících všichni tři ve Workday skončili, ukončili jednu životní etapu a Vojta Roček se rozhodl, že ve startupovém světě zůstane. Tentokrát už ale jako investor. Nedělá to však jen proto, že prodejem startupu získal finanční munici.

„Primárně nejdu investovat peníze proto, abych je masivně rozmnožil, ač si myslím, že je to důležité, protože čím víc jich budu mít, tím víc jich můžu investovat,“ přemítá. „Ale jsem přesvědčen, že lidé u nás mají na víc, akorát tráví strašně moc energie tím, že označují, co je špatně, mluví o tom, jak by to mělo být lépe, ale už obvykle chybí další krok, že to jdou zkusit změnit,“ říká Roček s tím, že i proto tráví nekonečné hodiny v diskuzích na Facebooku ve snaze vyburcovat někoho k činům či alespoň konstruktivní debatě.

Musíte být přímo u toho

Sám udělal dle svých slov maximum pro to, aby byl na investice a posouvání zajímavých projektů připravený. „Mám za svou kariérou odmentorované vyšší stovky startupů. Věnuju se tomu deset let, a když jsem tehdy slyšel, co třeba někteří lidé z korporátů v různých programech říkali startupům, musel jsem se ptát: říkali by jim to i v případě, kdyby měli v tom projektu své peníze? Podle mě ne,“ popisuje své zkušenosti Roček.

Výřečného a přímočarého podnikatele to dovedlo ke dvěma závěrům. Jednak aby si založil startup a sám na vlastní kůži okusil, jaké to je. A pak že by patrně neměl poučovat startupy, aniž by do nich byl ochotný investovat. „Lidé by neměli tolik mluvit do projektů, ve kterých nemají takzvaně skin in the game,“ míní Roček. Proto se nejprve pustil do vlastního startupu Stories, aby věděl, co takové podnikání obnáší. Jelikož uspěl, zajistil si potřebný kapitál na investice. Navíc nezačíná investovat až teď.

Peter Fedoročko, Filip Doušek a Vojta Roček, zakladatelé startupu Stories Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

V posledních letech provedl několik andělských investic. Jedny z prvních mu nevyšly, šlo o projekty Genster a XTND, které už nefungují, ale další se – alespoň zatím – zdají jako dobré trefy. Například Contember umožňuje díky low-code přístupu dělat programátorům užitečnější práci, litevské Aispeco vyvíjí nástroje pro vytváření digitálního dvojčete fyzické infrastruktury a stále více je slyšet také o fermentovaných fresh nápojích od Goodloku.

Úspěšnou trefou se zdají i startupy operující v oblasti profesionálního hraní počítačových her – ať už jde o Madmonq, který vyrábí tabletky na podporu nejen koncentrace, nebo rychle rostoucí datově-analytickou firmu Oddin.gg. Nelze zapomenout ani na slovenský CloudTalk, jenž má našlápnuto k titulu prvního slovenského jednorožce, tedy startupu s miliardovou hodnotou.

Teď Vojta Roček své investování posouvá na další úroveň. Stal se jedním ze čtyř řídících partnerů v tuzemském venture kapitálovém fondu Presto Ventures. Do jeho druhého miliardového fondu vložil peníze a spolu s Přemyslem Rubešem, Eduardem Kučerou a Romanem Nováčkem rozhodují o tom, kam svěřené peníze investují. Fond, který původně investoval výhradně prostředky podnikatele Tomáše Krska, si Roček vybral proto, že se s ním potkal u svých investic do CloudTalku a Oddinu.

Dnes už je z Presto Ventures klasický venture kapitálový fond, který otevřel svůj druhý fond, v němž mají své peníze na dvě desítky vyexitovaných zakladatelů a family offices z Česka a Slovenska. „Líbí se mi, že se v druhém fondu zaměřujeme čistě na B2B software, kde cítím, že mohu nejvíce pomoci,“ říká Roček. Presto mu zároveň poskytlo zázemí velkého fondu, díky němuž nemusí řešit papírování, smlouvy nebo právníky, ale zaměřovat se primárně na to, co ho baví – objevování a podpora zajímavých startupů.

Za poslední půlrok proto Vojta Roček s Romanem Nováčkem projeli Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Polsko, ale i třeba Gruzii. Presto Ventures se totiž zaměřuje zejména východní Evropu, kde hledá schované startupové diamanty. Aktuálně se investoři chystají také do Arménie, Ázerbájdžánu nebo Kazachstánu – i tam věří, že mohou narazit na zajímavé projekty.

„Možná si řeknete, že v Gruzii nic není, jenže my tam přijeli, osm z deseti startupů umělo anglicky lépe než my a všichni měli zajímavé projekty zafinancované minimálně půl milionem dolarů od lokální agentury s penězi od Světové banky,“ popisuje Roček s tím, že mu cele prostředí připomíná situaci v Česku před třemi až čtyřmi lety.

Každý týden se potká nebo si zavolá alespoň s tuctem startupů. Za posledních šest měsíců jich viděl na stopadesát, další dvě stovky potkal na konferencích po celé střední a východní Evropě. „Musíme umět rychle vyhodnotit, zda daný startup chceme podpořit, nebo ne. Baví mě to,“ usmívá se Roček. Do startupů prý neposílá všechny své peníze, ale vedle pasivních investic v nemovitostech a sázce na kryptoměny ho teď jednoznačně zaměstnávají nejvíc.