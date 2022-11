Apokalypsa je za dveřmi. HBO potvrdilo uvedení seriálu The Last of Us na počátku příštího roku

Joel a Ellie v seriálu The Last of Us na motivy slavné videohry

The Last of Us příští rok oslaví dekádu od svého původního vydání, její místo v dějinách videoher je ovšem jisté už dlouho. Do paměti milionů hráčů se zapsala nejen jako jeden z nejlepších titulů, co kdy vznikly, ale také jako jeden z těch, které posunuly hranice možností svého média. Postapokalyptický horor se proto ve formě drahého seriálu rozhodlo adaptovat HBO a teď už víme, že seriál The Last of Us na obrazovky dorazí hned počátkem příštího roku.

Hlavními hrdiny série, stejně jako v jeho předloze, budou pašerák Joel a čtrnáctiletá dívka Bella. Oba přišli o svoje blízké vinou pandemie zmutované parazitické houby, která lidi mění na kanibalské krvelačné bestie. Spolu putují zpustošenou krajinou Spojených států ve snaze dostat se do bezpečí, zatímco musí odolávat útokům zombie, ale také jiných přeživších bojujících o prostředky.

The Last of US nicméně není originální tolik svojí premisou, jako spíš zpracováním světa, psychologií postav a vztahy mezi nimi. Příběh v jinak poměrně akční hře hraje zásadní roli.

Hrdiny, které ovládáme, zároveň sledujeme při jejich snahách vyrovnat se s osobními traumaty a náročnou cestou za nalezením alespoň špetky naděje v realitě často připomínající peklo. Proto má také The Last of Us – na rozdíl od jiných herních titulů – velký potenciál skvěle fungovat i ve formě seriálu.

Filmové či televizní adaptace videoher začaly vznikat už v první polovině 90. let, nikdy ale – ať už finančně, nebo kriticky – tak docela nefungovaly. Stačí se podívat na jejich seznam na Wikipedii a skóre na agregátoru recenzí Rotten Tomatoes, kde jich z několika desítek jen pár přesahuje 50 procent pozitivních hodnocení. V posledních letech ale čím dál častěji pronikají až k mainstreamovému publiku, jde třeba o tituly Warcraft, Sonic nebo Uncharted, aktuálně desátý nejvýdělečnější film letošního roku.

Poslední ze zmíněných je shodou okolností také videohrou od Sony a pochází i od stejného studia jako The Last of Us, od Naughty Dog. Příběh ze Spojených států zdevastovaných hrůzným virem ale provází podstatně vyšší očekávání.

Zatímco Uncharted, také obsahující silný příběh, totiž filmaři pojali jako nepříliš objevný dobrodružný akční snímek, The Last of Us se má u HBO dostat mnohem serióznějšího zpracování.

To ostatně zčásti ukazují už dříve zveřejněné upoutávky, v nichž postapokalyptický svět dýchá autenticitou a několik záběrů tváří hrdinů stačí na to, aby se diváci ztotožnili s jejich každodenním bojem. Na seriálu navíc kromě autora videohry pracoval také tvůrce vychvalované minisérie Černobyl.

Ambiciózní novinka, která se má náklady i rozsahem produkce poměřovat s pozdějšími řadami Hry o trůny a představuje nejdražší televizní projekt, co se kdy natáčel v Kanadě, vzniká už pár let. Původně se spekulovalo, že bychom výsledek mohli vidět ještě letos, pak ale vedení HBO premiéru oznámilo někdy na příští rok. Teď televize potvrdila finální termín – 15. ledna 2023, tedy něco málo přes dva měsíce ode dneška.

Reprofoto: HBO Max/YouTube Bella Ramseyová jako Ellie v seriálu The Last of Us

V dohledné době se mají na co těšit také fanoušci předlohy. The Last of Us se už v září dočkalo dobře přijatého, byť cenou poněkud přestřeleného remaku pro PlayStation 5. Ten pak slouží jako základ pro přenesení hry na PC, které by se mělo k hráčům dostat někdy příští rok.

Samotné Sony tím zdaleka nekončí. Jak firma oznámila už loni, do videoherních adaptací se pustila ve velkém a vedle Uncharted či The Last of Us má chystat ještě dalších osm titulů. Prozatím je známý samurajský film režiséra Johna Wicka Chada Stahelskiho podle hry Ghost of Tsushima a také seriál Twisted Metal. Ten mají mít na starosti třeba scenáristé Deadpoola.

Letos se k nim pak připojily seriál God of War pro Prime Video od Amazonu, seriál Horizon pro Netflix, film Gran Turismo a možná také film Jak & Daxter. Data uvedení ani kompletní seznam všech chystaných novinek od Sony zatím nejsou známy.