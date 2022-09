HBO ukázalo první teaser seriálu The Last of Us. Adaptace slavné hry dorazí příští rok

Joel a Ellie v seriálu The Last of Us na motivy slavné videohry

Má natolik silný příběh a poctivé audiovizuální zpracování, že vlastně vůbec nemusí být jen hrou. Přesně to napadlo i HBO, které před časem oznámilo, že na motivy populární a kritiky oceňované videohry The Last of Us natočí pro svou streamovací službu HBO Max nový seriál. A právě ukázalo jeho první větší teaser.

HBO si pro zveřejnění upoutávky zvolilo příznačný den – 26. září se totiž v osnovách hry připomíná jako Den nákazy, kdy svět zachvátila pandemie zmutované parazitické houby Cordyceps, která infikované bytosti přetváří v krvelačné bestie. O dvacet let později se nákaze vyhýbá jen hrstka lidí, kteří hledají bezpečí v totalitních zónách karantény a bojují o cenné zdroje.

Uprostřed tohoto světa žije od narození čtrnáctiletá dívka Ellie, jedna z ústřední dvojice postav The Last of Us. Když pašerák Joel, druhý z hrdinů, dostane za úkol dostat ji mimo zdi uzavřené „bezpečné“ zóny do rukou jedné ze samostatných odbojových skupin, začíná hlavní děj. Zatímco spolu putují rozpadlým prostředím Spojených států a unikají smrti, vzniká mezi nimi silné pouto.

Náznaky silného příběhu ukazuje i nový teaser, který na diváky hned v prvních vteřinách dýchne dramatickou a pochmurnou atmosférou, jejíž temnější vliv posiluje i skladba Alone and Forsaken od Hanka Williamse. V záběrech je pak k vidění nejen Joel, kterému v seriálu vdechne život Pedro Pascal (The Mandalorian), ale i Ellie, kterou si zahraje Bella Ramsey.

Novinka, jejíž rozpočet vychází na zhruba deset milionů dolarů na jednu epizodu, dorazí na HBO Max během příštího roku – přesný termín vydání zatím není známý. Vedle Pedra Pascala a Belly Ramsey se v seriálu objeví i Nick Offerman coby samotářský pašerák Bill, Anne Torv jako Tess, Storm Reid jako Riley a Merle Dandridge jako vůdkyně odbojové skupiny Firefly, kterou ztvárnila už v předloze.