Apple hledá cesty, jak se zbavit maximální závislosti na Číně. Nové iPhony už vyrábí i v Indii

Navrženo v Kalifornii, vyrobeno v Číně. Pokud se podíváte na produkty od Applu, velmi pravděpodobně bude na všech právě tato věta. Kalifornský gigant většinu svého zboží nechává vyrábět v čínských továrnách, ale rád by to do budoucna změnil. Část své produkce hodlá přemístit do Indie a dokazují to nejnovější iPhony, které již začal vyrábět i právě ve druhé nejlidnatější zemi světa. Pro Apple je Indie dlouhodobě klíčovým trhem z pohledu tržeb, v příštích letech tam má nabývat na důležitosti i samotná výroba.

Původně se měly nové iPhony 14, které Apple představil na začátku září, začít vyrábět v Indii mnohem později. Tak to ostatně bylo i v předchozích letech, kdy se výroba nejprve naplno rozjela v Číně a následně se všechny potřebné procesy a technologie ladily také v Indii. Teď se ale výrobní zpoždění Indie za Čínou zkrátilo jen na pár týdnů. Podle agentury Bloomberg se podařilo Foxconnu, největšímu výrobnímu partnerovi Applu, vyřešit problémy v dodavatelském řetězci rychleji, než se očekávalo.

„Jsme nadšeni, že můžeme iPhone 14 vyrábět v Indii,“ uvedl Apple ve svém strohém oficiálním vyjádření, které potvrdilo start produkce v zemi, která se má stát do budoucna pro Apple, ale i řadu dalších velkých firem, důležitým partnerem. Jen samotný Apple dnes v Číně vyrábí naprostou většinu svých produktů a podobně jako další pracuje na diverzifikaci, protože nejen pandemie, ale i ostatní ekonomické dění ukázalo, že závislost na jediné oblasti se nemusí vyplatit. Mnoho firem tak začíná k Číně přidávat alespoň jednu nebo dvě další země.

Apple si pro tyto účely vybral přístavní město Čennaí, které leží na jihovýchodě Indie na pobřeží Bengálského zálivu a s necelými pěti miliony obyvatel je to páté největší město v zemi. Má zároveň širokou průmyslovou základnu, jíž ve spolupráci s Foxconnem využívá také Apple. Indie je přitom pro výrobce iPhonů klíčová dlouhodobě. Šéf Applu Tim Cook se netají tím, že jižní a jihovýchodní Asie je jedním z budoucích motorů růstu firmy, ostatně ve druhém letošním čtvrtletí se jen v Indii Applu podařilo vyrůst o 94 procent.

Analytici odhadují, že letos by mohl Apple do Indie přesunout zhruba pět procent produkce nových iPhonů a do roku 2025 zvýšit objem až na 25 procent. „Indie se snaží, podobně jako Vietnam nebo Indonésie, ukázat západním firmám otevřené dveře. Říká jim: pojďte k nám, jsme otevření, chceme s vámi obchodovat. Zároveň se u nás nebojte vyrábět,“ popisuje Jan Růžička, který je šéfem vnějších vztahů skupiny Home Credit a kromě Spojených států a Evropy má na starosti právě Asii. Žije mimochodem v Hongkongu.

Za rozhodnutím západních firem diverzifikovat a hledat alternativy k čínské výrobě přitom podle něj nestojí jen politika a napjaté vztahy mezi USA a Čínou, ale i rozpadnutí dodavatelských a výrobních řetězců během pandemie.

Foto: Archiv JR Jan Růžička, šéf vnějších vztahů skupiny Home Credit

Právě Indie se teď snaží ukázat jako dobrá alternativa vůči Číně a láká technologické lídry z celého západního světa. „V roce 2022 je to navíc podpořeno tím, že v Indii je již covid minulostí, kdežto v Číně ne,“ doplňuje Růžička, který v našem nedávném rozhovoru hovořil o zásadních rozdílech mezi Asií a Evropou například z pohledu přístupu ke klimatické změně a souvisejícím politikám.

Zatímco za největší IT velmoc je v regionu stále považována Čína, také indická vláda digitální byznys ve velkém podporuje. Není navíc sama, o zájem velkých západních firem bojují různými pobídkami třeba v Bangkoku, Singapuru nebo v Hanoji. „Nejde ale o žádný útěk z Číny, je to spíše o větší diverzifikaci výrobních kapacit i zdrojů firemních příjmů. Čína se navíc na změny připravuje už několik let, protože čínští ekonomičtí stratégové vědí dlouho, že současný stav výroby na ose Čína – svět je neudržitelný,“ dodává Jan Růžička.