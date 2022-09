iPhony 14 neohromí, Apple si velké inovace nechal pro varianty Pro. Přichází ale nový větší model

Stejně jako každý rok v září i letos Apple představil nové modely iPhonů, tentokrát s pořadovým číslem 14 – rozdělení na číselné a „S“ generace je tak, zdá se, definitivně pryč. To ale nutně neznamená, že s ním zmizel i přístup k tomu, jak se telefony posouvají kupředu. iPhony 14 tak přinášejí jedny z nejmenších generačních změn vůbec, zároveň ovšem zcela nové možnosti jako satelitní spojení.

Jak je obojí zároveň možné? Stále zůstává rozdělení na standardní a „Pro“ modely. Apple ve své propracované virtuální prezentaci postupně představil čtyři nová zařízení, po dvou z každé kategorie. Po dvou letech z nabídky mizí iPhone mini a základní iPhone 14, místo doplňuje naopak větší model s přídomkem Plus. Vyšší a dražší kategorie si pak ponechává dělení na iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max.

Standardní iPhone 14 přináší zásadní změnu v historii mobilních zařízení Applu, ale trochu jiného typu, než by se mohlo očekávat – poprvé obsahuje stejný čip jako loňský model. Na jednu stranu to znamená prakticky nulový posun výkonu oproti iPhonům 13. Na stranu druhou je ale A15 Bionic výkonově v některých ohledech stále napřed oproti letošní konkurenci a několik let si na něj jistě nikdo stěžovat nebude.

Zcela stejný u iPhonů 14 zůstává také design, rozměry u základního modelu s 6,1palcovým displejem i ostatní vlastnosti displeje. Model s přídomkem Plus má totožné charakteristiky s výjimkou větší úhlopříčky displeje. Ta dosahuje 6,7 palce, stejně jako u iPhonů Pro Max. S tím se pojí výhoda ve výdrži baterie, která má být nejlepší ze všech telefonů, co Apple kdy vydal, zvládající prý až 26 hodin kontinuálního přehrávání videa.

Foto: Apple iPhone 14 a 14 Plus

A co je tedy vlastně nové? Fotoaparát, alespoň zčásti. Ultraširokoúhlý fotoaparát má stejný senzor jako loni, ten u hlavního širokoúhlého se ale o kousek zvětšil. Narostla i velikost pixelů a clony. Vše dohromady znamená lepší citlivost na světlo a rychlejší zachycení obrazu, tedy ostřejší fotky pohybujících se objektů a lepší výsledky v šeru či noci. Podle Applu se má kvalita fotografií v horším světle zlepšit až dvojnásobně oproti iPhonům 13.

Změn doznala také přední kamera, která má nyní větší clonu pro lepší výsledky se slabším okolním světlem a vůbec poprvé dostala automatické zaostřování. Nový je i blesk, respektive přisvětlovací dioda – je o trochu jasnější a barevně přesnější. Seznam nejvýraznějších vylepšení kamer uzavírá představení akčního režimu, který má nabídnout lepší stabilizaci obrazu při natáčení videa.

Kromě fotoaparátů pak iPhone 14 kupředu posouvá bezpečnost uživatelů, a to hlavně fyzickou. Telefony totiž dostaly detekci autonehod, která kombinuje měření prudkých změn z akcelerometru, gyroskopu a barometru s velkým objemem kontrolních dat ze skutečných nehod. Výsledkem je algoritmus, který je údajně schopný poznat, když se uživatel stane účastníkem vážné nehody – pak automaticky zavolá na linku 112 a zvoleným nouzovým kontaktům.

Foto: Apple Pět barev iPhonů 14 a 14 Plus

Zatímco americké ceny mají zůstat stejné, čeští zájemci budou muset za iPhone 14 zaplatit znatelně více. Základní model s 128GB úložištěm vyjde na 26 490 korun (o 3,5 tisíce více než loni) a pokračuje se na 256GB úložiště za 29 990 korun a 512GB za 36 490 korun. Modely Plus jsou o dalších 3,5 tisíce dražší, počínaje 29 990 korunami za 128GB úložiště. Mnozí se tak pravděpodobně obrátí spíše k loňským modelům, které nejsou o mnoho níže technicky, ale cenově ano. Předobjednávky modelů 14 začínají pozítří, prodej 16. září a 7. října pro iPhone 14 Plus.

Větší inovace mají letos jen modely Pro

Hlavním bodem dnešní prezentace se bezpochyby staly iPhone 14 Pro a 14 Pro Max s mnohem výraznějšími změnami. Ačkoliv jejich design zůstává z většiny stejný jako loni a předloni, Apple se rozhodl něco zajímavého udělat s hardwarovým prvkem, který jeho telefony nejvíce odděluje od ostatních zařízení – výřezem pro Face ID. Ten je jednak znatelně menší a jednak ho inženýři zajímavě zapojili i do softwaru.

Apple tomu říká Dynamic Island – jde o prostor na displeji kolem modulu s Face ID. Přirozeně černý výřez kamer rozšíří černý rámeček softwaru, v němž se zobrazují různé relevantní informace jako třeba připojená sluchátka, přehrávání hudby nebo příchozí hovor. Prohlášení výrobce o převratné inovaci jsou poněkud přehnaná, Dynamic Island nicméně představuje chytré propojení hardwaru a softwaru, jaké snad žádnou konkurenční značku nenapadlo.

Více než zmenšení výřezu Face ID uživatelé nejspíš ocení ostatní vlastnosti displeje. iPhony 14 Pro totiž poprvé dokáží zobrazovat základní informace neustále. Jinými slovy mají stále zapnutý displej. Při každém pohledu tak uvidíme čas, widgety na zamknuté obrazovce z iOS 16 a dokonce tmavou verzi pozadí.

Foto: Apple Čtyři barvy iPhonů 14 Pro a Pro Max

Je to možné díky snížení obnovovací frekvence na 1 Hz, jinému způsobu překreslování a snížení jasu. Stále zapnutý displej by tak neměl mít zásadní dopad na baterii. A když je iPhone položený displejem dolů, nebo je v kapse, displej se sám vypne úplně.

Přední strana modelů 14 Pro zaznamenala také další podstatná zlepšení. Rámeček kolem obrazovky je tenčí než dříve a zlepšily se možnosti HDR, tedy vysokého dynamického rozsahu. Displej zařízení nově dokáže dosáhnout až 2 000 nitů jasu, což má být nejvíce ze všech telefonů na trhu. Jednak se díky tomu lze těšit na ještě výraznější efekt u HDR obsahu, jednak to pomůže s viditelností na ostrém slunci.

I na zadní straně iPhonů 14 Pro a 14 Pro Max se dějí velké věci. Hlavní z trojice fotoaparátů dostal výrazně větší senzor s druhou generací optické stabilizace s posuvem senzoru a rozlišení 48 megapixelů, čtyřnásobek oproti předchozí generaci. Nejde ovšem o prosté zvětšení rozlišení, ale o lepší způsob zachycování obrazů. V závislosti na focené scéně fotoaparát ze čtyř pixelů učiní jeden, díky čemuž zachytí podstatně více světla. Nebo to naopak neudělá a nabídne více detailů ve výsledné fotografii.

Další alternativou jsou fotky ve standardním 12MP rozlišení, ale s dvojnásobným přiblížením z hlavního senzoru. Snímač o rozlišení 48 megapixelů by měli zvlášť ocenit pokročilejší fotografové, díky širším možnostem úprav a podpoře plné velikosti i ve formátu ProRAW. Zlepšení pak doznaly také ultraširokoúhlý a teleobjektiv. První z nich nabídne lepší makro, druhý kvalitnější výsledky díky pokrokům v komputační fotografii. Samozřejmostí je nakonec i lepší přisvětlovací dioda, stejná jako u standardních iPhonů 14.

Vedle přední a zadní strany pak novinky přinášejí také útroby zařízení. Modely Pro totiž dostaly nový čip, konkrétně Apple A16 Bionic, vyrobený novou 4nm technologií. Ten nabídne posun ve výkonu v řádu až několika desítek procent a zároveň vyšší energetickou úspornost. Pomůže tak fotoaparátům, baterii i softwaru, ať už jde o hry, pokročilou práci s grafikou nebo podporu aktualizací roky do budoucna.

Satelitní spojení a nové AirPods Pro

iPhony 14 Pro a Pro Max mají ještě jednu zásadní novinku, a totiž podporu satelitních spojení pro hovory i posílání zpráv v místech, kde jinak není signál – typicky v odlehlých polohách v divočině, ale zkrátka kdekoliv s nedostatečným pokrytím. Tato inovace nicméně kromě hardwaru iPhonu vyžaduje také změny v infrastruktuře a komunikaci se satelity, v dohledné době tedy bude dostupná jen ve Spojených státech a Kanadě.

Také za modely Pro zájemci zaplatí více než dříve. Zatímco iPhone 13 Pro se 128GB úložištěm loni vyšel na necelých 29 tisíc korun, iPhone 14 Pro začíná na ceně 33 490 korun a končí až na 49 990 tisících za verzi s terabytem úložiště. Model Pro Max je pak vždy o 3,5 tisíce dražší, počínaje cenou 36 990 korun za 128 GB. Předobjednávky začínají opět pozítří, prodej 16. září.

Foto: Apple AirPods Pro 2. generace

Vedle nových hodinek a telefonů Apple dnes přišel ještě s novou verzí sluchátek AirPods Pro. Ty mají stejný design, dostaly ale novou dotykovou plošku pro ovládání hlasitosti. Uvnitř se pak skrývá pokročilejší čip H2 a vylepšený měnič, což má znamenat kvalitnější zvuk napříč frekvenčním spektrem. Aktivní potlačení zvuku má být dvakrát tak účinné jako dříve. Svůj vlastní čip U1 a reproduktor má dokonce krabička, což pomůže AirPods vždy najít.

Poslední vlastností, kterou ocení všichni uživatelé, je výdrž baterie. Ta se u samotných sluchátek navýšila na 6 hodin kontinuálního poslechu s aktivním potlačováním hluku a dalších 30 hodin v krabičce. AirPods Pro 2. generace půjde předobjednat od 9. září a koupit od 23. září za 7 290 korun.