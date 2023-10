Apple má inkasovat téměř půl bilionu ročně za Google v iPhonech. Dohoda gigantů se nelíbí regulátorům

Uložit 0

Používáte při vyhledávání na iPhonu Safari a v něm Google? Technologický gigant dělá vše pro to, aby tomu tak bylo, a proto platí Applu nemalé peníze. Tato dohoda se však nelíbí regulátorům a Applu proto hrozí skutečně citelný výpadek příjmů.

Zařízení Apple jsou svým majitelům standardně dodávána s prohlížečem Safari, nikoliv Chrome od Googlu. Přesto má Google dělat maximum pro to, aby uživatelé zařízení s iOS nakonec využívali právě jeho vyhledávací služby.

Detailnější podrobnosti o celé dohodě, o které informoval web The Register na základě zprávy společnost Bernstein, zůstávají neznámé, nicméně Apple by měl podle analytiků Bernsteinu od Googlu za svou dominantní pozici při vyhledávání inkasovat každý rok až 20 miliard dolarů, v přepočtu tedy téměř půl bilionu korun.

Tyto informace vyplouvají na povrch v momentě, kdy Google musí čelit žalobě ministerstva spravedlnosti Spojených států amerických a antimonopolní kontrole prováděné právě kvůli jeho dominanci ve vyhledávačích. U soudu slouží dohoda o informačních službách mezi Applem a Googlem jako příklad nekalého jednání ze strany Googlu, který na základě dohod obchází konkurenci.

Pokud by federální soudy rozhodly v neprospěch společnosti Google, a ta šance zde podle analytiků Bernsteinu skutečně je, pak by to byl citelný problém nejen pro Google, ale i pro Apple. Ten by totiž rázem přišel o příjem, který odhadem představuje zhruba 14 až 16 % ročního provozního zisku.

Zprávy o tom, že mezi Applem a Googlem podobné domluvy existují, se objevovaly již dříve, ovšem analytici Bernsteinu překvapili vyčíslením tak vysoké sumy, která má za celou dohodou stát.

Samotné ministerstvo hovořilo o částce podstatně nižší, kdy měl Apple získávat od Googlu zhruba 10 miliard dolarů. Podle analytiků Bernsteinu by však měl Google partnerům vyplácet 22 procent z celkových příjmu z reklamy a Apple by měl brát zhruba 40 % této částky.

Rozsudek ve sporu by měl padnout až v příštím roce, s tím, že Google bude mít možnost se odvolat. Pokud by tedy technologický gigant spor prohrál, samotný dopad by přišel až za relativně dlouhou dobu. Samotný Apple by pak měl na výběr z několika možností, přičemž ve hře je obrazovka, kde si bude uživatel moci výchozí vyhledávač sám zvolit, případně může Apple přijít s ryze vlastním vyhledávačem.