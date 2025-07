Z Prahy do Mikulova a na zelenou. Zakladatel Coffee Roomu to na jižní Moravě rozjíždí s matchou

Uložit 0

Letní sezóna v Mikulově je v plném proudu, tento rok si ji ale místní i návštěvníci mohou zpříjemnit novou kavárnou, která vedle černého nápoje ve velkém sází i na hit poslední doby – matchu. Jmenuje se Momo a stojí za ní Jiří Mahr, který kdysi v Praze rozjel a následně pro jižní Moravu opustil úspěšný brand Coffee Room.

Do Mikulova se Jiří Mahr přestěhoval zhruba před dvěma lety. V Praze toho už měl podle svých slov dost, cítil se vyhořelý a práce v trendy kavárně ho už netěšila. A tak se domluvil s manželkou Monikou, s níž kromě Coffee Roomu provozoval i dnes už neexistující, ale ve své době skvělý Donut Shop, a bez větších předchozích plánů se rozhodli zkusit život na opačném konci země.

„A bylo to to nejlepší, co jsme mohli udělat. Nic samozřejmě není jen růžové, ale žije a funguje se nám tu moc dobře,“ pochvaluje si Mahr dnes. Vzhledem k tomu, že je tak trochu živel, to stejně moc nevydržel a na začátku loňského roku se ženou otevřeli kavárnu i v Mikulově. Moji, jak se podnik jmenuje, sice nenajdete v úplném centru, své zákazníky si už ale získal, a i díky tomu před třemi měsíci dostal mladšího sourozence.

Ten se jmenuje Momo. Najdete ho na hlavním náměstí a velkou část jeho nabídky tvoří vedle výběrové kávy právě matcha. „Moc dobře si uvědomuju, že je to trend, ale já matchu bezmezně miluju, takže to bylo jasné rozhodnutí,“ vysvětluje Mahr, proč se zrovna tomuhle nápoji rozhodl věnovat víc prostoru. V menu Moma si tak můžete vybrat třeba z drinků jako Strawberry Matcha, Matcha Berry Love nebo Coconut Matcha Cloud.

Za novou kavárnou tentokrát nestojí Mahrovi sami, ale mají ještě jednoho partnera. Tím je Tomáš Prais, jenž dříve provozoval brněnskou kavárnu Remízek. S Mahrem se seznámil relativně nedávno a přes práci, činorodý podnikatel totiž ještě kromě jiného působí jako obchodní zástupce v dalším lokálním lovebrandu, pražírně Coffespot, a Praisovi dodával kávu. Oba muži si padli do noty, slovo dalo slovo, a když se objevil prostor pro další mikulovský podnik, prodal Prais Remízek a vzniklo Momo.

„Moji je srdcovka, kterou jsme si se ženou oddřeli a ona tam pořád každý den vyváří a peče, Momo naproti tomu chceme postavit trochu víc jako byznys, i proto máme Tomáše,“ říká Mahr. Pro nás jako zákazníky to znamená jediné – trochu rychlejší nabídku, kterou dokáže podnik vytvářet snadněji, a tudíž z ní víc prodat.

A tak zatímco do Moji si můžete zajít na klidný brunch a spoustu domácího pečiva, v Momu si k matchovým, ale i dalším drinkům dáte třeba zapečenou variaci na japonské sendviče sando nebo zákusky od brněnské cukrářky Bcake.

Momo funguje od dubna, a i když je ještě brzo na jakákoliv opravdová hodnocení, Mahr je spokojený. Stejně jako při otevření Moji totiž vzali zvědavci podnik útokem a ten tak má prý i dny, kdy jeho tržby dosahují dvojnásobku toho, co v Moji považují Mahrovi za „velmi dobré“. Co konkrétně to znamená, už ale neprozrazují.

Podnikem s výraznou japonskou estetikou a důrazem na matchový sortiment ale Mahrova fascinace touto zemí nekončí. Jak už zaznělo, sám je velkým fanouškem zeleného nápoje, a tak možná nepřekvapí, že už také rozjel vlastní značku, pod kterou prášek na jeho přípravu prodává. Jmenuje se Momo Matcha a zatím nabízí tři druhy matchy, které dodává jednak do podniků, jednak jsou k dostání ve specializovaných obchodem a e-shopech. V procesu je ale už i vlastní online obchod.

„I tady se samozřejmě vezeme na tom, že matcha je teď všude, v prvních měsících jsme vůbec nestíhali uspokojovat poptávku, a vlastně se těším, až ten největší hype odpadne. Matche jako takové ale stoprocentně věřím a byznys z ní půjde udělat pěkný,“ dodává ještě Mahr s tím, že mu jihomoravské prostředí opravdu svědčí. A i když se v něm pouští znovu do velice podobných projektů, jako měl v Praze, má na ně prý mnohem víc energie. Až se musí v tom, co všechno ho napadá, brzdit.