Před chvílí proběhla první letošní prezentace nových produktů Applu, která byla navíc jednou z nejkratších za dlouhou dobu. Firma se tentokrát spokojila s neviditelnými, byť výraznými vylepšeními uvnitř iPhonu SE a stejným způsobem pokračovala také s iPadem Air. Nakonec ale prostor dostal i skutečně nový produkt – dosud zdaleka nejvýkonnější malý Mac Studio s procesorem M1 Ultra.

Apple na procesory s označením M1, pod kterým se skrývá úsporná a výkonná architektura ARM, postupně přechází už od konce roku 2020, kdy se objevil první MacBook Air bez procesorů Intelu. Nové čipy dostal také Mac Mini, MacBooky Pro a loni dokonce i iPad Pro, který se tím po stránce výkonu stal konkurencí i pro některé desktopové stroje.

Teď Apple oznámil, že M1 přichází do iPadu Air. Design tabletu s 10,9palcovým displejem, tenkým rámečkem a plochými hranami zůstává zcela stejný, uvnitř zařízení se ale dějí zajímavé věci. Osazení výkonného čipu především znamená, že iPad Air bude možné bez výraznějšího zpomalení používat dlouhé roky. Výhody se ale projeví okamžitě.

Apple uvádí, že nové zařízení nabídne o 60 procent více procesorového výkonu a až dvojnásobný grafický výkon oproti staršímu modelu. To může využít například nová generace vizuálně komplexních her, videoeditoři schopní pracovat s několika stopami 4K videa současně nebo propracovanější rozšířená realita. Příchod M1 do populárnějšího tabletu, než jsou modely Pro, by zároveň mohl znamenat, že schopnosti čipu začne plně využívat více vývojářů ve svých aplikacích.

Design iPadu Air zůstává beze změn Foto: Apple

Procesor není jedinou změnou iPadu Air. Tablet – opět po vzoru svého dražšího sourozence – dostává i novou přední širokoúhlou kameru podporující funkci Center Stage. Ta při videohovorech dokáže automaticky „švenkovat“, tedy posouvat obraz tak, aby volající člověk zůstal uprostřed rámu. Posledními většími novinkami jsou podpora rychlejších sítí 5G a dvakrát rychlejší konektor USB-C, který zvládne přenosové rychlosti do 10 Gb/s nebo monitory s rozlišením 6K.

Nové iPady Air půjde v Česku objednat od 11. března, prodej začne o týden později. Ceny zařízení zůstávají prakticky stejné jako u předchozí generace. Verze s Wi-Fi a 64 GB interní paměti vyjde na 16 490 korun, 256 GB paměti ji pak navýší na 20 990 korun. Přes dvacet tisíc budou muset zaplatit také všichni, kteří chtějí iPad Air s podporou mobilních sítí.

Čip M1 Ultra má mít dechberoucí výkon

Nejzajímavějšími (nebo alespoň skutečně novými) zařízeními, co Apple dnes ukázal, jsou Mac Studio a Studio Display. Byť ani zde se nejedná o radikální inovace jako spíš posunutí už existujících konceptů novým směrem. V případě desktopového počítače dostáváme v zásadě větší Mac mini s extrémně výkonným počítačem, v případě monitoru zase naopak zmenšený Pro Display XDR.

Mac Studio svým konceptem zároveň tak trochu navazuje na experiment Applu s maličkým „odpadkovým košem“, respektive Macem Pro z roku 2013. Je to malý stříbrný počítač, který vypadá přesně jako dva modely mini položené na sobě, nenabízí prakticky žádnou možnost upgradu vnitřních komponent, ale má poměrně širokou konektivitu. Apple se tak na prezentaci desktopového zařízení opět chlubil, že je malé.

Hlavní hvězdou byl nicméně jednoznačně procesor, nová verze M1 s přídomkem Ultra. Ten je dalším, doslova fyzickým rozšířením stejné architektury, která umožňuje relativně nízkou spotřebu v kombinaci s masivním výkonem. Pro srovnání – Mac Studio má nabídnout 3,8krát rychlejší procesor než 27palcový iMac s desetijádrovým čipem od Intelu.

Ještě zajímavější je ale nárůst výkonu oproti Macu Pro z roku 2019. Novinka s MT Ultra má být o 90 procent rychlejší než starší desktop s 16jádrovým procesorem Intel Xeon a o 60 procent rychlejší než 28jádrový Mac Pro. Model Studio se prý nezapotí ani při grafických úkonech – podle Applu má o 80 procent výkonnější grafický čip než druhá nejlepší grafická karta dostupná pro Mac. Operační paměť dosahující až 128 GB je pak sdílená s grafikou. V praxi Mac Studio s M1 Ultra zvládne přehrávat osmnáct stop 8K videa zároveň.

Nový Mac Studio vypadá jako dva Macy Mini na sobě Foto: Apple

Spolu s desktopovým počítačem Apple představil také nový monitor, který je vlastně zmenšenou a ořezanou verzí staršího Pro Display XDR. Studio Display má 27palcovou obrazovku s rozlišením 5K a maximálním jasem 600 nitů. Na přední straně je širokoúhlá kamera s funkcí Center Stage, kolem rámečku tři mikrofony a ve spodní části šestice reproduktorů.

Mac Studio je v nejdostupnější verzi za 56 990 korun, nabídne pár měsíců starý procesor M1 Max s 32 GB jednotné paměti a 512 GB úložiště. Verze s čipem M1 Ultra pak začíná na 116 990 korunách při 64 GB jednotné paměti a 1 TB úložiště. Pokud chceme nejvýkonnější procesor, 128 GB paměti a 8 TB úložiště, přiblížíme se až čtvrt milionu. Monitor Studio Display vyjde na 42 990 korun, respektive na 51 990 korun v matné verzi s nanotexturou.

Prozatím zůstává otázkou, kde přesně v portfoliu Applu nový počítač stojí. Firma dnes nezmínila nic o plánech na uvedení dalšího 27palcového iMacu nebo iMacu Pro, je tedy možné, že je Mac Studio má nahradit. Explicitně ovšem zaznělo, že procesory s architekturou ARM zamíří ještě do Macu Pro, vůbec nejvýkonnější počítač Applu pro letošní rok tak teprve přijde.