Apple představil nové verze MacBooků Pro a iMaců s čipy M3. Nabídnou černé provedení a obří paměť

V americkém Cupertinu proběhla v pondělí večer tamního času halloweenská událost pojmenovaná Scary Fast, česky Děsivě rychle, na které Apple představil nové verze počítačů MacBook Pro 14 a 16 a 24palcový iMac. Nic zvlášť děsivého ale v klasicky propracované prezentaci nezaznělo – firma naopak přišla se spolehlivými aktualizacemi čipů, jež některé z nejpopulárnějších (a podle mnoha nejlepších) počítačů současnosti posouvají opět o kousek dál.

Tedy alespoň ve většině ohledů. Jednou z hlavních novinek je oficiální konec MacBooků s Touch Barem, dotykovým proužkem nad klávesnicí, který Apple představil v roce 2016 s ambicí rozšířit možnosti dosavadních funkčních kláves. Pro většinu uživatelů to ale nakonec byla spíš přítěž, základní úkony jako změna jasu displeje nebo hlasitosti byly složitější a nové funkce lidé buď příliš nevyužívali, nebo jim nestály za kompromis. Přesto existovala malá část fanoušků Touch Baru, kteří ho dosud mohli nalézt na základních modelech MacBooku Pro 13.

Ten nyní končí. MacBooky Pro teď začínají 14palcovým modelem s aktuálním designem, tedy mírně tlustším tělem, větším displejem a tenčím rámečkem kolem něj, lepšími reproduktory, spolehlivější „nůžkovou klávesnicí“ a plnohodnotnou řadou funkčních kláves. Uvnitř má počítač základní model z nové řady čipů M3, vyrobených poprvé 3nm technologií. Kombinace procesoru, grafického čipu a systémové paměti v jednom kusu hardwaru je na jedné straně opět o něco úspornější, na straně druhé výkonnější – Apple tvrdí, že oproti tři roky staré M1 je to až 60 procent při renderování videa ve Final Cut Pro.

14palcové MacBooky Pro s M3 začínají na 49 990 korunách. Aby ale počítač svému uživateli vydržel, rozumnější je připlatit si na 55 990 za 16 GB jednotné systémové paměti (zjednodušeně RAM). Maximum, co klasické M3 nabídne, je pak 24 GB jednotné paměti, taková konfigurace je ale zase spíše opačný extrém, když uživatelé s podobným požadavkem nejspíš ocení výkonnější čip.

Ten nese název M3 Pro a Apple tvrdí, že ve srovnání s M1 Pro z předloňských laptopů nabídne v několika případech – jako při používání některých funkcí Adobe Photoshopu – až o 40 procent více výkonu. Při většině úkonů skok tak výrazný nebude, MacBooky Pro 14 a 16 s novým čipem nicméně bezesporu zvládnou o něco více a o něco lépe než modely z předchozích let. A pro některé to zvládnou i stylověji. Apple totiž představil nový odstín povrchové úpravy nazvaný vesmírně černý, který u počítačů s čipem M3 Pro a vyšších nahrazuje světlejší vesmírně šedou. Firma prý při tom myslela na otisky prstů a zařízení ošetřila vrstvou, která je má minimalizovat.

Stejně jako dříve je 14palcový MacBook Pro dostupný také ve verzi s nejvýkonnějším přenosným čipem Applu M3 Max, který v zásadě spojuje dva M3 Pro do jednoho. V praxi to neznamená dvojnásobný výkon – alespoň ne vedle letošní nabídky. Oproti M1 Max se prý M3 Max v některých případech zmůže až na 80 procent více práce. Jelikož ale i tři roky staré čipy dodnes patří mezi ty velice výkonné, jejich pokračovatelé nabízejí hlavně novou funkci: podporu ray tracingu s hardwarovou akcelerací, tedy realističtějšího vykreslování osvětlení. To je významná zpráva jak pro grafiky a animátory, tak pro hráče.

S výjimkou nové barvy šlo u laptopů hlavně o vnitřní aktualizace, většina ostatních vlastností jako reproduktory, displej s mini LED či nabídka konektorů neprošla změnami. 14palcový MacBook Pro se základním M3 Pro má nyní 18 GB jednotné paměti a úložiště o velikosti 512 GB, vyjde na 59 990 korun. V nabídce bude za dvanáctitisícový příplatek až 36 GB jednotné paměti. Ti, co zvolí verzi s čipem M3 Max, si pak budou moci nakonfigurovat laptop s až 128 GB jednotné paměti.

Foto: Apple 24palcový Apple iMac z roku 2023 s čipem M3

Prakticky totéž platí pro 16palcové modely. V základu je čip M3 Pro s 18 GB paměti a úložištěm 512 GB za 74 990 korun, laptopy s M3 Max pak začínají na 104 990 korunách za 36 GB paměti a 1TB úložiště. Nejdražší verze 16palcového MacBooku Pro, která má čip M3 Max s 16jádrovým CPU a 40jádrovým GPU, 128 GB paměti a 8TB úložiště, vyjde na 215 990 korun. Předobjednávky jsou spuštěny už nyní, do prodeje počítače jdou 7. listopadu.

Po dvou letech od představení Apple aktualizoval také svůj nyní jediný, 24palcový all-in-one počítač iMac, který dostal čip M3 – vyšší verze u něj dostupné nejsou. S výjimkou nárůstu výkonu u něj zůstalo vše při starém, nabízí tedy displej s rozlišením 4,5K a maximálně 500 nity jasu, webkameru s rozlišením 1080p a sedm barevných provedení. Začíná na ceně 39 990 korun za 8 GB paměti a uložiště 256 GB. Pokračuje až na 63 990 za 24 GB paměti a 1TB úložiště. Předobjednávky i v tomto případě platí ode dneška a prodej opět začíná 7. listopadu.