Apple se včera naplno vydal do – možná poněkud dystopicky působící – budoucnosti, když představil svoje brýle pro rozšířenou realitu Vision Pro. V tomto kontextu by bylo snadné zapomenout, že se tak stalo v rámci úvodní prezentace vývojářské konference WWDC věnované primárně novým verzím operačních systémů firmy nebo počítačovému hardwaru. I tyto kategorie ale stojí za pozornost, definují totiž budoucí každodenní zkušenost stovek milionů uživatelů.

A jaká ta zkušenost bude? Velice podobná jako v průběhu uplynulého roku, avšak s řadou nových užitečných detailů. Od interaktivních widgetů na hlavní obrazovce přes přepracované uživatelské prostředí Apple Watch po FaceTime na Apple TV. My jsme vybrali deset nejzajímavějších softwarových novinek, jež technologický gigant odhalil, a nesmíme zapomenout ani na větší MacBook Air a nový Mac Pro se supervýkonným čipem M2 Ultra.

Osobnější profil kontaktu

Po loňské velké proměně zamykací obrazovky je letošní iOS 17 z hlediska změn uživatelského prostředí umírněnější, přesto nabízí pár větších vizuálních novinek. To nejzajímavější je profil vlastního kontaktu, který se zobrazí příjemci hovoru. Vybrat lze fotografii či Memoji, jež vyplní celý displej, a doplnit je jménem s vlastním fontem a barvou textu.

Foto: Apple Nová forma zobrazení kontaktu příjemci hovoru

iPhone naležato – iOS

Druhá velká vizuální novinka v iOS zahrnuje takzvaný standby mód, kdy je iPhone naležato na stole či stojanu. Místo prosté zamčené obrazovky se zobrazí vybraná aplikace jako kalendář, přehrávání hudby nebo velké hodiny, s nimiž lze jednoduše interagovat. Velice podobný mód už nějakou dobu nabízejí i Apple Watch a je určený hlavně jako náhrada za budík či chytrý displej na nočním stolku.

Nová zamykací obrazovka – iPadOS

S ročním zpožděním dostane iPadOS ve verzi 17 možnost si do detailu přizpůsobit zamykací obrazovku stejně jako na iPhonu. Změnit bude možné font či barvu hodin, přibudou propracované astronomické tapety nebo pohyblivý kaleidoskop. A hlavně celá řada widgetů včetně těch zobrazujících živé informace jako skóre sportovního zápasu nebo vzdálenost donášky jídla.

Interaktivní widgety – iOS, iPadOS i MacOS

Widgety jsou stálicí operačních systémů Applu už několik let, letos ale konečně vstupují do pokročilejšího stadia vývoje. Nově nebudou fungovat jen jako pasivní panely zobrazující informace, ale půjde s nimi přímo interagovat bez nutnosti otevírat příslušnou aplikaci. Na macOS, v nové verzi nesoucí jméno Sonoma, pak půjde widgety připnout rovnou na plochu – skoro jako ve Windows Vista. Zobrazí se přitom dokonce widgety z blízko položeného iPhonu, aniž by bylo nutné na Mac instalovat dané aplikace.

Profily v Safari – iOS, iPadOS, macOS

Organizace otevřených panelů či oken v prohlížeči je věčné téma a Safari přichází s dalším způsobem ve formě profilů. Jeden může sloužit pro pracovní záležitosti, jiný pro osobní a každý má vlastní historii, soubory cookies, skupiny panelů nebo záložky.

Foto: Apple Interakivní widgety na ploše macOS Sonoma

Nový vzhled watchOS

Zatímco ostatní operační systémy prošly spíše vylepšeními, u watchOS Apple přišel s přepracovaným prostředím i aplikacemi. Důraz přitom kladl na co nejlepší využití dostupné plochy, a to vizuálně i funkčně. Například na základní obrazovce přibyly widgety, mezi nimiž lze rychle procházet otáčením korunky a získat okamžitý přehled o tom, co se děje. V samotných aplikacích zase každý roh dostává užitečnou informaci či funkční tlačítko.

Chytřejší zprávy – iOS, iPadOS, macOS

Ti, co pravidelně používají iMessage, se mohou těšit na o trochu rychlejší používání zahrnující třeba možnost rychle přeskočit k první z nepřečtených zpráv v konverzaci, odpovědět na konkrétní zprávu prostým gestem šoupnutí nebo prohledávat historii zpráv podle různých kritérií. Zlepšit se má také samotné psaní, a to díky algoritmu pro automatické opravy nebo rozeznávání mluvené řeči. U hlasových zpráv bude možné si přečíst automatický přepis.

Nový mód poslechu pro AirPods – iOS, iPadOS

AirPods Pro druhé generace dostanou adaptivní zvuk kombinující dosavadní transparentní mód a aktivní potlačení okolního hluku. Výsledkem má být stav, kdy sluchátka automaticky rozeznají, co se děje v okolním prostředí, a podle toho odfiltrují nebo naopak propustí zvuk k posluchači. Pro hovory pak u obou generací AirPods Pro a velkých AirPods Max přibude možnost ztlumit je v průběhu hovoru rychlým stiskem nožky sluchátka nebo korunky.

Foto: Apple Nový vzhled watchOS 10

Hry – Death Stranding míří na macOS

Na včerejší prezentaci vystoupil sám legendární herní tvůrce Hideo Kodžima, vyznal svoji údajnou dlouhodobou náklonnost Applu a oznámil, že na macOS brzy dorazí jeho postapokalyptická sci-fi videohra Death Stranding v rozšířené verzi Director’s Cut. Spolu s tím firma představila herní mód, který automaticky upřednostní hru, poskytne jí maximální možný výkon počítače a minimalizuje prostředky využívané ostatními aplikacemi v pozadí. Na macOS se letos chystá také kočičí hit Stray nebo připravovaný sci-fi thriller Fort Solis.

Lepší práce s PDF – iOS, iPadOS, macOS

Nové verze operačních systémů Applu mají být schopné efektivněji pracovat s PDF soubory, u nichž například pomocí strojového učení identifikují pole pro vyplnění jména či adresy a automaticky nabídnou příslušné informace. Nově pak půjde anotovat PDF přímo v aplikaci Poznámky a na úpravách spolupracovat s dalšími lidmi prakticky v reálném čase.

Hardware

Z hlediska hardwaru Apple představil dvojici produktů, které se očekávaly už roky – patnáctipalcovou verzi MacBooku Air a první Mac Pro s čipem architektury ARM. Na jedné straně tak rozšířil nabídku počítačů pro většinové uživatele s novou velikostí displeje, na druhé s opožděním dostál svému slibu přinést vysoce výkonné a zároveň energeticky úsporné čipy do modulárního desktopu pro náročné.

MacBook Air 15 oproti menšímu modelu nepřináší prakticky nic nového, jde skutečně o větší verzi základního laptopu Applu. Znamená to stejný tenký profil, miniaturní rámeček kolem displeje s úhlopříčkou 15,3 palce (a výřezem pro kameru), čip M2, pouze pasivní chlazení bez větráčku, nabíjecí konektor MagSafe, dva konektory Thunderbolt a 3,5mm jack pro sluchátka.

Vedle větší obrazovky podporující miliardu barev a maximální jas 500 nitů nový Air dostane také zvýšenou výdrž baterie. Apple slibuje až 18 hodin. Laptop bude dostupný od 13. června s cenou začínající na 37 990 korunách za M2 s osmijádrovým CPU, 8 GB jednotné paměti a 256 GB úložiště. Předobjednávat lze hned.

Nová verze Macu Pro pak znamená, že Apple po necelých třech letech dokončuje přechod na energeticky efektivnější čipy ARM. Na první pohled aktualizovaný počítač nikdo nepozná, využívá totiž zcela totožný design jako Mac Pro z roku 2019. Zůstává tedy stejně masivní, ale velice tichý systém chlazení a rozsáhlý prostor uvnitř uzpůsobený pro mnoho různých konfigurací hardwaru.

Jeho centrem je samozřejmě čip – v tomto případě kombinující procesorovou a grafickou jednotku stejně jako u MacBooků či menších stolních Maců. Apple představil také M2 Ultra, zdaleka nejvýkonnější mozek počítače v dosavadní historii firmy. Ten v sobě v zásadě spojuje dvojici čipů M2 Ultra, které jsou zdvojeným M2 Pro. A ten zase násobí výkon základního M2.

Foto: Apple 15palcový MacBook Air

Výkon jednotlivých jader se tak příliš neliší od MacBooku Air, ale celkový výkon je až osminásobný. M2 Ultra obsahuje až 134 miliard tranzistorů a nabídne kombinovanou paměť (obdobu RAM sdílenou mezi procesorem a grafikou) až do 192 GB. Má díky tomu zvládnout přehrávat až 22 videí formátu ProRes v rozlišení 8K současně.

Ve zbytku desktopu pak přichází řada na rozšíření. Mac Pro s M2 Ultra nabídne sedm slotů s PCI Express, šest z nich čtvrté generace. Ty se mohou stát například zdrojem pro specializované konektory, karty pro zpracování zvuku a videa, navýšení paměti nebo možností připojení. Zabudovaných bude počítač mít osm konektorů Thunderbolt 4 – šest na zadní straně a dva na vrchní ploše skříně. Kromě toho budou standardně k dispozici tři porty UBS–A, dvojice HDMI 2.1, dva ethernetové porty s 10GB přenosovou rychlostí, wi-fi 6E a Bluetooth 5.3.

Cena nového Macu Pro začíná na 199 990 korunách za M2 Ultra s 24jádrovým CPU, 64 GB jednotné paměti 1 TB úložiště. V nejvýkonnější verzi při zachování úložiště pak vyjde na 277 990 korun. Předobjednávat je možné rovnou, přičemž český web Applu momentálně odhaduje doručení v horizontu 3–4 týdnů. Od 13. června vstoupí do prodeje také nová verze menšího Macu Studio osazená čipy M2 Max nebo M2 Ultra a začínající na cenách 59 990 nebo 119 990 korun.