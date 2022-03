Mlčely možná až příliš dlouho. V momentech, kdy malé firmy (včetně těch českých) pomáhaly Ukrajině, co to šlo, ty největší technologické společnosti, které mají z podstaty obrovský vliv a disponují velkým kapitálem, nijak zásadně nejednaly. Před pár dny však situaci zčásti prolomil Google – a teď se přidává i Apple. Ten pozastavuje prodej svých produktů na ruském území a spolu se svými zaměstnanci hodlá na Ukrajinu poslat finanční dary.

„Jsme hluboce znepokojeni ruskou invazí na Ukrajinu a stojíme na straně všech lidí, kteří v důsledku násilí trpí,“ napsal Apple ve svém oficiálním vyjádření, které vydal v souvislosti s novými kroky, jež se chystá v Rusku udělat. Vedle pozastavení oficiálního prodeje všech svých produktů zastavuje také veškerý vývoz do země a omezuje některé služby včetně bezkontaktních plateb Apple Pay.

V reakci na invazi ruských vojsk také v navigační aplikaci Apple Maps na Ukrajině vypnul informace o dopravě a živé události. Dále z online obchodu App Store stáhl aplikace televizní stanice Russia Today (RT) a Sputnik News, avšak pouze na jiných trzích než na tom ruském. To znamená, že obyvatelé Ruska tato média, proti kterým brojí i například Facebook, budou moci v rámci mobilní aplikace nadále sledovat.

Podle slov šéfa Applu Tima Cooka se firma zapojí i do přímé finanční podpory lidí na Ukrajině, a to spolu se svými zaměstnanci. V interní komunikaci s pracovníky Applu zmínil, že bude dary zaměstnanců dorovnávat v poměru 2 ku 1. „Vím, že mnozí z vás také touží najít způsoby podpory – a my chceme pomoci zesílit dopad vašich darů,“ napsal Cook a zmínil, že pro dary organizacím, jež splňují podmínky Applu, to firma udělá i zpětně od 25. února.

Ačkoliv se jedná o poměrně tvrdou reakci Applu, podle místopředsedy ukrajinské vlády Mychajla Fedorova to nestačí. Po Applu dále chce, aby v Rusku přístup k App Storu kompletně zablokoval. Byl to ostatně on, kdo Timu Cookovi 25. února adresoval dopis, aby začal v souvislosti s válkou na východě jednat.

Z velkých technologických firem se však do podpory Ukrajiny zapojil nejen Apple. Před pár dny přišel s jistými omezeními i Google, který se rozhodl utnout ruským státním médiím peníze z reklamy. Něco podobného udělala i společnost Meta (dříve známá jako Facebook).