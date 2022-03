První letošní svátek všech fanoušků firmy s nakousnutým jablkem v logu se blíží. Apple dnes rozeslal pozvánky na další prezentaci nových produktů, která se uskuteční již příští týden, konkrétně v úterý 8. března od 19.00. Jako vždy se přesně neví, co Apple představí, existuje však několik legitimních indicií, které leccos prozrazují. Pravděpodobně se ukážou nové Macy i další varianta levnějšího iPhonu.

Poslední prezentace novinek od Applu proběhla loni v říjnu, kdy firma pod vedením Tima Cooka představila hlavně nový MacBook Pro, který potěšil snad všechny profesionální uživatele – Apple mu totiž vrátil rozhraní MagSafe, slot pro HDMI a čtečku pro SD karty. Zaujal také pokročilým displejem s HDR a ProMotion a rozšířenými verzemi už tak výkonných čipů M1, které si firma dělá sama.

Právě okolo procesorů by se březnová prezentace mohla zčásti točit. Předpokládá se, že Apple během ní může představit ještě výkonnější stolní počítač Mac mini s procesory M1 Pro a M1 Max (podle konfigurace zařízení), tedy stejnými verzemi, jakými disponují zmíněné MacBooky Pro ve čtrnácti- a šestnáctipalcové variantě. Ve hře je i dostupnější MacBook Pro.

Apple se obecně snaží dosazováním svých vysoce výkonných čipů plnit plán, který spočívá v nahrazení procesorů od Intelu. A prozatím se plán daří naplňovat skvěle – procesor M1 už vedle posledních MacBooků Pro dorazil do MacBooku Air, Macu mini, třináctipalcového MacBooku Pro i menšího, pestrobarevného iMacu.

Mluví se také o příchodu nové generace iPhonu SE, který nachází oblibu mezi méně náročnými uživateli, a to hlavně díky své, na poměry Applu dostupnější ceně. Hlavní přidanou hodnotou novinky by měl být modul pro 5G připojení, jinak by se mělo jednat o vesměs stejné zařízení jako to aktuální. Takže bez výrazné změny designu. Analytici se domnívají, že nové „eséčko“ může být ideální pro uživatele zařízení s Androidem, kteří chtějí přesedlat na iOS.

iPhone SE (2020) Foto: Apple

V neposlední řadě se očekává i představení nového iPadu Air s pořadovým číslem 5, který má zastávat roli nástupce původní generace. Podle všeho by měl mít procesor A15 Bionic, modul pro 5G připojení a vylepšené, 12Mpx ultraširokoúhlé přední kamery s podporou Center Stage, což je funkce, díky které dokáže iPad automaticky sledovat uživatele během videohovoru a natáčet podle něj obraz.

Potvrzeno bude nicméně v úterý 8. března, kdy první letošní prezentace produktů Applu startuje. Vysílání bude opět živě a začne od 19.00 středoevropského času. Stejně jako několik minulých prezentací i tato bude ve formátu, který si Apple osvojil během koronavirové pandemie. Nepozve do sálu žádné diváky, naopak ji udělá zcela virtuálně.