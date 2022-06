Architekti z Brna představili obří nafukovačku. Má zlepšit veřejný prostor i pomoci s klimatickou změnou

Je to čtrnáct metrů v průměru velký kruh, který je nafukovací a svítí. Není to však dětský sen, ale zařízení, které oživuje městský prostor a pomáhá s klimatickou změnou. Brněnské architektonické studio KOGAA navrhlo obří nafukovačku, se kterou nyní jezdí po světě. Jmenuje se Air Square.

„Air Square je mobilní veřejné prostranství, které aktivuje nedostatečně využívané městské prostory tím, že jim dává smysl a přináší do nich život,“ uvádí studio k projektu s tím, že řeší i problém s teplenými ostrovy, které se vytváří ve městech, kde materiály slunce spíš přitahují než naopak.

Vedle toho poslouží i jako poskytovatel stínu namísto vzrostlých stromů. „Horní prstenec je navržen jako velký stínící systém, který ochlazuje a poskytuje útočiště před sluncem a horkem,“ dodávají architekti. Právě tím pomáhá i s klimatickou změnou, protože ochlazuje okolní prostředí.

Užitečnou funkci má ale kruh i v noci. A to proto, že svítí a dokáže osvětlit tmavá a nebezpečná zákoutí. Kromě toho vytváří také městský prostor, který žije. Uvnitř prstence je na stěny možné promítat, může také posloužit jako místo k setkávání nebo pro nějaké organizované akce. A může se v něm také tančit.

Foto: KOGAA Kruh se dá složit a za sedm hodin zase postavit jinde

Právě tanec se v nafukovačce odehrával na letošním City for the Future Budapest. Na květnovém expu a byznysovém fóru, které bylo zaměřené na chytrá řešení pro města, se v maďarské metropoli prezentovaly různé české firmy. Představit by se ale mělo Air Square následně i v dalších evropských městech, mezi nimi například i v Paříži.

Kromě nafukovacího prstence tvoří instalaci také dřevěná konstrukce. Ta je z CNC řezaných desek. „Konstrukce základů je navržena jako modulární systém složený ze svislých stojnic a vodorovných lavic. Komponenty jsou k sobě připevněny šrouby a vytvářejí kruhovou nosnou konstrukci zajišťující stabilitu celého objektu,“ líčí studio.

Lavice jsou různě polohovatelné, to znamená, že Air Square může sloužit mnoha funkcím. Je možné uvnitř kruhu pořádat trhy, koncert i přednášku. Nebo ho prostě dám lidem k dennímu užívání.

Druhou část dodala brněnská firma, která má s nafukovačkami bohaté zkušenosti. Jde o Kubíček Visionair, která vyrábí nafukovadla na míru. Na výšku má instalace až sedm metrů. Když už jí není v místě potřeba jednoduše se zase složí a postaví jinde. Zabere to asi sedm hodin.