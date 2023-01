Žít jako Arnold aneb Jak se inspirovat Schwarzeneggerovými tipy a triky pro zdravější život

Svaly jako Arnold, odhodlání jako Schwarzenegger. Z jednoho z nejúspěšnějších kulturistů všech dob se stal symbol pro sílu a vytrvalost, který se navíc o své znalosti ze světa fitness rád dělí s ostatními. Proto se startem nového roku přišel Arnold Schwarzenegger s novým motivačním programem, který nabízí zdarma pro všechny, již chtějí žít zdravější a uvědomělejší život. Dámy a pánové, je tady jeho nový denní newsletter The Pump Daily.

Arnold Schwarzenegger zdaleka není jen sportovcem. Je i úspěšným hercem, který si zahrál v řadě kultovních filmů včetně proslulé série Terminátor, a je také republikánským politikem – a mimo jiné bývalým guvernérem amerického státu Kalifornie. Celospolečenské renomé si ale získal hlavně jako kulturista, který sedmkrát vyhrál Olympii a pětkrát Universe, tedy trofeje z dvou nejprestižnějších kulturistických soutěží světa.

Fitness se věnoval prakticky celý svůj život, proto není divu, že své zkušenosti začal předávat i jiným – ať už začínajícím kulturistům, nebo běžným lidem, kteří se sebou chtějí začít něco dělat. Právě na druhou sortu jeho fanoušků se zaměřuje nový program, který Schwarzenegger dal se svým týmem dohromady. Jmenuje se The Pump Daily a jde o newsletter, který každý den přináší tipy a triky na zdravější (a silnější) život.

Po přihlášení k odběru, což lze učinit na tomto odkazu, vám denně okolo poledne bude chodit e-mail, jehož obsah by vás měl v něčem posunout. Na první pohled se to může jevit jako zprostředkovatel motivačních rad, jak žít lépe a spokojeněji, po začtení ale zjistíte, že nejde o známý nucený formát, kterým můžete (právem) opovrhovat. Ze zpráv totiž cítíte, že se na nich podílel někdo, kdo fitness skutečně rozumí.

Schopnost selhat, znovu se zvednout a pokračovat v drobných činnostech, které jsou pro vás dobré, je způsob, jak dosáhnout dlouhodobého zdraví.

Včera například Schwarzenegger radil, jak překonat lenost, a dával tipy, jak konečně „slézt z postele“ a začít něco dělat, i když by mělo jít o obyčejnou procházku nebo sérii kliků. Zdůrazňoval, že není důležité, kolik toho za den pro své zdraví uděláte – naopak je potřebný onen konstantní proces, kterému se budete každý den věnovat.

„Neúspěch nebo nedosažení cílů je málokdy problém. Problém je, když se úplně zastavíte. Schopnost selhat, znovu se zvednout a pokračovat v drobných činnostech, které jsou pro vás dobré, je způsob, jak dosáhnout dlouhodobého zdraví. Nemusíte být dokonalí, stačí důslednost,“ popsal. K tomu pak přihodil i tip na jídlo pro lepší spánek a zmínil, proč jsou svaly důležité pro delší život.

Dnes se pro změnu zaměřil na fungování metabolismu, respektive proč je metabolismus konzistentní od náctiletých let až do zhruba šedesáti let. Zveřejnil i krátký text o tom, proč může poškozená teflonová pánev ovlivnit zdraví jídla, které si na ní připravujete, a přidal drobné tipy k tomu, jak si život prodloužit o sedm let. To vše s odvoláním na publikované studie.

Obecně pak má být jeho nový newsletter jakýmsi úderným výčtem všeho, čemu se po stránce zdraví, cvičení a spokojeného života věnovat. A ano, Schwarzenegger v něm samozřejmě slibuje, že bude své odběratele zásobovat i jednoduchými cviky pro zlepšení kondice nebo posílení těla, které lze dělat na denní bázi. The Pump Daily tak zatím působí velmi nenuceně a přímočaře – omáčku navíc tam zřejmě nenajdete.

Sám Schwarzenegger navíc ví, že pro řadu fanoušků by bylo lepší, kdyby takové rady dostávali naživo přímo od něj, to ovšem s jeho základnou příznivců, která jen na Instagramu dosahuje zhruba 23 milionů sledujících, není reálně možné.

Proto bude každý měsíc vybírat tři z odběratelů svého bezplatného newsletteru, se kterými si dá videohovor. Má to ale podmínku – musí mu poslat své vlastní splněné výzvy za každý den. A může jít o cokoliv.

„Samozřejmě můžete podvádět a prostě kliknout na spoustu políček a poslat snímek obrazovky. Já se to nedozvím, ale vy ano, a akorát byste podváděli sami sebe,“ odpověděl dopředu na realistický scénář této výzvy. Všeobecně pak razí pravidlo „malých krůčků“ – podobně jako třeba v knize Atomové návyky, kterou již brzy rozebereme v našem novém seberozvojovém podcastu Rosteme.