Asijské dobrodružství Davida Chmelaře chytá druhý dech. Jeho startup kupuje velký hráč z Indonésie

Na první pohled není pro našince jeden z největších online cenových srovnávačů v jihovýchodní Asii příliš zajímavý. V Kuala Lumpuru ho však téměř před deseti lety zakládali Němec a Čech. Heinrich Wendel a David Chmelař vybudovali přední firmu ve svém oboru, která v osmi zemích obsluhuje přes 125 milionů uživatelů a nabízí jim závratných osm miliard nabídek s těmi nejlepšími cenami od oblečení přes telefony až po nábytek. Teď společně píšou další důležitou část svého příběhu. Jejich startup iPrice koupil obří indonéský hráč Bukalapak.

Jak velká to byla transakce, nechce ani jedna ze stran prozradit. Bukalapak je obchodován na burze cenných papírů v Jakartě a David Chmelař při dotazu, na jakou sumu jeho firmu ocenil, jen krčí rameny. Je natolik svázán mlčenlivostí, že nemůže ani naznačit. Obecně se iPrice, z něhož je dnes přední cenový srovnávač v Malajsii, Singapuru, Indonésii, Thajsku, na Filipínách, ve Vietnamu a v Hongkongu, svými výsledky veřejně příliš nechlubil. V roce 2021 přes něj měly protéct transakce za zhruba 300 milionů dolarů (6,4 miliardy korun). Poslední rok byl nicméně pro původem malajsijskou firmu velmi náročný.

V iPrice se museli rozloučit s pětinou zaměstnanců a zásadně osekat své aktivity. Stejně jako na Západě došlo také v asijském e-commerce světě k zásadnímu ochlazení trhu. Bylo to pár měsíců poté, co se Davidu Chmelařovi podařilo získat několik dalších milionů dolarů od investorů, což jeho týmu spolu s úspornými opatřeními prodloužilo takzvanou ranvej, která představuje čas, než firmě dojdou peníze. „Uvidíme, co se bude v příštích měsících dít, ale díky opatřením jsme dostali možnost volby, kterou bychom jinak neměli. A kdyby nám pak došly peníze, narazili bychom do zdi, což je scénář, který si nepřeje žádný startup,“ říkal loni v červnu čtyřicetiletý Chmelař.

Možností, jak jít dál, se nabízelo více. Spoluzakladatelé iPrice Group se nakonec rozhodli pro spojení s jiným velkým hráčem, díky kterému jednak dostanou pevné finanční zázemí, navíc budou moci oslovit ještě více uživatelů. To má ve výsledku přinést kýžený obrat do černých čísel, který byl původně v plánu už v předchozích letech, ale zhoršená ekonomická situace na trzích vše změnila. Bukalapak patří k největším e-commerce hráčům v Indonésii a v iPrice Group koupila blíže nespecifikovaný většinový podíl. Sama obsluhuje přes 110 milionů uživatelů a 15 milionů partnerů z řad malých a středních podniků.

Foto: iPrice Paul Brown-Kenyon (CEO), David Chmelař a Heinrich Wendel, zakladatelé iPrice

Zda byli stávající investoři iPrice vyplaceni v hotovosti nebo akciích, není známo. Zástupci japonské Itochu Corporation a korejského Naveru, kteří patří mezi zhruba dvě desítky investorů, od nichž iPrice během let nabral přes 26 milionů dolarů (560 milionů korun), jen uvedli, že transakci vítají. Heinrich Wendel a David Chmelař dál zůstávají na palubě. „iPrice bude i nadále fungovat a růst jako nezávislá společnost. Využije při tom značných zkušeností společnosti Bukalapak v oblasti elektronického obchodu, aby mohla plně využít svou základnu více než 120 milionů uživatelů,“ komentuje obchod David Chmelař, který začínal v BCG a přes Wüstenrot se dostal až do Asie.

Bukalapak a iPrice chtějí v rámci svých byznysů uplatnit řadu synergií, hlavním cílem je otočit byznys do černých čísel. „I když nemůžeme zveřejnit finanční podrobnosti, bude to stačit k tomu, aby se iPrice v letošním roce dostal do zisku v souladu se strategií společnosti Bukalapak. Všichni akcionáři jsou s výsledkem velmi spokojeni,“ doplňuje Chmelař. Také Bukalapak je jako jedna z největších e-commerce firem v Indonésii i přes svůj růst v provozní ztrátě.

Za poslední čtvrtletí loňského roku činil upravený zisk EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) záporných 15,6 milionu dolarů (335 milionů korun). Vedení v čele s výkonným ředitel Willixem Halimem má proto černá čísla jako jednu z nejvyšších priorit pro letošní rok. Dopomoci k tomu má měnící se strategie. Bukalapak má i díky obřímu IPO v roce 2021 velké množství hotovosti a tím pádem akviziční apetit.

Při ochlazení na trzích se rozhodl místo soupeření s největšími online tržišti v regionu vsadit na specializovanější platformy, jejichž cílový trh už je dostatečně velký, aby se v něm dal postavit fungující byznys. Díky nákupu menších hráčů chce rychleji růst. Bukalapak již tímto způsobem akvíroval například online tržiště Itemku, které se specializuje na herní digitální produkty, a nyní přidává cenový srovnávač iPrice.

Prvním krokem pod novým majitelem je pro iPrice vstup do Austrálie, kde funguje od poloviny března, a právě do světa s digitálním produkty z počítačových her. „Poté, co jsme museli loni v červnu s ohledem na špatné podmínky na finančních trzích omezit některé své dlouhodobější sázky, jsme věděli, že budeme potřebovat partnera, který by pomohl rozvinout skutečnou hodnotu našich aktiv. Bukalapak nám pomůže upevnit naši pozici v jihovýchodní Asii,“ dodává David Chmelař.

iPrice je součástí CC25, našeho výběru startupů, které se nyní vyplatí sledovat. Více

Při vstupu na indonéskou burzu před necelými dvěma lety zaznamenal Bukalapak v té době největší první veřejnou nabídku akcií v historii země, při níž získal 1,5 miliardy dolarů (32 miliard korun). Ještě před svým vstupem na burzu navíc firma založená v roce 2010 vybrala od investorů stovky milionů dolarů a stala se čtvrtým indonéským jednorožcem, tedy startupem, jehož hodnota přesahuje miliardu dolarů. Investoval do něj mimo jiné i Microsoft, který vycítil v regionu jihovýchodní Asie příležitost.

Od vstupu na burzu v srpnu 2021 se nicméně hodnota akcií s označením BUKA propadla o 78 procent a aktuální tržní hodnota činí zhruba 1,6 miliardy dolarů. Největšími akcionáři jsou dnes indonéský technologický a telekomunikační konglomerát Emtek a také čínský technologický gigant Ant Group. Do skupiny Buka patří několik technologických firem, které se specializují na digitální transformaci malých a středních indonéských společností. Patří mezi ně B2B tržiště Buka Mitra a BukaPengadaan, finančně-technologická služba Buka Investasi nebo herní tržiště Five Jack, jehož součástí je i akvírovaná služba Itemku.