Jihovýchodní Asii vládne srovnávač cen s českou stopou. Startup Davida Chmelaře získává další miliony

Pokud žijete v jihovýchodní Asii a jdete nakoupit nějaké zboží na internetu, je poměrně slušná šance, že zavítáte na cenový srovnávač iPrice. Rychle rostoucí startup se sídlem v malajsijském Kuala Lumpuru by pro našince nebyl tak zajímavý, kdyby neměl zásadní českou stopu. Spoluzakladatelem je totiž David Chmelař, který se netají tím, že napříč regionem zahrnujícím země východně od Indie a jižně od Číny buduje obdobu tuzemské Heureky. A stejně jako v posledních letech na to i letos získal další peníze od investorů.

„Dřív jsem si říkal, zda potřebujeme tolik peněz, pokud dokážeme firmu převést do zisku? Na konci roku 2018 se nám to skutečně podařilo, ale pak mi došlo, že jestli největší hráči kolem nás utrácí miliardy dolarů, tak i když jste mrštní, agilní a máte silný byznys model, stejně si nemůžete dovolit neinvestovat. A tak jsme teď v módu neustále investovat bez ohledu na to, jak vypadá ekonomika našeho byznysu, protože trh pořád roste o desítky procent a poroste dalších deset let,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch z Kuala Lumpuru David Chmelař.

Stejně jako před rokem, kdy iPrice získal na palubu investory ze skupiny, do níž patří i české Dáme jídlo, se i letos asijský srovnávač cen spojil se strategickými partnery. Tentokrát z Japonska, přičemž Itochu Corporation a operátor KDDI prostřednictví svého fondu Open Innovation Fund III do firmy poslali celkem pět milionů dolarů (112 milionů korun). Celkově už iPrice od investorů od svého založení v roce 2014, u něhož byl vedle Chmelaře ještě jeho kolega Heinrich Wendel, získal přes 26 milionů dolarů (více než 580 milionů korun).

Byť zatím rozpočty iPrice nejsou tak velké, jako mají někteří konkurenti, za nimiž stojí největší asijští obři jako Alibaba nebo Tencent, daří se mu v jihovýchodní Asii držet pozici lídra trhu. Uživatelům v Malajsii, Singapuru, Indonésii, Thajsku, Vietnamu, Hongkongu a na Filipínách nabízí na jednom místě přes sedm miliard produktů od více než osmi milionů online prodejců a v roce 2021 jich přilákal napříč regionem přes 130 milionů. „Přišel k nám každý třetí nakupující na internetu v jihovýchodní Asii, náš zásah je obrovský,“ podotýká Chmelař.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch David Chmelař, spoluzakladatel asijského startupu iPrice

Během let se objevila i řada konkurentů, ale podle spoluzakladatele iPrice buď zbankrotovali, nebo svůj produkt v menším rozsahu stočili jinam. „Nikdo není schopen uřídit tak vysokou komplexitu. Abyste měli škálu, potřebujete více než jednu zemi, my jich máme sedm. Navíc každý trh je sám o sobě extrémně komplexní a rychle se mění, takže je do nich třeba hodně investovat. A to nikdo z našich konkurentů nedokázal,“ popisuje David Chmelař, který své začátky a celý byznys v Malajsii a dalších zemích popisoval i v našem podcastu.

Vyhráno ale iPrice ještě rozhodně nemá. Podle svého výkonného místopředsedy představenstva se musí neustále otáčet a přemýšlet, jak dál růst, aby zůstal relevantním hráčem. Online nakupování v jihovýchodní Asii totiž rychle roste. Podíl e-commerce celkových maloobchodních tržbách je podle Chmelaře už přes deset procent, očekává se další setrvalý růst, a tak na trh přichází stále noví hráči i další kapitál. V iPrice musí stále sledovat i činnost největších obrů typu Alibaba, avšak Chmelař říká, že jeho byznysu nahrává skutečnost, že od největších tržišť se uživatelé trochu odklánějí.

„Zákazníci stále více hledají alternativy. Zjišťují, že když jdou na Lazadu nebo Shopee (asijská online tržiště, za nimiž stojí mimo jiné Alibaba, respektive Tencent – pozn. red.), nedostanou tu nejlepší cenu, a tak hledají, kde dokážou nejvíc ušetřit. A to nám nahrává. Je to trend, který je vidět i ve Spojených státech, kde jsou zase prodejci naštvaní na Amazon kvůli nevýhodným podmínkám. Pomalu se to přesouvá sem,“ popisuje dění na trhu Chmelař. Přes iPrice měly v loňském roce protéct transakce zhruba za tři miliardy dolarů.

Na slibnou budoucnost firmy sází také investoři. Těch se prý zajímalo hodně, ale Chmelař se svými kolegy nakonec zvolil menší finanční obnos, s nímž však přichází důležitější strategický rámec. Japonská společnost Itochu přinese expertizu v úvěrování, které se i v asijském e-commerce světě stále více rozmáhá, a japonský telekomunikační operátor KDDI zase pomůže se zpracováním dat. Firmy totiž dnes běžně nakupují data využívaná pro skóring či úvěry právě od operátorů a iPrice má takových transakčních dat obrovské množství.

Hlavním cílem iPrice je aktuálně dostat velkou masu svých zákazníků do mobilní aplikace. Dokáže tam s nimi lépe komunikovat a nabídnout jim i další služby. „Paradoxem našeho byznysu je, že když dáme zákazníkovi tu nejlepší možnou službu, stráví u nás jen pár sekund: chce nejlevnější iPhone, my mu ho ukážeme a on odchází,“ dodává spoluzakladatel „asijské Heureky“. Jednou ze služeb, kterou i díky nově příchozím investorům iPrice nasadí, budou zmiňované úvěry. Cílem bude nabídnout nejen nejlepší deal u daného produktu mezi e-shopy, ale také nejlepší deal mezi úvěry.