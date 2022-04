Poprvé jsme překonali miliardu, hlásí šéf Astratexu. Válka teď e-shopu zastavila rozlet na Ukrajině

Magickou miliardovou hranici v ročních tržbách překonal další z českých e-commerce hráčů – Astratex, který loni vyrostl o 50 procent a utržil 1,2 miliardy korun. Prodejce spodního prádla, jehož majitelé jsou skupina eRockets a fond Hartenberg bývalého premiéra Andreje Babiše, letos vyhlíží další růst. Negativní ránu byznysu ale zasadila ruská invaze na Ukrajinu, kde e-shop přímo působil. Ta vedla k ochlazení nákupního apetitu zákazníků v regionu.

„Miliardovou hranici jsme překonali poprvé v historii,“ pochvaluje si pro CzechCrunch generální ředitel Astratexu Miroslav Tesař s tím, že ziskovost zůstala zhruba na předloňské úrovni, což znamená, že zisk rostl podobným tempem jako tržby. Jako hlavní faktory růstu přitom jmenuje posílení marketingových aktivit, vylepšení výkonnosti a rozšíření sortimentu.

„Klademe větší důraz na privátní značky a vstupujeme na nové trhy, jako je například Německo. Paradoxně v tom sehrály pozitivní roli covidové lockdowny, během kterých nakupovalo více lidí online, zejména v zahraničí,“ pokračuje Tesař. V posilování zahraniční pozice chce e-shop pokračovat, již loni se zaměřil na západní trhy – kromě zmiňovaného Německa jde o Nizozemsko, Francii, Španělsko, Itálii nebo Švédsko. Letos přidá Rakousko.

V těchto zemích Astratex přitom působí prostřednictvím tržiště Amazonu. Tesař už před rokem v rozhovoru pro CzechCrunch vysvětlil, že právě prodeje přes různé marketplaces (jak se tržištím říká) vnímá jako další doplňující prodejní kanál. Spousta zákazníků se totiž naučila chodit přímo na platformy Amazonu, Zalanda, About You nebo polského Allegra (jež už nyní vlastní Mall Group) – a právě tam chce tyto zákazníky Astratex zasáhnout. Letos plánuje e-shop otevřít další dvě tržiště, podrobnosti ale zatím nesděluje.

Foto: Astratex Poradna Astratexu v Praze

Zároveň chce prodejce spodního prádla nadále zlepšovat zákaznickou zkušenost, kdy v rámci systému vrácení zboží mají zákazníci možnost vrátit nevhodnou velikost a objednat si jinou, aniž by za produkt museli opět platit. K tomu Astratex nabízí i poradenství, v němž chce nakupujícím doporučovat správné velikosti.

„Odstartovali jsme i projekt s názvem Easy Returns. V jednotlivých zemích zřizujeme takzvané collect pointy, kam zákaznice posílají vratky, my je tam rozbalíme, načteme a ihned expedujeme výměnu či iniciujeme refundaci platby. Díky tomu nečekají, než se balíček dostane k nám na sklad, kde ho zpracujeme,“ popisuje Tesař a slibuje si, že tím urychlí výměny zboží či vracení peněz zejména na geograficky vzdálenějších trzích.

Negativní dopady války

I díky zmiňovaným novinkám firma letos plánuje růst na úrovni deseti až dvaceti procent, čehož chce dosáhnout právě posilováním působnosti v zahraničí. „Nicméně výsledek zřejmě negativně ovlivní válka na Ukrajině, a to jak z pohledu výpadku tržeb v této zemi, tak z pohledu pravděpodobně vyšší inflace, a tedy snižující se kupní síly zákaznic napříč Evropou,“ predikuje Tesař. Jen během března totiž Astratex zaznamenal meziroční pokles tržeb o dvacet procent.

Móda podle ředitele e-shopu patří do segmentu „zbytného zboží“, který je v případě krize či podobných výkyvů postižený omezením výdajů nejvíce. Protože se lidé na většině trhů, kde Astratex působí, cítí být válkou ohroženi, projevilo se to i v jejich nákupním chování, kdy upřednostňovali jiný druh zboží. Do velké míry zároveň peníze raději věnovali na pomoc Ukrajincům Ukrajina Zprávy, které se týkají válečného dění na Ukrajině po vpádu ruských vojsk… Začátek ruské invaze:24. února 2022 Více informací .

„Lidé v Česku a na Slovensku vyjádřili velkou podporu Ukrajině a zapojili se do finančních sbírek pro uprchlíky, nakupování opravdu šlo stranou,“ říká Tesař. Astratex byl ruskou invazí přímo poznamenaný také – na Ukrajinu se po několikaleté pauze e-shop vrátil a v roce 2020 tam opět začal budovat zákaznickou bázi.

Byznys se tak v zemi rozjížděl a přinášel tržby řadově v desítkách milionů korun ročně, což se s válkou přerušilo. Zboží do země není ani doručované – na cestě k zákazníkům nebo po cestě zůstalo e-shopu ležet zboží v řádu nižších jednotek milionů korun. Firma navíc na Ukrajině zaměstnávala několik pracovnic, kterým nabídla uplatnění v jiné lokaci včetně pomoci rodinám.

Prvotní šok nakupujících v jiných zemích se ale podle Tesaře začíná vytrácet. „Stejně jako při nástupu covidu vidíme, že se trh pomalu vrací do normálu. Počáteční propad o přibližně třicet procent oproti plánu se nám daří pomalu mazat a předpokládáme, že se v průběhu několika příštích týdnů vrátíme zpět,“ říká.