Australský podnikatel koupil část tunelů pod Londýnem. Chce je zpřístupnit, a to včetně baru 40 metrů pod zemí

Naposledy byly veřejnosti otevřeny za druhé světové války. Ostatně vznikly právě proto, aby Londýn ochránil svoje obyvatelstvo před bombardováním. Pak už tudy procházeli jen zaměstnanci britského tajného Oddělení pro zvláštní operace, které bylo odnoží zpravodajské služby MI6. A také James Bond, pokud tedy vezmeme v potaz i fikci. Rozsáhlé tunely pod britskou metropolí jsou ale skutečné a nyní se rodí plán, jak je zpřístupnit veřejnosti.

Celkem je v londýnském podzemí osm tisíc metrů čtverečních tunelů. Část z nich, známá jako telefonní ústředna Kingsway, patřila léta britské telekomunikační skupině BT. Ta se nyní dohodla se společností The London Tunnels na jejich odprodeji. V hloubce čtyřiceti metrů pod stanicí metra Chancery Lane tak nyní patří bývalému australskému bankéři Angusi Murraymu. Ten má v plánu do podzemí investovat bezmála čtyři miliardy korun, aby chodby obnovil.

Nemělo by to ale skončit jen u rekonstrukce. Murray chce z podzemí vybudovat jednu z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí Londýna. „Jestli bych řekl, že to bude stejně oblíbené jako Londýnské oko? Ano, řekl. Kdo by takové místo nenavštívil?“ řekl Murray tiskové agentuře Bloomberg. The London Tunnels věří, že novou atrakci by mohly navštěvovat až dva miliony lidí každý rok.

Foto: London Tunnels Investor chce místo obnovit do podoby, kdy bylo naposledy užíváno

Podnikatel chce dalších 2,3 miliardy korun dát také do různých instalací, interaktivních obrazovek a vytvořit tak v podzemí v podstatě moderní muzeum nejen druhé světové války, ale všech ér, které podzemím tajným sedmdesát let prošly. Bude to ale záležet na povoleních, jež Murray zatím nemá. Žádost chce podat už letos v listopadu. „Nyní chceme spolupracovat s dotčenými orgány a také obyvateli na tom, aby se naše vize stala skutečností. Těšíme se na jejich názory při dokončování žádosti o povolení,“ dodal Murray pro Bloomberg. Pokud by The London Tunnels povolení získala, počítá s tím, že by podzemí mohla otevřít v roce 2027.

Kromě válečného úkrytu sloužily tunely jako zmíněná telekomunikační ústředna, a to v době studené války. Tehdy tu byla síť pěti tisíc kabelů, která zajišťovala spojení mezi Bílým domem a Moskvou. Když pak místo převzaly v osmdesátých letech britské telekomunikace, nechaly tu udělat pravděpodobně nejníže situovaný bar s povolením na světě. Sloužil vládním zaměstnancům, kteří měli k dispozici kulečníkové stoly nebo mohli uklidňovat mysl pohledem do akvária s exotickými rybami. Společnost The London Tunnels má mimochodem v plánu obnovit i ten. „Podrobně jsme tunely digitálně zmapovali, abychom místo zachytili přesně tak, jak vypadalo, když bylo naposledy koncem dvacátého století užíváno,“ uvádí webové stránky projektu.

A kde se tu vzal James Bond? Ian Fleming, tvůrce agenta 007, sem byl pravděpodobně v padesátých letech vyslán jako námořní důstojník. Místo ho tak patrně inspirovalo pro sídlo Bondova spolupracovníka Q, který ho vždy zásobil tou nejdůmyslnější technologií.

Britské komunikace vlastnily tunely známé jako Kingsway Exchange Tunnels od osmdesátých let. Prodat už je firma jednou chtěla, a to v roce 2008. Tehdy ale nenašla žádného kupce. Za kolik je nyní odprodala, ani jedna ze stran neprozradila.