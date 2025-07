Ze zarostlého vodního kanálu je cyklostezka. Obec na jihu Čech díky tomu ožívá novými gastropodniky

Uložit 0

Tradičně je Vyšší Brod startovací čarou pro vodáky. Právě odtud se Vltava sjíždí směrem do Českého Krumlova a odtud dále do Boršova nad Vltavou. Nově to bude rovněž destinace, kam vyrazit na kolo. Cyklostezka vedoucí z Loučovic právě do Vyššího Brodu vznikla proměnou někdejšího přívodního kanálu k významné hydroelektrárně. Trasa má sice jen 5,5 kilometru, na kole ale patrně podobnou projížďku jinde nezažijete.

Cyklostezka navíc navazuje na už existující úsek mezi železničními zastávkami Lipno nad Vltavou a Loučovice. Cesta skrze někdejší vodní kanál začíná u kaple svatého Prokopa v Loučovicích, pokračuje podél levého břehu Vltavy a prochází skrz obec až k mostu, kde se stáčí na pravý břeh podél Čertovy stěny. Dál vede skrze historický Spirův vodní kanál k vyrovnávací nádrži Lipno II. a končí v kempu Pod Hrází právě ve Vyšším Brodě. Cesta odtud ale bude pokračovat, a to přes aktuálně připravovanou část Vltavské cyklostezky. Vize do budoucna je propojit lokalitu Lipenska skrze cyklostezky až s Týnem nad Vltavou.

Za novou cyklostezkou stojí českobudějovické studio A8000 spolu s Ondřejem Zenklem, který zpracoval technickou dokumentaci. Jako dopravní inženýr navíc stojí za dalšími cyklistickými projekty na jihu Čech. Architekti osiřelý kanál vyčistili od zavezeného odpadu a náletové zeleně a přetvořili na bílou linku procházející krajinou. Nejedná se tedy o novostavbu, projekt vychází z existujícího tělesa původní technické stavby.

„Cyklostezka kopíruje trasu původního historického železobetonového kanálu na úseku dlouhém asi 1,4 kilometru. Cyklisté se ale projedou i vnitřkem kanálu, který je v tomto místě dokonce akvaduktem. Jedná se o úžasnou technickou památku, která se proměnila v jakousi sochu v krajině,“ líčí Martin Krupauer z ateliéru A8000. Nejzajímavější je pak podle studia právě úsek, který probíhá vnitřkem stavby. Jde o železobetonový monolit, který vede ve svahu vysoko nad tokem Vltavy.

Povrch betonové konstrukce pak architekti natřeli na bílo, i tak působí jako přírodní útvar, který utvářel čas a krajina. V některých místech připomíná masivní skálu, jde ale o vybetonované dílo, které má tloušťku stěn dvacet až třicet centimetrů.

Kanál původně sloužil hydroelektrárně, která na začátku dvacátého století zásobovala elektřinou značnou část Českokrumlovska. Tehdy byla označovaná jako první velká hydrocentrála v celé střední Evropě. Firma Spiro & Söhne ji postavila v roce 1902, o padesát let později ale technická stavba přestala mít význam. S výstavbou Lipenské přehrady se veškerá voda svedla do podzemního tunelu. To mělo nakonec dopad i na přilehlou obec Loučovice, jejímž hlavním zdrojem obživy byl průmysl.

„Většina brownfieldů bývá transformována na něco jiného. Továrny na byty a kanceláře. Nás ale fascinoval příběh této významné technické infrastruktury, která po téměř sedmdesáti letech zapomnění slouží opět jako infrastruktura. Jen tentokrát dopravní,“ dodává Krupauer. Studio přitom v novém projektu pracovalo i s původními betonovými konstrukcemi.

Nejde ale jen o cyklistiku. Zprovoznění kanálu přineslo nadechnutí celé obci Loučovice. Hned po jejím zprovoznění se tu začali otevírat i nejrůznější provozy jako jsou kavárny nebo cukrárny, a v obci dokonce ožila i stará hospoda. „Naše obec byla vždy průmyslová, ale průmysl po revoluci zmizel. Nová cyklostezka má pro nás velký přínos a konečně se dostáváme na turistickou mapu Lipenska,“ říká starosta obce Jan Kubík s tím, že se ozývají další a další podnikatelé, kteří si tu chtějí otevřít provozovnu.

Kavárnu Spiro tady otevřel například i provozovatel oblíbeného lipenského espressobaru Vojen Smíšek. Ten stojí rovněž na cyklostezce. V Lipně ho provozuje už pátým rokem. „Chceme vytvořit místo, které se stane plánovanou gastrozastávkou při návštěvě Lipenska a pomůže dostat Loučovice na cyklistickou mapu jižních Čech,“ říká k tomu Smíšek.

Očekává se přitom, že nová trasa, která má v zádech rozpočet 90 milionů korun, bude sloužit nejen aktivním cyklistům, ale i místním.