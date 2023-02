Auta zdražila, ale Driveto jich půjčuje stále víc. Obrat českého startupu překročil 300 milionů

Nových i ojetých vozů se loni v Česku registrovalo méně než v předchozích letech. Tíživá ekonomická situace ovlivňuje rozhodnutí stále více zákazníků. Cítí ji také v pražském startupu Driveto, který nabízí flexibilní operativní leasing na automobily všeho druhu. Ten musel kvůli růstu úrokových sazeb zdražovat, ale nakonec se mu v loňském roce podařilo naplnit plánované cíle. Obrat firmy překročil 300 milionů korun, což představuje meziroční růst o padesát procent, a ukazatel EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) činil 25 milionů korun. Majoritním akcionářem Driveta je investiční skupina Miton, která drží přes 83 procent. Zbytek patří zakladateli Františku Peterkovi.

Devětatřicetiletý Peterka již nicméně ve startupu aktivně nepůsobí. Výkonným ředitelem je od roku 2019 Adam Szabó, pod jehož vedením firma každoročně roste, a to jak v obratu, tak zisku i půjčených vozech. Aktuálně jich od Driveta po silnicích jezdí zhruba 2 100. Většina zákazníků přitom využívá takzvaný flexibilní operativní leasing, který má při uhrazení startovacího poplatku ve výši několika desítek tisíc korun podle typu vozu tu výhodu, že můžete vozidlo kdykoliv vrátit. Při standardním úpisu na dobu určitou žádné startovací poplatky zákazník neplatí, má ale o něco dražší měsíční pronájem.

Největší poptávka převládá po vozech značky Škoda a podle šéfa Driveta je důležité, že se i nadále jeho firmě daří ukojit poptávku, protože má několik desítek aut okamžitě k dispozici. Na nové vozy jsou u automobilek běžně mnohaměsíční čekací lhůty. „Stále se nám daří mít k dispozici širokou nabídku aut, momentálně si můžete vybrat ze třiceti různých modelů od značek Škoda, VW, Audi, Hyundai, Kia a dalších,“ říká Adam Szabó. Nejlevnější auta lze pořídit od sedmi tisíc korun bez DPH měsíčně, nejdražší stojí okolo třiceti tisíc, jde například o BMW X5, Audi Q7 či Q8 nebo Volvo XC90.

„Jsme rádi, že i přes těžký rok se nám daří prodávat také velké množství drahých aut,“ potvrzuje Szabó, podle kterého se cena nabízených aut loni i kvůli rostoucím úrokovým sazbám zvedala v průměru o patnáct procent. Většinu aut v nabídce Driveto dál odebírá od svých leasingových partnerů, se kterými spolupracuje, ale téměř pětina vozů, respektive 350 aut, je již plně ve vlastnictví startupu. Ten na nákup vozidel historicky nabral přes sto milionů korun. Menší část poskytl Miton, větší část v rámci dluhového financování Česká spořitelna.

Do budoucna by měl podíl vlastních aut dále růst. „Některé naše kreditní rámce jsme rozšířili a o dalších intenzivně jednáme. Cílem je mít různé varianty financování na různé typy modelů a značek. Přináší nám to určitou míru flexibility i mitigaci rizik,“ doplňuje čtyřiatřicetiletý Adam Szabó. Vlastnictví vozů pro Driveto představuje také možnost s nimi dále obchodovat. Poprvé si to firma vyzkoušela loni. „Jako ostatní jsme i my těžili ze zvýšených cen ojetých aut. Procesně se v této disciplíně chceme zdokonalovat tak, abychom ještě přesněji věděli, kdy je ten správný moment na prodej konkrétního auta,“ doplňuje Szabó.

Také v letošním roce Driveto očekává, že se situace na automobilovém trhu nezlepší. Podle jeho šéfa se nedá očekávat, že by automobilky a prodejci nových vozů výrazně navyšovali plány počtu prodaných aut pro rok 2023. V roce 2022 přitom bylo registrovaných 192 tisíc nových automobilů, což je úroveň z roku 2014. Ojetých vozů se registrovalo přes 160 tisíc, meziročně o 24 tisíc méně. Proto chce firma mimo jiné pracovat na digitalizaci a automatizaci interních procesů a v pražské Galerii Nové Butovice plánuje otevřít ještě větší prostory, kde si zákazníci budou moci prohlédnout a také převzít svá auta.