Nové auto jen tak nekoupíte. České Driveto je nabízí na operativní leasing a zažilo rekordní rok

Chcete si koupit nové auto? To si budete muset počkat klidně více než rok. Takovou odpověď dostanete od mnoha automobilek, které se stále potýkají s dopady pandemie, přerušenými dodavatelskými řetězci a teď i válkou na Ukrajině, kde se vyrábí mnoho součástek. Přestože Adam Szabó, šéf tuzemského startupu Driveto, hovoří o roku 2021 jako o jednom z nejkomplikovanějších, jaké zažil, jeho byznysu se dařilo. Aut, které nabízí na operativní leasing, totiž zvládl nakoupit dost. A vykázal rekordní výsledky.

V řeči čísel znamenal loňský rok pro pražský projekt, který se rozvíjí pod křídly investiční skupiny Miton, obrat ve výši 200 milionů korun. To je o 80 milionů více než rok předtím. Zároveň se Driveto poprvé dokázalo přetočit do zisku, prozatím pouze minimálního, ale černou nulu chce Adam Szabó udržet i v letošním roce. V něm plánuje v obratu atakovat 300 milionů a pomoci k tomu má i nákup dalších vozů, na které má startup od Mitonu a České spořitelny přes 120 milionů korun.

Už koncem loňského roku čerstvě čtyřiatřicetiletý Szabó popisoval, že na rozdíl od automobilek dokáže zákazníkům přistavit nové auto na operativní leasing do několika dnů – a to platí i teď. Auta má totiž objednaná dlouho dopředu a ke 150 vozidlům z vlastní flotily, které již využívají zákazníci, přibývá od začátku roku několik desítek dalších. Meziročně se počet zákazníků zvýšil o více než polovinu a přiblížil se dvěma tisícům. Využívají flexibilní operativní leasing, který je možné díky vstupnímu poplatku kdykoliv vypovědět.

Málo aut i vyšší ceny

„Ani Driveto se samozřejmě nemohlo vyhnout problémům v automobilovém průmyslu. Kombinací objednaných aut dlouho dopředu, nabízených služeb a flexibility jsme ale rok zakončili v rekordních číslech. Rok 2022 bude neméně složitý. Momentálně nevidíme zlepšení v termínech dodání aut nebo stabilizaci jejich cen,“ říká Adam Szabó. Kvůli zvýšení úrokových sazeb a cen samotných vozidel muselo ceny svých služeb zvýšit i Driveto.

V jeho nabídce flexibilních operáků je aktuálně nejlevnější Fiat 500 Lounge, který lze s ročním nájezdem 15 tisíc kilometrů získat za 5 990 korun bez DPH měsíčně. Startovací poplatek činí 10 990 korun. Dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější auta ta od Škodovky, Volkswagenu a Hyundaie, přičemž průměrně s nimi zákazníci najedou lehce přes 14 měsíců, než je vrací. Jelikož už dnes většina nabízených aut patří přímo Drivetu (dříve je nakupovalo na leasing), bude letos u vrácených vozů poprvé řešit to, jak s nimi dál naloží.

„Nákupy vlastních vozů nám umožňují svobodu při rozhodování, jestli auto nabídnout dalšímu zákazníkovi, nebo analyticky vyhodnotit, zda je nejvýhodnější ho prodat. Letos si tak poprvé vyzkoušíme i schopnost prodávat auta, která již nebudeme chtít udržovat ve flotile flexibilního pronájmu,“ vysvětluje Szabó, podle něhož je k dlouhodobě udržitelnému byznysu klíč právě v nákupu vlastních vozů a jejich efektivním provozu. Šéf Driveta očekává, že firma bude chtít navýšit dostupné prostředky na nákup dalších aut. Některé již má ve výrobě, další jsou na cestě a jedná i s dalšími automobilkami.

Zároveň firma otevřela své první zákaznické centrum, v němž bude nově probíhat předávání a vracení aut. Nachází se v pražském obchodním centru Galerie Butovice, a jak Szabó říká, pro jeho dosud čistě online platformu je to velký krok. „Je to benefit hlavně pro nerozhodné klienty, kteří by rádi vybrané auto viděli předem. Případně si mohou vybrat některé ze zaparkovaných vozidel, která jsou z většiny k dispozici nejpozději do 72 hodin,“ dodává Szabó. Další desítky vozů má Driveto k dispozici do 14 dnů u svých dodavatelů.