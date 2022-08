Automobilka Nikola dokázala vstát z mrtvých. Teď se pojistí nákupem krachujícího dodavatele baterií

Zatímco před dvěma lety neuplynul měsíc, kdy by se automobilka Nikola nepochlubila bombastickou novinkou prozrazující, že na silnice přináší vodíkovou revoluci, dnes je ticho po pěšině. Poté, co se celý projekt kvůli lžím málem potopil ke dnu, vyplouvají nové informace na povrch jen sporadicky. Ta nejnovější prozrazuje, že má Nikola v plánu koupit krachujícího výrobce baterií, jehož je největším klientem.

Je tomu rok a půl, co se nad americkým podnikem slibujícím revoluční vodíkový tahač začala stahovat mračna. Vyšlo totiž najevo, že automobilka, do které měli v úmyslu investovat miliardy i v General Motors, neříkala tak úplně pravdu. A namísto vývoje přelomové technologie pouštěla kamiony z kopce.

Na zakladatele Trevora Miltona byla podána žaloba a celý projekt málem skončil v propadlišti dějin. Na znovuzrození mu zbyla necelá miliarda dolarů, kterou se rozhodl použít pro naplnění alespoň některých slibů, které investorům dal.

Ty se týkají především dodávek elektřinou poháněných tahačů, které už mají být v běhu a počet vyrobených strojů má nyní narůstat. K tomu bylo nutné zajistit dostatečný přísun akumulátorů. Jenže jejich hlavní dodavatel začal krachovat.

Foto: Nikola Nikola Tre v elektrické verzi

Proto se Nikola rozhodla pro investici ve výši 144 milionů dolarů, tedy 3,4 miliardy korun, za které chce svého dodavatele baterií Romeo Power získat. Akcie společnosti chce odkoupit za 0,74 dolaru za kus, což je o 34 procent navíc oproti tržní ceně z konce července. Zároveň poskytla potápějící se firmě 35 milionů dolarů, tedy zhruba 840 milionů korun, na stabilizaci provozu do uzavření celé transakce. K tomu by mělo dojít koncem tohoto roku, pokud tedy vše schválí i akcionáři.

Důvodem, proč má Nikola v úmyslu investovat právě do krachujícího podniku, je fakt, že je jeho hlavním zákazníkem. Nákup bateriového výrobce je tak strategickou – a dost možná i jedinou možností –, jak si zajistit dostatečné dodávky baterií.

Vedení automobilky také doufá, že spolu s příchodem klimatické a energetické krize bude americká vláda rozšiřovat své grantové a úvěrové programy, které vytváří pro výrobce baterií, ale i elektrických a vodíkových vozidel. A že také poskytne výhodnější podmínky pro podnikání a začne více podporovat zákazníky v nákupu ekologicky odpovědných dopravních prostředků.

Společnost Romeo Power funguje od roku 2015, kdy ji založili bývalí inženýři ze SpaceX a Tesly. Přestože by její bateriové systémy měly mít vyšší účinnost a tepelnou stabilitu než konkurenční řešení, firmě se příliš nedařilo. Od roku 2020, kdy vstoupila na burzu, se hodnota jejích akcí propadla z 22,49 dolaru za kus až na 0,55 dolaru za kus.

Nikola počítá s tím, že nákupem Romeo Power by měla snížit své náklady na baterie do konce příštího roku až o 40 procent a do roku 2026 ušetřit až 350 milionů dolarů. To je přibližně dvojnásobek toho, co musela zaplatit v rámci pokut, které jí pomohly udělat tlustou čáru za minulostí spojenou s Trevorem Miltonem, jehož soudní jednání by mělo začít v září tohoto roku.

Automobilka aktuálně pracuje na výrobě elektrických tahačů pod novým ředitelem Markem Russellem, který se nevzdává myšlenky, že jednou dodá na trh také tahač poháněný vodíkem.