Autor pražských náplavek navrhl prosklený dům na domě. Vejde se do něj i žižkovská věž

Obyčejně se do interiéru nevejde skříň, příliš velký stůl či sedačka, kolikrát ani více lidí. V Praze vznikl byt, do kterého se vejde celé město. Navrhlo ho studio Brainwork Petra Jandy. „Základní myšlenkou je rozostření hranice bytu a pocitové vtažení města do jeho interiéru. Prostor bytu není omezen uvnitř fyzické dispozice, jeho součástí se stává celé město obklopující stavbu,“ popisuje pro CzechCrunch architekt.

Jde o projekt takzvaného penthousu, tedy domu na domě. Vznikl rozsáhlou přestavbou industriálního objektu na bytový dům. Na jeho vrcholu, respektive na dvou střešních podlažích, vznikla prosklená nádhera, která je skutečně městem samotným.

Ostatně obyvatele od něj dělí jen sklo. Zato pořádné sklo. Architekt na „fasádu” použil velkoformátová čtyřskla o rozměrech šest krát tři metry, která jsou tvořená izolačním sendvičem z kalených skel a vrstvených skel. Stín dodávají vnější velkoplošné screenové rolety, přes které je město z vnitřku stále viditelné.

Foto: BoysPlayNice Penthouse je dům na domě

Skleněná fasáda umožňuje, aby měl penthouse výhled, jaký se jen tak nevidí. V panoramatu lze spatřit žižkovskou televizní věž i další pražské dominanty. „Návrh se snaží revidovat průměrnou developerskou realizaci směrem k původnímu geniu loci budovy,“ líčí architektonické studio Brainwork.

Základem penthousu je především nekonečný a ničím nerušený prostor ve společenské části bytu. Tu od soukromých částí odděluje oblá příčka. „Plyne prostorem jako ocelová stuha,“ popisuje architekt. Za příčkou je ložnice a dětské pokoje. A také koupelny orientované do vlastní terasy po obvodě objektu.

Obývací pokoj sahá přes obě patra, dole je jeho součástí jídelna a kuchyň, kterou je opět možné oddělit závěsy. K dispozici je také pracovní část kuchyně, spíž, jídelní prostor, prádelna a úklidový sklad a koupelna pro hosty.

Dominantou prostoru je zavěšené ocelové schodiště, které stropem prostupuje skrze elipsu. Součástí schodiště je také síť, ve které se dá odpočívat. Stropy mohou plnit dětské sny, jsou totiž připraveny pro zavěšení houpaček.

Foto: BoysPlayNice Obývák sahá přes obě patra

Součástí unikátního projektu je i střešní zahrada. Cesta do ní vede přes dřevěnou terasu s markýzou, která pomůže s útěkem do stínu. Zahrada se vtipně rozkládá kolem zatravněného kopečku se stromy, který je vymodelovaný nad výtahovou šachtou. Pěstovat se tady dají nejen traviny, ale i zelenina a ovoce.

Studio Brainwork má za sebou dobré roky. Úspěch sklidilo zejména pro přeměnu pražských náplavek, s nimiž Petr Janda sbírá jednu nominaci na cenu za druhou. Oceňovaný projekt byl mimo jiné také mezi finalisty prestižní ceny Miese van der Rohe neboli Ceny Evropské unie za současnou architekturu.

Foto: BoysPlayNice Dominantou je zavěšené schodiště