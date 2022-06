Přijeďte a zůstaňte na stromech, láká své zákazníky koncept Treehotel na severu Švédska. A ani trochu nelže. Hotelové pokoje se tu opravdu nachází ve větvích. Každý vypadá jinak a za každým stojí renomovaní architekti. Zatím poslední, osmý pokoj bude dílem dánského architektonického studia BIG.

Tvůrci, kteří za pár let doplní Prahu budovou Vltavské filharmonie, navrhli pokoj ve tvaru obří koule. I ta je tvořená velmi netradičně. Plášť je totiž z ptačích budek, kterých bude dohromady 350. Vnitřek, tedy samotný pokoj, je pak ve tvaru krychle.

Architekti si na pomoc s návrhem přizvali ornitologa Ulfa Ohmana. Konečný výsledek má zajistit, aby osmý pokoj poskytoval zvenčí útočiště pro místní ptáky. Otevřít by měl už během letošního června.

Projekty nazvali v BIG Biosféra. „Severní Švédsko je známé pro svoji přírodní krásu, rozpínavé lesy a osobitou biosféru. Návrhem hotelového pokoje s fasádou z ptačích budek chceme zvýšit ubývající populaci ptáků ve švédských lesích,“ popisují architekti.

Foto: BIG Stěny pokoje tvoří sklo

Pokoj má mít 34 metrů čtverečních a dvě podlaží. V dolním je obývací místnost, v horním je prostor pro spaní. Součástí je také sprcha a sauna. Vejdou se sem dva lidi. Interiér je inspirovaný přírodními materiály. Je jednoduchý a jak uvádějí architekti, také pragmatický.

Dostat se dovnitř bude možné skrze visutý most vedoucí od země až ke koruně stromu. Součástí pokoje je také střešní terasa, ze které bude rozhled na les. Cena za pronájem místa pro dvě osoby začíná na dvanácti tisících švédských korunách, což je bezmála 28,5 tisíce korun.

Zážitkem má být právě ubytování v samém centru přírody mezi hnízdícími ptáky. Ty bude možné pozorovat díky tomu, že stěny pokoje budou tvořené sklem. Různá velikost ptačích budek pak bude vpouštět do místnosti světlo.

„Strávil jsem pár dní a nocí v jednom z pokojů Treehotelu ještě před pandemií a odjížděl jsem s pocitem, že jsem ze všeho toho splynutí s přírodou omládl. Nemohl jsme přestat přemýšlet nad tím, zda existuje cesta, jak tento zážitek posunout ještě dál a téměř okamžitě přišel nápad, aby místo nesloužilo jen lidským návštěvníkům, ale i domácím ptákům a populaci netopýrů,“ uvedl zakladatel studia BIG, architekt Bjarke Ingels.

Foto: BIG V létě čeká na návštěvníky denní světlo po celou noc

Treehotel umístil své pokoje do Švédského Laponska a mimo jiné láká i na pozorování polární záře. Kdo se tu ubytuje od září do března, tento úkaz ho nemine. V létě je možné těšit se na jiný netradiční zážitek – denní světlo po celou noc. Pokoje jsou umístěné od čtyř do deseti metrů nad zemí a do některých vedou dokonce i eskalátory.

V Treehotelu je kromě Biosféry pokoj Microcube, což je zavěšená krychle o délce hrany čtyři metry od architektů Tham & Videgard. Bird’s nest, tedy Ptačí hnízdo, od švédského ateliéru Inredningsgruppen zase připomíná obrovský strom. Stejní architekti rovněž navrhli UFO, létající talíř v korunách, ke kterému vede žebřík.

Foto: BIG Kromě ptáků budou obyvateli i netopýři

Lanovka, Cabin, je kvádr zavěšený ve větvích od architektonického dua Cyrén & Cyrén. Dalším je takzvaný Sedmý pokoj, který byl v pořadí skutečně sedmý, a stojí za ním norské studio Snøhetta. Bydlet je možné i v pokoji Dragonfly, tedy ve Vážce, která je až pro čtyři lidi. Navrhli ji Rintala Eggertsson Architects. Další je The Blue Cone, tedy Mordý kužel, který je ve skutečnosti červený a vytvořili ho architekti ze studia Sandellsandberg.

A jako poslední tu je Guesthouse, tedy Dům pro hosty, který navozuje atmosféru domácího prostředí mezi třicátými a padesátými léty. Guesthouse má šest pokojů s kapacitou dvanáct postelí a je tak největší. Jako jediný se přitom obešel bez architektonické záštity.