Antivirová společnost Avast sice vykázala v pololetí meziroční pokles provozního zisku, který činil v přepočtu zhruba šest miliard korun, ale její akcie na burze dál zůstávají o desítky procent výše proti stavu na začátku srpna. Britští regulátoři totiž dali předběžnou zelenou velké fúzi české firmy s americkým konkurentem NortonLifeLock. K definitivnímu posvěcení stamiliardové transakce by mělo dojít v září.

Avast tento týden oznámil, že v pololetí vykázal meziroční pokles provozního zisku EBITDA o 7,6 procenta na 249,7 milionu dolarů, tedy asi šest miliard korun. Tržby vzrostly o 0,2 procenta na 472 milionů dolarů, což je zhruba 11,3 miliardy korun. Podle generálního ředitele Ondřeje Vlčka byly organický růst objemu fakturace a úrovně ziskovosti v souladu s výhledem. „Objem fakturace činil 483,7 milionu dolarů (11,6 miliardy korun) a vzrostl o 0,2 procenta při aktuálních měnových kurzech, přičemž organický růst činil 6,9 procenta, což je v souladu s naší celoroční prognózou středních jednotek procent,“ uvedl.

Spotřebitelský segment a segment malých a středních firem přispěly do celkových tržeb 446,7 milionu dolarů, respektive 25,3 milionu dolarů. Upravená marže EBITDA se snížila o 4,4 procentního bodu na 52,9 procenta. Ovlivnily ji vysoké investice do získávání a udržení zákazníků, do segmentu Digital Trust Services (DTS) a akvizice společnosti SecureKey, která se zaměřuje na digitální identitu.

V březnu Avast oznámil, že pozastavuje své operace v Rusku a Bělorusku, což bude mít dopad na zpomalení organického růstu letošních tržeb. Firma se soustředila na nabídku svého integrovaného řešení Avast One, které kombinuje antivirovou technologii, virtuální privátní síť a nástroje na ochranu identity.

„Výsledky zaostaly za konsenzuálním očekáváním analytiků. Taktéž předvedly meziroční pokles. To souzní s investiční tezí, že softwarové společnosti zaměřené na retailové zákazníky zaostávají za těmi, které se orientují na klienty z řad korporací. Nicméně report výsledků nepředstavuje kurzotvornou událost. Cena akcií je v tomto momentě již zafixována, respektive částečně se odvíjí od kurzu NortonLifeLock vzhledem k blížícímu se sloučení,“ komentuje pro CzechCrunch Tomáš Pfeiler, analytik společnosti Cyrrus.

Na začátku srpna totiž britský antimonopolní úřad (CMA) předběžně schválil akvizici Avastu americkou softwarovou firmou NortonLifeLock za 8,6 miliardy dolarů (208 miliard korun). Konečné rozhodnutí úřad vydá 8. září. Akcie díky tomu už minulý týden povyskočily zhruba o 40 procent a nadále se na této úrovni drží. Na pražské burze se cena jedné akcie s označením AVST obchoduje za zhruba 200 korun a tržní kapitalizace přesahuje 200 miliard.

Avast je česká nadnárodní antivirová společnost, která na trhu působí od roku 1988. Je jedním z průkopníků počítačového zabezpečení. Dodává bezpečnostní programy pro počítače a mobilní zařízení a podle odborníků se řadí ke světové špičce. Produkty Avastu využívá přes 435 milionů uživatelů po celém světě, z velké části bezplatně. Firma uvádí, že zaměstnává více než 1 700 lidí a že každý měsíc zablokuje 1,5 miliardy počítačových útoků.

S přispěním ČTK