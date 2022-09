Avatar se vrátil do kin v kvalitnější verzi. Chce překonat rekord masivního velkofilmu z minulosti

Před třinácti lety do kin vstoupil Avatar, přes dekádu očekávaný nový film, kterým měl James Cameron navázat na ohromující úspěch Titanicu. Navíc to byl režisérův návrat ke sci-fi. Epický příběh o střetu lidské civilizace s velkými modrými mimozemšťany na vzdáleném měsíci sice měl své hlasité kritiky, byl ale zlomový hned v několika ohledech. Dnes se Avatar na plátna vrací nejen s cílem představit se divákům ve své dosud nejlepší formě, ale také s vidinou pokoření dalšího rekordu.

Přes téměř tříhodinovou stopáž má film přímočarou zápletku. Hlavní hrdina Jake Sully, ochrnutý bývalý voják na Zemi, se vydává na měsíc Pandora ve vzdálené sluneční soustavě, aby zde myslí ovládal asi třímetrové umělé tělo mimozemšťana. Má být prostředníkem mezi lidmi, kteří chtějí těžit extrémně vzácný prvek, a domorodci Na’vi, kteří operaci stojí v cestě. Zpočátku je Jake rozhodnutý zcela plnit rozkazy generála a pomoci připravit plány na bitvu, rychle se ale začne s původními obyvateli Pandory sbližovat.

Cameron se u Avataru rozhodl pro poměrně výraznou změnu oproti své předchozí filmografii. Filmy jako Terminátor 2: Den zúčtování, Propast nebo Titanic sice posouvaly hranice technologických i produkčních možností, stály ale hlavně na poutavém příběhu. Zatím poslední režisérovo sci-fi sice také obsahuje několik, zvlášť v kontextu mainstreamové kinematografie zajímavých motivů, jeho příběh je ale poměrně obyčejný a předvídatelný – Cameron by řekl „univerzální a srozumitelný“.

Hlavní pozornost se soustředí na audiovizuální zpracování, sloužící co nejpřesvědčivějšímu přenesení diváků do nového světa mimozemské fauny a flóry. Právě technická náročnost, která vyžadovala vyvinutí nových technologií pro motion capture (přenesení hereckých výkonů do kompletně digitální postavy), natáčení virtuálního prostředí a 3D obrazu, stála za tak dlouhou prodlevou mezi Titanicem a Avatarem. Dříve nebylo možné film v dostatečné kvalitě vytvořit.

Nakonec se sice z některých stran dočkal poznámek o tom, jak vypadá podobně jako cutscény z videoher, u většiny publika ale zafungoval dokonale. Diváci ani tak nechodili na film, jako se chtěli znovu a znovu vracet na Pandoru. Avatar tak v průběhu několika týdnů v kinech vydělal přes 2,7 miliardy (dnes 67,7 miliardy korun) dolarů, pokořil Titanic a stal se nejvýdělečnějším filmem v historii.

Jeho opětovné uvedení na velkém plátně má tři hlavní cíle – předvést divákům aktualizovanou, dosud vizuálně nejlepší verzi filmu, ve velkém stylu připomenout svět Pandory a příběh Na’vi a samozřejmě také navýšit své už tak masivní příjmy z kin. Už nedávno se ukázalo, že to může fungovat. Disney totiž loni v březnu Avatar znovu uvedlo v Číně se značným úspěchem. Snímek si zde vydělal přes 57 milionů dolarů, což stačilo pro potvrzení statusu krále velkého plátna, o dva roky dříve narušeného vydáním Avengers: Endgame.

Cameronův velkofilm ale má ještě jednoho konkurenta, kterému se žádný film v historii ani nepřiblížil. V roce 1939 totiž vyšel historický epos z období americké občanské války Jih proti severu, jehož příjmy z kin při započtení inflace přesahují tři miliardy dolarů. Avataru chybí asi 200 milionů dolarů, aby jednak pokořil třímiliardovou hranici a jednak získal status skutečně historicky největšího hitu v dějinách. Vše ale bude záležet na tom, jestli i po třinácti letech přesvědčí diváky po celém světě.

Cameron sám v nedávném rozhovoru řekl, že přemýšlel, jestli třináct let starý film obstojí i dnes. „Teď ale nervózní nejsem… Trochu mě překvapilo, jak dobře to vypadá,“ řekl režisér serveru IGN. Snímek se dočkal převedení do rozlišení 4K, formátu HDR s vysokými rozdíly mezi jasnými a tmavými scénami, nebo vylepšení zvukové složky, nyní kompatibilní s Dolby Atmos. Díky prozíravosti filmařů v předminulé dekádě bylo možné také převést některé scény do vyššího počtu snímků za vteřinu, aby ve 3D dostaly ostřejší pohyb.

Vše nakonec slouží v zásadě jako část marketingové kampaně před premiérou pokračování Avatar: The Way of Water. Novinka, která se chystá do kin letos v prosinci, má přinést vizuální zpracování posouvající současné technické možnosti, ale také představit nový příběh o rodině nebo další bitvě s lidmi ve snaze ochránit přírodu i obyvatele Pandory. Další pokračování by se pak měla vydat také na sousední měsíce.