Vizuálně úchvatné. Trailer na pokračování hitu Avatar, které vstoupí do kin ještě letos, je tady

Jeden ze záběrů z filmu Avatar: The Way of Water

Ti, kteří navštívili v kinech nový superhrdinský blockbuster Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství, už nový trailer na dlouho očekávané pokračování megahitu Avatar mohli vidět. Po nějaký čas byl totiž k dispozici pouze v rámci upoutávek před touto marvelovkou. Teď ovšem plnohodnotný trailer na nová dobrodružství z majestátního světa Pandora dorazil úplně ke všem.

O pokračování celosvětově nejvýdělečnějšího filmu všech dob se mluvilo dlouhé roky, primárně kvůli technické náročnosti se ale natáčení prodlužovalo. Mnozí ani nevěřili, že další Avatar vůbec přijde. Před několika dny se ovšem objevily stěžejní informace o tom, že se novinka blíží. Vedle potvrzení termínu, kdy vstoupí do kin, byl odhalen i oficiální název.

Druhý díl o osudech bývalého vojáka Jakea Sullyho a mimozemské princezny Neytiri nese název Avatar: The Way of Water a tvůrci pod režisérskou taktovkou Jamese Camerona na něj nyní vydávají trailer, a to už rovnou na YouTube. V něm lze na první pohled vidět především vizuální krásy nového filmu, což je věc, ze které značka Avatar jako taková těží. Příliš se v něm nemluví, zato ukazuje nejrůznější pohledy na pandorskou faunu a flóru.

Dost místa má v traileru samozřejmě i Jake Sully a Neytiri, dvě stěžejní postavy, které jsou teď o deset let starší. „Avatar: The Way of Water se odehrává více než deset let po událostech prvního filmu a začíná vyprávět příběh rodiny Sullyových – Jakea, Neytiri a jejich dětí. Popisuje problémy, které je pronásledují, i to, co dělají, aby se navzájem ochránili. Boje, které svádějí, aby zůstali naživu, a tragédie, které prožívají,“ uvádí synopse filmu.

Dá se předpokládat, že do premiéry v kinech dorazí ještě další ukázky, aby tvůrci diváky na toto veledílo dostatečně navnadili. Novinka dorazí do kin letos 15. prosince, přičemž v následujících letech se mají objevit další dvě nová pokračování, aby byla završena sága o čtyřech dílech.