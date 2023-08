Baldur’s Gate 3 otevírá své brány. Vychází pokračování legendární hry na hrdiny podle Dungeons & Dragons

Imoen. Minsc a Boo. Khalid a Jaheira. Každý fanoušek počítačových RPG neboli role-playing games bude ta jména dobře znát. Pochází z jedné z nejoceňovanějších sérií her na hrdiny Baldur’s Gate. A dlouhých třiadvacet let od jejího druhého dílu právě vyšlo nesmírně očekávané pokračování. Baldur’s Gate 3 přichází na PC, a ačkoliv v realitě i ve fiktivním fantasy příběhu uběhlo mnoho (desítek!) let, možná se potkáte i se starými známými.

Baldur’s Gate nepatří do zlatého fondu her na hrdiny. Zlato je totiž příliš laciný kov, než aby skutečně ocenil, co tento legendární titul pro žánr RPG i videohry obecně znamená. Hra, v níž jste s partou hrdinů na obrazovce prožívali dobrodružství postavená na základech slavných Dungeons & Dragons, ovlivnila generace hráčů i vývojářů. První díl z roku 1998 autoři ze studia BioWare o dva roky později dokonce trumfli ještě povedenějším pokračováním. Klíč od Baldurovy brány od nich před pár lety ale převzali Larian Studios. A právě dnes odemkli Baldur’s Gate 3.

Dlouho očekávaný titul vychází na PC na platformách Steam i GOG s cenovkou šedesát euro, přibližně 1 450 korun. Na PlayStation dorazí až 6. září, ještě nespecifikované datum vydání má premiéra na Xbox a Mac. Bez ohledu na platformu nabídne putování fantasy světem a příběhem, rozhodování o osudu světa kolem vás i jeho obyvatel a samozřejmě taktické souboje. Tradičně na ně nebudete sami, kromě vámi vytvořeného hrdiny vás doprovodí společníci vládnoucí mečem či magií – a také s vlastními zápletkami, které budete postupně rozplétat.

Většina z vašich spolubojovníků budou nové tváře, ale Baldur’s Gate 3 slibuje i návrat těch, které veteráni série budou znát. Znovu se setkáte například s moudrou druidkou Jaheirou nebo s ne úplně bystrým, ale o to svalnatějším a dobrosrdečnějším hraničářem jménem Minsc. Přesto belgičtí vývojáři z Larianu dávali dostatečně najevo, že znalost jedničky a dvojky není pro vychutnání si třetího dílu nutná. Ačkoliv musíme dodat, že Baldur’s Gate 1 i 2 se všemi rozšířeními rozhodně doporučujeme!

I velcí znalci by se tak měli připravit na několik výrazných změn. Tou na pohled nejzřejmější je proměna z dvourozměrné grafiky viděné shora na plně trojrozměrný svět. Ještě zajímavější proměny se ale odehrály pod povrchem. Baldur’s Gate 3 totiž na rozdíl od svých předchůdců nabídne striktně tahové souboje. V dřívějších dílech se odehrávaly v reálném čase s možností dění kdykoliv pozastavit a rozdat rozkazy.

Novinka se tím vzdaluje značce Baldur’s Gate, nicméně přiblíží se papírovým pravidlům Dungeons & Dragons. Také hraní naživo u stolu s přáteli se totiž v soubojích se skřety, draky a nekromanty odehrává v jednotlivých kolech, v nichž hrdinové mohou učinit omezené množství akcí. Třetí díl tak mnohem věrněji kopíruje pravidla už páté edice D&D – které mimochodem před dvěma lety vůbec poprvé vyšlo i v české verzi coby Jeskyně a draci –, starší tituly následovaly druhou.

Zásadní změny spolu s portfoliem vývojářů z Larian Studios tak mezi skalními fanoušky budí i jisté obavy. Baldur’s Gate 3 totiž připomíná jejich taktéž úspěšnou sérii fantasy titulů Divinity: Original Sin spíš než baldurovskou klasiku. Přinejmenším vizuálně a odklonem od realtimových soubojů. Dějově však na dřívější dění místy odkazuje, ačkoliv se odehrává více než století po událostech dvojky.

Foto: Larian Studios V Baldur’s Gate 3 se utkáte s ikonickými příšerami z Dungeons & Dragons

Baldur’s Gate 3 vás tedy opět vezme do takzvaných Zapomenutých říší na fiktivní kontinent Faerûn a opět se tak trochu obyčejný hrdina zaplete do neobyčejných událostí. Ale zatímco v prvních dílech to bylo božské dědictví a nadpřirozená krev proudící v žilách zdánlivých smrtelníků, tentokrát se stanete obětí mind flayerů alias mozkožroutů, kteří vám do lebky vloží svou larvu. Jistě nezáviděníhodná situace, ale ještě jistěji základ pro napínavé dobrodružství!

Už fakt, že zkušení tvůrci her na hrdiny stvořili pokračování známé značky, by mohl být pro mnoho hráčů dostatečným lákadlem. Anebo přes 170 hodin natočených příběhových animací, což je dvakrát víc, než mají všechny sezony Hry o trůny. A pro ještě větší zásah svého díla angažovali Larian Studios i známé herce. Ve hře tak uslyšíte hlas Jasona Isaacse (Lucius Malfoy z Harryho Pottera) či J. K. Simmonse (alias skvělý šéfredaktor J. Jonah Jameson ze Spider-Manů). A pokud jste opravdu velkými fanoušky Dungeons & Dragons, tak vězte, že promluví i Matt Mercer.

Ale ať vás nezdržujeme – Baldur’s Gate 3 právě vyšla na Steamu a na GOGu. Běžte si ji zahrát. Mezi počítačovými hrami na hrdiny nenajdete mnoho kultovnějších jmen. A když je řeč o známých RPG, tak ve stejný den, kdy se Baldur’s Gate 3 představí na PlayStationu, se hráči dočkají dalšího očekávaného a vysokorozpočtového zástupce žánru. K odletu do kosmu se 6. září totiž chystá také Starfield, masivní sci-fi počin od tvůrců Skyrimu. Ale to je ještě hudba budoucnosti. Teď zbývá dodat jediné: „You must gather your party before venturing forth!“