Banksy ozdobil Londýn novým dílem, za hodinu bylo ukradeno. Podezřelé už policie má

Uložit 0

Kde se Banksy mihne, tam je o něj zájem. I natolik velký, že pokud to jde, jeho pouliční instalaci někdo ukradne, třeba pouhou hodinu poté, co na ni veřejně upozorní. Přesně to se nyní stalo v Londýně, kde slavný, byť stále anonymní umělec umístil upravenou dopravní značku se symboly dronů, aby zřejmě upozornil na konflikt na Blízkém východě. Policie už měla dva muže podezřelé z krádeže zadržet.

Někteří to považují za vandalismus, jiní na street art pohlížejí jako na umění, které často sděluje různá poselství a reflektuje aktuální dění ve společnosti. A právě Banksy je v tom přeborník. Jeho graffiti či plastické instalace v ulicích budí pozornost už dlouhé roky, hlavně proto, že palčivá témata představují lidem v neotřelé, místy kontroverzní podobě. Jinak tomu nebylo ani před pár dny.

Banksy, jehož pravé jméno je stále oficiálně neznámé, se tentokrát vydal do jihovýchodní části Londýna, konkrétně do čtvrti Peckham, kde umístil upravenou vlastní verzi dopravní značky STOP, na které se objevuje trojice vojenských dronů. Její fotky následně zveřejnil na Instagramu, což je Banksyho jediná sociální síť, na které více či méně komunikuje, čímž tak potvrdil jejich pravost.

Jen zhruba hodinu od zveřejnění k ní ale přišli dva muži, přičemž jeden z nich měl v rukou štípačky – a ceduli silou z pouliční lampy, kde byla umístěna, odstranil. Videozáznam britského deníku The Guardian poté potvrzuje, jak s ní muž utíká pryč, zatímco pár lidí z řad veřejnosti, kteří se zrovna nacházeli na křižovatce ulic Southampton Way a Commercial Way, činu přihlíží.

🇵🇸 A piece of art made by Banksy showing solidarity with those suffering in Gaza was stolen less than an hour after it was confirmed to be legit. pic.twitter.com/G1HDjZwaIF — Censored Men (@CensoredMen) December 22, 2023

Ačkoliv Banksy nepotvrdil, k čemu se má nová instalace vztahovat, soudě podle provedení díla a historických souvislostí se týká konfliktu mezi Izraelem a Palestinou, v tomto případě tamním radikálním hnutím Hamás, se kterým má židovský stát spory dlouhodobě, v násobně větší míře s ním ovšem bojuje od letošního 7. října, kdy došlo k bezprecedentnímu útoku.

Tehdy teroristé z Hamásu pronikli na území Izraele a podle izraelské vlády zabili přes tisíc lidí, stovky pak zajali a odvlekli do Pásma Gazy. V souvislosti s tím Izraelské obranné síly zahájily masivní odvetu, která si žádá velké množství obětí také z řad civilistů – a podle agentury DPA je možné, že Banksy chtěl tímto dílem vyjádřit odmítavý postoj k cílenému zabíjení lidí právě prostřednictvím dronů.

Ostatně už v minulosti se Banksy k izraelsko-palestinským sporům umělecky vyjadřoval. V roce 2005 vyrazil k jedné z nejstřeženějších zdí na Blízkém východě, která odděluje Palestinu (respektive Západní břeh Jordánu) od Izraele. Na ni skrze šablony namaloval několik graffiti včetně dvou malých chlapců, jak si kreslí „okno do ráje“, nebo dívky, jak se vznáší na balóncích, takzvané Flying Balloon Girl. Různými variantami holčičky s balonky zdobil i ulice Londýna.

Dost možná nejznámější je ale takzvaný Flower Thrower, což je graffiti vyobrazující chuligána, jak hází kytici, což má vyjadřovat znepokojení z neustálých bojů a žádost o mír. Původní malba se objevila už v roce 2003 v palestinském městě Beit Sahour a dnes se řadí mezi Banksyho nejznámější díla vůbec. Obrazu se říká i Love Is in the Air – a pod tímto názvem se před dvěma lety v aukční síni Sotheby’s vydražil za třináct milionů dolarů.

Ani drony pak pro Banksyho nejsou tématem neprobádaným. S myšlenkou vojenských bezpilotních letounů v návaznosti na blízkovýchodní konflikt si pohrával i před šesti lety, když do hotelu Walled Off v Betlémě, který mimochodem sám Banksy navrhl, umístil několik symbolů dronů. Ve stejném roce vytvořil i obraz Civilian Drone Strike, na němž tři drony letí nad dětskou kresbou vybombardovaného domu.

Podezřelí byli zadrženi

Jak deník The Guardian dále uvádí, hodnota modifikované dopravní značky od Banksyho se může šplhat až k půl milionu liber, tedy zhruba čtrnácti milionům korun, a to z podstaty uměleckého díla. Následně tamní policie potvrdila, že přijala ohlášení o krádeži a zahájila vyšetřování s tím, že v těchto momentech zná podezřelé. Jedná se o dva muže ve věku dvaceti a čtyřiceti let, kteří jsou vyšetřováni kvůli podezření z krádeže a trestného činu poškození cizí věci. Podle BBC by měl být mladší z nich na svobodě, neboť zaplatil kauci, starší je ve vazbě.

„Nejde jen o pouliční značku, ale o umělecké dílo, které tam bylo umístěno pro komunitu. Je to pouliční umění, je to pro lidi,“ zmínila Jasmine Aliová z rady londýnského obvodu Southwark, do kterého Peckham spadá. Zmínila i to, že značka již měla být nahrazena za novou, aby její absence neohrožovala účastníky silničního provozu.