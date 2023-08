Barbie má miliardu dolarů. Greta Gerwig je první ženskou režisérkou, která metu samostatně překonala

Barbie se ve filmu vydává z růžového plastového ráje do skutečného světa

Film o Barbie, nejslavnější panence vůbec, měl vzniknout už v roce 2009. Další pokusy projekt posunout kupředu probíhaly v letech 2014, v roce 2016 měla titulní postavu hrát komička Amy Schumer a v roce 2018 byla do hlavní role obsazena Margot Robbie. Jelikož se stala také producentkou, jejím úkolem bylo přesvědčit studio Warner Bros., aby snímek pomohlo zaplatit. Před manažery Barbie přirovnala k Jurskému parku a napůl z legrace řekla, že může vydělat miliardu dolarů. Později přiznala, že nejspíš přestřelila. Nepřestřelila. Barbie deseticifernou částku v příjmech skutečně překonala. A velice rychle.

Robbie se navíc rozhodla pro film na režisérkou pozici získat Gretu Gerwig, hvězdu americké nezávislé kinematografie, jejíž předchozí tvorba, byť často humorná, neměla zrovna mainstreamové ambice. Spíše se se snímky Lady Bird a Malé ženy profilovala jako tvůrkyně zajímavých, ale menších komediálních dramat s oscarovým potenciálem (sama Gerwig byla nominována už třikrát). Robbie nicméně měla jasnou ideu.

„Myslím, že můj návrh na schůzce ke schválení projektu byl, že studia v minulosti uspěla, když jim nechyběla odvaha spojit velkou myšlenku s vizionářským režisérem,“ řekla herečka v rozhovoru pro server Collider. „Pak jsem jim dala několik příkladů jako dinosauři a Spielberg […] a myslím, že jsem jim řekla, že to vydělá miliardu dolarů – možná jsem to přehnala, ale chtěli jsme natočit film, ok?“

Foto: Vertical Ent. Ryan Gosling, Margot Robbie a Greta Gerwig při natáčení Barbie

Teď si vedení studia rozhodnutí přistoupit na nápad Robbie jistě velmi pochvaluje. Barbie za třetí víkend v amerických kinech vydělala 53 milionů dolarů (1,2 miliardy korun), což představuje opět relativně nízký pokles oproti pátku, sobotě a neděli před týdnem. Jen v Severní Americe díky tomu dosáhla už na 459 milionů dolarů a celosvětově na 1,031 miliardy, v přepočtu 22,7 miliard korun.

Filmu se přitom výrazný milník podařilo překonat v rekordním čase pouhých 17 dnů. Dosud toto prvenství mezi tituly Warner Bros. s 19 dny patřilo snímku Harry Potter a Relikvie smrti – část 2, tedy vyvrcholení rozsáhlé filmové franšízy. Pro ještě jiná srovnání, Avatar: The Way of Water téhož milníku dosáhl za 14 dnů a Top Gun: Maverick za 31 dnů. Barbie je tak v tomto ohledu ve společnosti těch z největších hitů v historii.

Greta Gerwig se také stala první samostatnou ženskou režisérkou, jejíž snímek v příjmech překonal miliardu dolarů. Jiné filmy s ženskými režisérkami s deseticiferným výdělkem jsou například Captain Marvel, Ledové království nebo Ledové království II – ve všech těchto případech ale režisérky spolupracovaly s režisérem.

Titulů, které v kinech vydělaly přes miliardu dolarů, je dnes celkem 53 a Barbie se stala jedním z pouhých devíti, jež mají ženské protagonistky. V několika případech přitom jde o animované hrdinky a v jednom o rybu, tedy postavy určené především dětskému, případně rodinnému publiku. Barbie samozřejmě není zvlášť složitým dílem pro dospělé diváky, už kvůli omezené přístupnosti se ale do sálu menší děti nedostanou a mnoho z těch trochu starších zápletce stejně neporozumí.

Foto: CinemArt Cillian Murphy jako J. Robert Oppenheimer

Obří úspěch novinky jednak demonstruje, že je o takové filmy zájem, jednak ovšem zdůrazňuje, jak málo jemu podobných v Hollywoodu zatím vzniklo. NPR v tomto kontextu cituje redaktorku magazínu The Hollywood Reporter Rebeccu Keeganovou: „Je to odraz toho, co se Hollywood rozhoduje podpořit svými největšími rozpočty, marketingovými kampaněmi a komu dává příležitost takové filmy režírovat, psát je a hrát v nich.“

Při zmiňování ohromných příjmů z kin v posledních týdnech je třeba připomenout také Oppenheimera, tříhodinové životopisné drama režiséra Christophera Nolana o vzniku atomové bomby. Také jemu se, zvlášť na poměry náročného příběhu s vysokou mírou dialogů a omezené akci, daří velice dobře. Jeho příjmy se mezi druhým a třetím víkendem propadly jen o 39 procent a nyní má celosvětově už 552 milionů dolarů neboli 12,18 miliardy korun.

Naprosto fenomenální je hlavně zájem o projekce v kinech Imax, ať už z digitálních kopií, nebo ve speciálním formátu 70mm filmového pásu. Společnost Imax kvůli omezené životnosti celuloidu původně počítala jen se třemi týdny promítání, kvůli obrovskému zájmu to nicméně prodloužila na čtyři týdny, přesto jsou například v pražském Cinema City všechny dostupné projekce (do 16. srpna) beznadějně vyprodané. Zatím se neví, jestli přibudou další termíny, třeba některá americká kina ale přidávají i promítání v noci nebo brzy ráno, aby se dostalo na co nejvíce zájemců.