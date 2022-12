Druhý Avatar vydělal už miliardu dolarů. Tak rychle se to podařilo jen šesti filmům v historii

Nový Avatar: The Way of Water

Jako by nestačilo, že samotný Avatar: The Way of Water je dechberoucí podívaná, jehož krása u lidí vyvolává deprese a akce zvedá z křesla. Také sledovat, jak se filmu daří v kinech, je jako jízda na horské dráze. Čísla příjmů probíhají odbornými médii každý den a ovlivňují vnímání stavu celého filmového průmyslu. Teď se zdá, že situace je skvělá, druhý Avatar totiž vydělal miliardu dolarů za pouhé dva týdny a hned v několika ohledech zbrojí proti dominanci Marvelu.

Život tříapůlmetrových modrých mimozemšťanů Jakea a Neytiri se za třináct let od doby, co jsme se s nimi setkali naposledy, výrazně změnil. Založili rodinu, musejí si zvykat na nové prostředí a navíc čelí další velké hrozbě ze strany lidí. Režisér James Cameron a jeho tým mezitím posunuli možnosti vizuálních efektů, uchvátili diváky a táhnou je do kina v rekordních počtech. A pracují na pokračování, k němuž studio místo konstruktivní kritiky napsalo jen „ty vole“.

Soudě podle aktuálních čísel se diváci, kteří chtějí okouzlující svět měsíce Pandora navštívit znovu, mohou začít těšit. Avatar: The Way of Water v globálních příjmech z kin včera překročil miliardu dolarů (22,8 miliardy korun). Stal se tak jedním ze tří filmů, které tohoto milníku letos dosáhly, a jedním z pouhých šesti v dějinách, kterým se to podařilo za tak krátkou dobu. Další dva miliardové filmy z tohoto roku, Top Gun: Maverick a Jurský svět: Nadvláda, deseticiferný příjem dosáhly za 31 dnů a více než čtyři měsíce.

Konkrétně včera druhý Avatar dosáhl 1,025 miliardy dolarů, z toho 317 milionů v Severní Americe a necelých 713 milionů ve zbytku světa. Jeho premiérový víkend s 435 miliony přitom celosvětově tak docela nenaplnil očekávání a pravděpodobně kvůli tomu se v okamžité reakci o desetinu propadla hodnota akcií dvou největších řetězců kin AMC a Cinemark. V Severní Americe pak následovaly svátky s náhlým přílivem extrémně studeného počasí, které mnoho lidí drželo doma v teple.

Foto: Falcon Film Avatar: The Way of Water

Cameronově sci-fi blockbusteru se ale přes špatné počasí dařilo dobře – drahá marketingová kampaň, pozornost médií a nadšené ohlasy diváků zafungovaly. Například uplynulou neděli tak snímek na domácím trhu vydělal skoro o třetinu (osm milionů dolarů) více, než se předpokládalo. Nyní se odhaduje, že by se jen v Severní Americe mohl přiblížit k celkovým příjmům kolem 600 milionů dolarů.

Film opět zcela dominoval také českým kinům, kde se mu za poslední dny ani vzdáleně žádný jiný titul nepřiblížil. Z celkových 150 tisíc diváků, které kino o vánočním víkendu navštívilo, Avataru patřily dvě třetiny – zbytek si mezi sebou rozdělilo devatenáct dalších snímků.

Stále přitom zůstává důležitá otázka, jak dlouho ještě vydrží podobná čísla generovat. Tříhodinové dobrodružství s přelomovými vizuálními efekty je totiž dost možná nejdražším filmem všech dob – rozpočet se odhaduje někde mezi 350 a 460 miliony dolarů (7,9 až 10,5 miliardy korun). Cameron v minulosti řekl, že jeho snímek musí vydělat dvě miliardy jen na to, aby se zaplatil, podle zdrojů serveru Variety je ale toto číslo blíže spíše 1,5 miliardě. První Avatar při svém původním uvedení vydělal přes 2,7 miliardy.

Sledování příjmů Avataru ale není jen o tom, zda Cameron znovu potvrdí svoji schopnost vytvořit úspěšné pokračování, nebo jestli film pomůže poněkud strádající světové kinodistribuci. Podobně jako Top Gun: Maverick nebo loňský Matrix Resurrections představuje jistý boj s totální nadvládou superhrdinů či bezpečných franšíz v mainstreamu.

Za posledních třináct let od doby, co na velká plátna dorazil první příběh z Pandory, se Marvel stal králem světové kinodistribuce, jemuž dokázaly konkurovat jen zavedené franšízy jako Star Wars, Jurský svět nebo Rychle a zběsile. Všechny z nich (a Marvel do velké míry také) přitom staví na prvoplánových atrakcích, nostalgii nebo takzvané fan service, tedy těšení diváků odkazy na jiná díla bez přidané hodnoty, opakováním stejných vzorců vyprávění nebo nečekanými zjeveními známých herců a postav.

Foto: Falcon James Cameron a Sam Worthington při natáčení Avataru

Často se v souvislosti s tím mluví o úpadku mainstreamové kinematografie, které chybí představivost a odvaha přijít s něčím novým. Kriticky se k Marvelu v posledních letech vyjádřili režiséři jako Martin Scorsese, Ridley Scott, Francis Ford Coppola nebo Alejandro G. Iñárritu. Přímo k Avataru: The Way of Water se veřejně nevyjádřili, Cameronův film ale představuje mezi blockbustery ojedinělý osobní projekt, na němž tvůrci pracovali tak dlouho, jak považovali za nutné.

Snímek díky tomu obsahuje vizuální zpracování, vedle něhož zbytek současné drahé produkce z Hollywoodu okamžitě vypadá zastarale, a nabízí koherentní, do velké míry uzavřený příběh. Vše přitom slouží také poselství, vyzývající diváky k většímu zájmu o ochranu přírody. Jestli se risk, který Cameronův přístup zahrnuje, nakonec vyplatí, ukáží následující týdny. Avatar pak má v dalším dobrodružství pokračovat za dva roky.