Barcelonou zmítají finanční trable. Za miliardy prodala další část klubu, aby mohly hrát nové posily

„Pořád to nestačí, aktivujte čtvrtou ekonomickou páku.“ Zhruba tak mohl znít příkaz prezidenta španělského fotbalového klubu FC Barcelona Joana Laporty, který se snaží doslova na poslední chvíli uhasit obrovský finanční požár, který katalánský velkoklub sužuje. Barcelona se v posledních letech dostala do velkých dluhů, ale to ji nezastavilo v tom, aby letos utrácela za nové posily nejvíce v Evropě. Dostihla ji však pravidla, která takové neuvážené utrácení zamezují, a tak musela začít ve velkém rozprodávat svůj majetek, protože by jinak nemohly její nové posily hrát.

Do sobotního domácího zápasu s Rayem Vallecanem, kterým Barcelona odstartuje novou sezonu, nakonec budou moci zasáhnout i Robert Lewandowski, Raphinha, Andreas Christensen a Franck Kessie. Vedení španělské nejvyšší soutěže La Liga potvrdilo, že katalánský klub tak mohl učinit poté, co aktivoval takzvanou čtvrtou ekonomickou páku. Pod ní se ukrývá prodej další části jeho audiovizuální divize Barca Studios. Společnost Orpheus Media za 24,5 procenta zaplatila 100 milionů eur (2,4 miliardy korun). Prozatím to však nestačí na registraci poslední velké posily, Julese Koundého.

Poslední odprodej klubového majetku navazuje na nedávné oznámení, že stejný podíl za stejnou částku jako Orpheus Media získala v Barca Studios také kryptoplatforma Socios.com. FC Barcelona tvrdí, že tyto kroky pomohou urychlit růst digitální strategie klubu a využít potenciál technologií jako NFT či web3. Primárně to ale Joan Laporta dělá proto, aby získal peníze, díky kterým jeho klub splní pravidla finančního fair play, jež nařizují držet určitý poměr mezi příjmy a výdaji na přestupy i platy hráčů. A ty Barça dosud nesplňovala.

Pomohlo až postupné využití čtyř ekonomických pák, které představují obří výprodej klubového majetku. Ten má okamžitě vygenerovat peníze a uhasit stávající trable. V krátkodobém horizontu to může pomoci, ale nikdo neví, jaké dopady to může mít na klub z dlouhodobého hlediska. Barcelona se tím totiž logicky připravuje o část budoucích příjmů, které mohou, ale také nemusí v klubové kase chybět. Záležet bude na mnoha faktorech. V tuto chvíli ale Laporta svůj primární cíl splnil – většina nových klubových posily může hrát.

Foto: FC Barcelona Robert Lewandowski je jednou z velkých letních posil Barcelony

Barcelona už prodala na pětadvacet let v rámci dvou transakcí celkem 25 procent svých televizních práv americké investiční společnosti Sixth Street, za což měla podle deníku The Financial Times získat dohromady přes 500 milionů eur (více než 12 miliard korun). Původní odhady se přitom lišily a spekulovalo se ještě o vyšší sumě. S připočtením prodeje 24,5procentního podílu ve společnosti Barça Studios za 100 milionů eur firmě Chiliz, která stojí za blockchainovou platformou Socios.com, a nyní stejného dealu s Orpheus Media, získala Barcelona už přes 17 miliard korun.

Magazín The Athletic potvrdil, že poslední transakce zajistila Barceloně možnost zaregistrovat čtyři zmíněné hráče. Neutěšená situace španělského klubu ale zdaleka není vyřešena. Aby mohla Barça zaregistrovat k soutěžním zápasů další velkou letní posilu v podobě Julese Koundého, musí prodat další hráče či zásadně snížit své platy. Obránce Gerard Piqué už prý měl nabídnout, že si i letos nechá svůj plat snížit, aby klubu pomohl. Společně s Piquém snížili svůj plat už v loňské sezoně také například Sergio Busquets či Jordi Alba – již před rokem totiž měl klub problémy s finančními pravidly.

Přestože dluhy Barcelony mají údajně dosahovat až 1,3 miliardy eur (přes 30 miliard korun), za letní posily v čele s Robertem Lewandowskim, Raphinhou a Julesem Koundém utratila dohromady přes 130 milionů eur (přes 3,3 miliardy korun). Zdarma navíc přivedla Andrease Christensena, Francka Kessieho a Pabla Torreho a ani ty dlouho nemohla kvůli finančnímu fair play registrovat. Podobný osud se týká také Ousmana Dembélého, který sice už v klubu působil, ale smlouva mu vypršela, a jelikož podepsal novou, je administrativně veden jako nový hráč.

Klubový prezident Laporta už několik týdnů hovoří o tom, že se bude muset Barcelona zbavit několika hráčů, s nimiž již nepočítá. Největší sága se přitom točí kolem záložníka Frenkieho de Jonga, kterého by se v Katalánsku kvůli jeho vysokému platu a také jeho vysoké hodnotě potřebovali zbavit, ale jeho odchod se zatím nedaří uskutečnit. Sám hráč je totiž prý ve Španělsku spokojený. Barcelona se už měla domluvit na jeho přestupu s Manchesterem United, ale tam prý De Jong příliš nechce. Zájem má mít také Chelsea, z níž chce naopak Barcelona získat Marcose Alonsa.