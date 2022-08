Kdybyste věděli, že nemáte příliš peněz na účtě a ještě k tomu máte neurovnané dluhy z minulosti, asi byste zrovna nerozhazovali. Jiný způsob hospodaření ovšem zvolili v FC Barcelona. Slavný fotbalový klub ze Španělska se rozhodl, že i přes značné ekonomické potíže nakoupí hned několik velkých posil za miliardy korun, a to i přesto, že vlastně ještě neví, jestli je bude moci využít. Kvůli finančním regulím je totiž zatím nemůže zaregistrovat k soutěžním zápasům. A tak Barça ve velkém rozprodává klubový majetek. Bude to stačit?

Na tuto otázku zatím nezná odpověď ani ten nejpovolanější, prezident klubu Joan Laporta, pod jehož vedením teď Barcelona provádí vskutku nevídané kroky, o jejichž dlouhodobých důsledcích se vedou vášnivé debaty. „Děláme vše, co žádají, abychom je zaregistrovali. Předpokládám, že nám nebudou klást žádné překážky. Doufám, že La Liga provede stejný výklad jako my. Pokud ne, najdeme nějaké řešení,“ uvedl v pondělí Laporta, když představoval další velkou posilu v podobě Julese Koundého.

O čem je řeč? Barcelona je v situaci, kdy kvůli svému hospodaření nemůže zaregistrovat nové hráče. Zjednodušeně řečeno by je kvůli svým dluhům, které údajně dosahují až 1,3 miliardy eur (přes 30 miliard korun), neměla ani nakupovat, ale to pro aktuální situaci není paradoxně to nejpodstatnější. Katalánský velkoklub totiž nyní řeší především skutečnost, že nesplňuje finanční regule španělské fotbalové ligy, které nařizují držet určitý poměr mezi příjmy a výdaji na přestupy i platy hráčů.

Proto se Joan Laporta rozhodl rozběhnout velký plán, který má Barcelonu z této situace vyvést. Pod takzvanými ekonomický pákami, jak je nazývá, se skrývá obří výprodej klubového majetku, který má okamžitě vygenerovat peníze a uhasit stávající trable. V krátkodobém horizontu to může pomoci, ale nikdo neví, jaké dopady to může mít na klub z dlouhodobého hlediska. Barcelona se tím totiž logicky připravuje o část budoucích příjmů, které mohou, ale také nemusí v klubové kase chybět. Záležet bude na mnoha faktorech.

Prozatím FC Barcelona využila tři ekonomické páky, jak sečetl španělský novinář David Ibáñez. Nejprve za 267 milionů eur prodala na pětadvacet let 10 procent svých televizních práv společnosti Sixth Street. Vzápětí oznámila, že stejné společnosti prodala dalších 15 procent televizních práv za 400 milionů eur. A tento týden Joan Laporta oznámil, že aktivoval třetí ekonomickou páku, když prodal čtvrtinový podíl ve společnosti Barça Studios produkující klubový audiovizuální obsah za 100 milionů eur.

Foto: FC Barcelona Prezident FC Barcelona Joan Laporta s Joulesem Koundém

Celkově už tak měla Barcelona podle dostupných údajů získat závratných 767 milionů eur, tedy téměř 19 miliard korun. Nadále však zůstává nejasné, zda to bude stačit, aby klub mohl zaregistrovat své nové posily a využít je v prvním soutěžním ligovém utkání, které je na programu příští týden. Řeč je o velkých posilách v čele s Robertem Lewandowskim, Raphinhou a nejnověji Julesem Koundém, za něž Barcelona utratila dohromady přes 130 milionů eur (přes 3,3 miliardy korun).

Celkově už Barcelona před nadcházející sezónou přivedla šest nových tváří. Zdarma přišli také Franck Kessie, Andreas Christensen a Pablo Torre. Ousmane Dembélé již v klubu působil, jenže mu po konci loňské sezóny vypršela smlouva, a byť s ním klub podepsal novou, je administrativně vedený jako nový hráč. Registrováni nicméně všichni jmenovaní prozatím nemohou být kvůli tomu, kolik za ně Barcelona zaplatila, ale především proto, že klub nesplňuje platové limity.

S žádným z nových hráčů tak zatím trenér Barcelony Xavi nemůže oficiálně počítat. Klubové vedení navíc dál jedná o možných příchodech dalších posil, mluví se například o Césaru Azpilicuetovi a Marcosi Alonsovi z Chelsea či Bernardu Silvovi z Manchesteru City. „Nejprve ale musíme pokročit s hráči, kteří už podepsali smlouvu. Pak uvidíme, jestli se nám podaří doplnit kádr o hráče, které trenér požaduje,“ cituje šéfa Barcelony magazín The Athletic.

Laporta zároveň přiznal, že klub pracuje na odchodu některých hráčů, o něž už Barcelona nestojí. Anebo se jich potřebuje zbavit minimálně proto, aby se uvolnila platová kapacita pro nově příchozí. Nejvíce se v této souvislosti propírá mladý záložník Frenkie de Jong, jehož Barcelona touží prodat, sám hráč ale o to příliš nestojí. A navíc mu prý klub dluží peníze z předchozích sezón. Jak vysvětluje magazín ESPN, ekonomická situace Barçy i související regule jsou poměrně komplikované, ale tím klíčovým jsou nyní finanční fair play pravidla.

Španělská nejvyšší soutěž zvaná La Liga stanovuje po analýze auditovaných účtů klubů částku, kterou smí utratit jednotlivé mančafty za přestupové poplatky, odpisy a platy fotbalistů. Zjednodušeně řečeno se jedná o poměr, kolik si může klub dovolit utratit vůči svým příjmům. Platy by přitom ideálně neměly představovat více než 60 procent příjmů klubu, byť se to může v závislosti na dalších faktorech v některých případech lišit. Zatímco porušení některých finančních pravidel se ve fotbale pokutuje zpětně, tady je třeba mít splněno předem.

Platové limity se neustále mění, zejména podle příjmů i výdajů v rámci hráčského kádru, ale případně i s ohledem na jiné finanční operace. Poslední reportovaný limit byl v případě Barcelony -144 milionů eur, což zároveň byla jediná záporná částka v celé španělské lize. Na platy přitom Barça aktuálně dosud vynakládala zhruba 560 milionů eur, přičemž jejím cílem je snížit během léta tuto sumu na 400 milionů. Za současné konstelace – opět zjednodušeně řečeno – by nicméně klub potřeboval vygenerovat přes 700 milionů eur, aby byl alespoň na nule.

Stadion FC Barcelona zvaný Camp Nou

Proto Barcelona rozprodává svá televizní práva a další části svého byznysu, aby vysoké ztráty pokryla. O tom, zda budou dosavadní transakce stačit, bude vedení španělské ligy teprve rozhodovat. V potaz se bude brát mnoho aspektů. V rámci finančních pravidel je také možné uplatnit různé výjimky související s pandemií a rovněž je otázka, kolik peněz z výše zmíněných dealů dostane Barcelona okamžitě na účet, kolik později a jakou to bude mít roli. Peníze do kasy přináší také například historický deal, který Barcelona uzavřela se Spotify.

Prozatím poslední ekonomická páka v podání Barcelony je zajímavá nejen z finančního pohledu, ale také obsahového. Čtvrtinu Barcelona Studios totiž koupila společnost Chiliz, která stojí za blockchainovou platformou Socios.com. Na ní se vytváří a prodávají fanouškovské tokeny. Ty už FC Barcelona společně s několika dalšími španělskými kluby využívá a pracuje na nich právě zmíněné Barcelona Studios, které stojí za tvorbou, produkcí a distribucí klubového audiovizuálního obsahu. Mezi ním se začínají objevovat také koncepty spojeném s metaverzem či NFT.

Oficiální fanouškovský token $BAR spustil katalánský velkoklub na platformě Socios.com už v únoru 2020. Fanouškům umožňuje komunikovat s klubem, nabízí exkluzivní propagační akce a různé odměny. Pro klub jde především o nový zdroj příjmů, přičemž dosud prodej fanouškovských tokenů vynesl téměř 38 milionů eur (téměř miliarda korun). „Barça Studios nyní může využít naši technologii, odborné znalosti a celosvětový rozsah, aby pomohla rozvinout klubovou strategii obsahu web3 a zajistit nové dlouhodobé zdroje příjmů,“ uvedl šéf Chiliz a Socios.com Alexandre Dreyfus.