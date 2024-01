Microsoft po 30 letech přidá na klávesnice pro Windows nové tlačítko. Spustí umělou inteligenci Copilot

Uložit 0

Jedním z dosud nejvýznamnějších hráčů na poli umělé inteligence a jejího rozvoje je Microsoft. Technologický gigant z Redmondu je totiž mimo jiné významným akcionářem společnosti OpenAI, která světu předloni představila chatbota ChatGTP s generativní umělou inteligencí a doslova tím začala měnit zavedené pořádky. Microsoft řadu nástrojů od OpenAI využívá a integruje je do svých produktů a pracuje také na dalších vylepšeních, které má umělá inteligence uživatelům přinést. A že to myslí vážně, dokazuje jeho nejnovější oznámení – po téměř třech dekádách přidá do klávesnic pro počítače s Windows nové tlačítko, které aktivuje umělou inteligenci Microsoft Copilot.

Microsoft ve své zprávě oznámil, že rok 2024 má být rokem umělé inteligence na PC. „Dnes s potěšením činíme další významný krok vpřed a představujeme klávesu Copilot pro počítače se systémem Windows 11. V tomto roce zahájíme významný posun směrem k osobnější a inteligentnější počítačové budoucnosti, kde bude umělá inteligence plynule začleněna do Windows od systému přes křemík (ze kterého se vyrábí procesory – pozn. red.) až po hardware.“

Nové tlačítko pro Copilot nahradí ve spodní části dosavadní klávesnice tlačítko Menu, na většině klávesnic by mělo být vpravo vedle pravé klávesy Alt. Na produktech některých výrobců se to nicméně může lišit. První klávesnice s novým tlačítkem by se měly začít objevovat v letošním roce a výrobci jako Asus, Dell, Lenovo nebo Acer je představí už na lednovém veletrhu CES v Las Vegas.

Samotné tlačítko má jasnou funkčnost – spustí asistenta Microsoft Copilot, který je založen na umělé inteligenci a funguje podobně jako ChatGPT. Uživatelé se s ním mohou bavit, ptát se na informace nebo požádat o kreativní obsah, jako jsou básně, příběhy, kód, písně a další. V rámci operačního systému Windows 11 s ním navíc Microsoft vylepšuje i další své aplikace, jako je balík Office či Malování.

Sám Microsoft upozorňuje na to, že uvedení klávesy pro Copilot představuje první významnou změnu klávesnic k Windows PC za téměř tři desetiletí. „Klávesa Copilot se připojuje ke klávese Windows jako základní součást klávesnice počítače a po stisknutí vyvolá Copilot v systému Windows, aby bylo zapojení Copilota do každodenní práce bezproblémové,“ uvádí firma, která se rozhodla, že umělou inteligenci zapojí skutečně prakticky do všeho, na čem pracuje.

Foto: Microsoft / CzechCrunch Asistent Microsoft Copilot ve Windows 11

„Téměř před 30 lety jsme na PC klávesnici zavedli klávesu Windows, která umožnila lidem na celém světě pracovat se systémem Windows. Vnímáme to jako další transformační moment na naší cestě se systémem Windows, kdy bude Copilot vstupním bodem do světa umělé inteligence na počítači,“ dodává Microsoft.

Magazín The Verge připomíná, že v Microsoftu pracují také na vylepšeních pro Windows a vyloučeno není vydání velké aktualizace Windows 12, která by se měla zaměřit taktéž na umělou inteligenci.