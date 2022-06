Basketbal, prodej sluchátek Beats Applu i dobré investice. Z LeBrona Jamese je dolarový miliardář

Když se řekne LeBron James, měl by se vám vybavit míč s typickým žebrováním a obroučka se síťkou, do níž zapadá. A je to tak správně. Sedmatřicetiletý King James, jak se rodákovi z Akronu v Ohiu přezdívá, patří mezi nejlepší basketbalisty planety. Během své kariéry však neprojevil cit pouze pro nejen v Americe populární hru s kulatým míčem, ale také smysl pro byznys. A proto se teď z něj stal první aktivně hrající basketbalový miliardář, počítáno pochopitelně v dolarech.

Jmění ve výši jedné miliardy dolarů, což je aktuálně v přepočtu zhruba 23 miliard korun, napočítal LeBronu Jamesovi americký magazín Forbes, který tradičně sestavuje žebříčky nejbohatších lidí planety i nejlépe vydělávajících sportovců. Čtyřnásobnému šampionovi NBA a dvojnásobnému vítězi olympijských her mezi smetánku dopomohly sportovní výkony, ale také lukrativní sponzorské smlouvy a několik investic, které se proměnily takříkajíc ve zlato.

Přes dva metry měřící LeBron James, který v posledních letech hájí barvy slavného klubu Los Angeles Lakers, se svými plány nikdy netajil. „Je to můj největší cíl,“ říkal už v roce 2014 v rozhovoru pro magazín GQ o tom, že by se jednou rád stal miliardářem. „Samozřejmě. Chci maximalizovat své podnikání. A pokud se mi to náhodou podaří, pokud se stanu miliardovým sportovcem, tak hip hip hurá! Panebože, to budu nadšený,“ dodal. A maximalizovat se mu skutečně podařilo.

Pizza, filmy a sluchátka

Nyní tedy může být James náležitě nadšený, dolarovým miliardářem se podle Forbesu stihl stát ještě během aktivní kariéry, což se zatím žádnému basketbalistovi v historii žebříčku nepodařilo. Mezi miliardáři lze najít ještě legendárního Michaela Jordana, ten však k takovému bohatství přišel až po skončení kariéry, kdy se mu vyplatila investice do týmu Charlotte Hornets. Podobnými investicemi si ostatně zadělal na růst svého majetku také LeBron James.

Osmnáctinásobný účastník NBA All-Star Game, kde se každoročně ukazují ti nejlepší z nejlepších, si podle Forbesu jen v posledním roce přišel na závratných 121,2 milionu dolarů (2,8 miliardy korun). Třetina přitom měla přijít z hraní basketbalu, zbylé dvě třetiny pak z mimosportovních aktivit. Celkem si měl během své kariéry v dresech Clevelandu Cavaliers, Miami Heat a Los Angeles Lakers vydělat 385 milionů a k tomu přidal dalších 900 milionů dolarů z dalších svých partnerství a investic.

Foto: Beats by Dre LeBron James byl výraznou tváří sluchátek Beats by Dre

Byť LeBron James tato čísla oficiálně nekomentuje, po odečtení daní mají dát dohromady právě zmíněnou miliardu dolarů. Mezi nejviditelnější patří jeho partnerství se značkou Nike, kterou ve svých 18 letech upřednostnil před Reebokem či Adidasem, aby s ní v roce 2015 podepsal doživotní deal. Ten mu ročně vynese desítky milionů dolarů. I díky dalším partnerstvím se značkami jako AT&T, PepsiCo nebo Walmart se z Jamese loni stal druhý nejlépe vydělávající sportovec světa. Před ním byl jen fotbalista Lionel Messi.

V případě Krále Jamese je však třeba se dívat i dál za hranice sportu. Drží podíl v produkční společnosti SpringHill, jehož hodnota má být 300 milionů dolarů. Do ní loni investičně vstoupili Fenway Sports Group (FSG), kde má James sám podíl (viz níže) a Epic Games, a společně vyprodukovali snímek Space Jam: A New Legacy a také dokument Jak se jmenuji: Muhammad Ali pro HBO. LeBron James zůstává dál majoritním akcionářem SpringHillu.

Jako investor podpořil v začátcích rozvoj sítě Blake Pizza, v níž má mít desetiprocentní podíl v hodnotě 30 milionů dolarů. Síť pizzerií měl tehdy upřednostnit před spoluprací s McDonald’s, i když se vše teprve rozjíždělo. Od roku 2012, kdy měl James investovat méně než milion dolarů, se nicméně síť rozrostla na více než 300 poboček po USA a Kanadě a dál roste. Je rovněž investorem ve zmíněném FSG, který má podíly ve sportovních klubech po celém světě.

Ve skupině, které patří baseballový tým Boston Red Sox, fotbalový Liverpool FC nebo hokejový Pittsburgh Penguins, má James držet zhruba jednoprocentní podíl s hodnotou kolem 90 milionů dolarů. Dalších 80 milionů dolarů se má ukrývat v Jamesových nemovitostech, které vlastní, a historicky se mu podařila také například investice do sluchátek Beats by Dre, které v roce 2014 koupil za tři miliardy dolarů Apple. Společně s Arnoldem Schwarzeneggerem také založil sportovní výživovou společnost Ladder, kterou v roce 2020 koupila za 28 milionů dolarů v akciích fitness firma Beachbody.