Kryptonel Messi. Hvězdný fotbalista bude za stovky milionů propagovat klubové kryptoměny

Jaké by to asi bylo, kdybyste mohli ovlivňovat rozhodnutí svého oblíbeného fotbalového týmu? To, co se ještě před pár lety zdálo pro běžného smrtelníka zhola nemožné, se nyní stává realitou díky takzvaným fanouškovským tokenům, respektive kryptoměnám, které celky razí pro komunitu. Do toho se nově zapojuje i Lionel Messi, kterého za propagaci tohoto trendu bude zajímavě platit největší služba, jež se „fan tokens“ zabývá.

Lionel Messi, jeden z nejlepších fotbalistů všech dob, uzavřel spolupráci s burzou Socios a stává se jejím ambasadorem, který bude mít za úkol vyzdvihovat její aplikaci na sociálních sítích a motivovat své příznivce k tomu, aby se do obchodování s fanouškovskými tokeny zapojili. Podle informací agentury Reuters má Messi za tříleté ambasadorství dostat až dvacet milionů dolarů, respektive téměř 440 milionů korun.

„Fanoušci si za svou podporu zaslouží uznání. Zaslouží si možnost ovlivňovat týmy, které milují. Socios existuje proto, aby zlepšil zážitek fanoušků a umožnil jim být něco víc. Jsem hrdý na to, že se mohu připojit k této misi, jejímž cílem je vytvořit propojenější a přínosnější budoucnost pro fanoušky na celém světě,“ zmínil k nové spolupráci argentinský rodák a držitel sedmi Zlatých míčů pro nejlepšího fotbalistu světa.

Jak Reuters nadále podotýká, zmíněných dvacet milionů dolarů má slavný fotbalista dostat v klasické (fiat) měně – ani část tak nemá být vyplacena v bitcoinu, ethereu a dalších podobných kryptoměnách. O tom se ostatně debatovalo v souvislosti s velkolepým přestupem Messiho z loňského roku, kdy po problémech odešel z Barcelony do bohatého pařížského klubu PSG.

Jakmile totiž Messi do PSG po bok hvězdného střelce Kyliana Mbappého a bývalého spoluhráče z Barcelony Neymara přestoupil, dostalo se na povrch, že vedle astronomického ročního platu ve výši 35 milionů eur (zhruba 860 milionů korun) bude dostávat i klubovou kryptoměnu, byť není známo, o jak vysokou částku jde.

Foto: PSG Lionel Messi s pařížským číslem 30

V souvislosti s novým byznysem Messiho se mezi fanoušky PSG řeší i důvod, proč se do něčeho takového pustil. Není totiž tajemstvím, že se argentinskému střelci u Pařížanů příliš nedaří, proto se rojí spekulace, zda si tímto krokem neotvírá zadní vrátka k opuštění klubu. Ostatně PSG po osmifinálové prohře s Realem Madrid vypadlo z prestižní Ligy mistrů.

Tak či tak, Messiho nová role se má naplno projevit před startem letošního mistrovství světa, které se mezi listopadem a prosincem odehraje v Kataru. Právě při příležitosti tohoto velkého svátku fotbalu chce Socios šlápnout do propagace a jeden z nejlepších fotbalistů planety bude figurovat také v různých vzdělávacích kampaních firmy.

Jak fanouškovské tokeny fungují?

Primárním cílem zapojení Messiho do fanouškovských tokenů je ukázat, jak tento trend funguje. Z podstaty se držitelé klubových tokenů, které jsou směňovány právě v aplikaci od Socios, stávají osobami s konkrétními pravomocemi k rozhodování o vývoji klubu. A byť zpravidla nemohou promlouvat do strategických rozhodnutí vedení, o něco se postarat mohou.

Vždy záleží na klubu, co své komunitě (respektive držitelům fanouškovských tokenů) dovolí. A také záleží na tom, kolik jich kdo drží – čím více jich člověk má, tím větší rozhodovací právo dostane. Pak třeba může silně ovlivnit volbu oslavných písní, klubových čísel a dalších relativních, byť pro skalní fanoušky zásadních „drobností“.

K podobnému kroku se ostatně špičkové kluby uchylují stále častěji, od loňské sezóny svými vlastními tokeny disponují kromě PSG také Manchester City, AC Milán nebo Barcelona, která mimochodem před nedávnem uzavřela historicky největší sponzorství. Jedním z možných důvodů, proč fotbalové týmy na tento trend nasedají, může být i fakt, že se z kryptoměn stává mainstreamová záležitost. A to i napříč sportem jako takovým – do krypto byznysu investuje i hvězda NFL Tom Brady.

Propojení sportu a kryptoměn se však neobchází bez kontroverzí. Například loni v prosinci Velká Británie zakázala dvě reklamy propagující fanouškovský token Arsenalu s odůvodněním, že v nich nejsou řádně uvedena rizika spojená s nákupem kryptoměny. Začátkem tohoto měsíce pak světem proletěla zpráva o tom, že Socios neprovedlo slíbené platby v kryptoměnách poradcům a konzultantům včas.

Je proto nutné mít na paměti, že i když nejde o klasické kryptoměny typu bitcoin či ethereum, které jsou určené pro obchodování (potažmo jsou uchovateli hodnoty), jedná se o digitální měnu, tedy silně volatilní a mnohdy nevyzpytatelné aktivum. A to i v případě, že slouží „pouze“ pro zábavnější účely – a člověk ji stále musí koupit za své vlastní peníze.