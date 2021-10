Batman jako psychologický horor. Je tady nový trailer jednoho z nejočekávanějších filmů příštího roku

Batman Tima Burtona byl ponurý a teatrální, Schumacher experimentoval s přiznanou béčkovostí, Nolan zase vytvořil trilogii realistických thrillerů. Příběhy o miliardáři, který si oblékne černou masku s netopýříma ušima, zkrátka dovolují mnoho různých pojetí. To nejnovější od režiséra Matta Reevese bude zdaleka nejděsivější, jak ukazuje i velký trailer.

Ačkoliv snímek The Batman představí zase novou postavu Bruce Wayna, nebude se vracet k nespočetněkrát viděnému vyprávění o vzniku maskovaného potírače zločinu. Místo toho Batmana zastihne necelé dva roky poté, co začal v Gothamu působit, a bude sledovat komplexní vývoj jeho charakteru při rozkrývání zkorumpovaného podsvětí města. Reevesův film přitom bude akcentovat jak psychiku „rozhněvaného mladého muže“, tak jeho detektivní pátrání.

Jak bylo zřejmé už z raných ukázek, The Batman bude zahalený do dusné noirové atmosféry temného města a ještě temnějších postav. Wayne bývá podobně nevypočitatelný jako jeho nepřátelé, rozsévajíc mezi kriminálníky strach v ulicích. Příklad trochu jiného charakteru, než na jaký jsme zvyklí, ukázala už scéna v prvním traileru, kde Batman mlátil člena pouličního gangu, i když už jen bezvládně ležel na zemi.

Nová upoutávka více existenciální pojetí stvrzuje. Takřka vůbec v ní neexistuje Bruce Wayne v civilu jako miliardářský playboy, ale jen Batman, který filozofuje o významu strachu a sám sebe nazývá pomstou. V jednom momentě dokonce řekne, že je mu úplně jedno, co se mu stane a svými činy to dokazuje. Klidně do sebe nechává střílet, zatímco nekopromisně poráží jednoho padoucha za druhým.

Někteří diváci už měli dostat možnost zhlédnout také ranou verzi kompletního filmu na testovací projekci. Informace z počátku září zmiňovaly až tříhodinovou stopáž. Finální snímek bude nejspíš výrazně kratší, přesto taková hodnota naznačuje minimálně velké ambice tvůrců. Sám režisér Matt Reeves, stojící třeba za hororem Monstrum a novou trilogií Planety opic, už déle mluví o záběru od politiky, přes kriminálku až po psychologickou sondu Gothamu.

Reakce na první testovací projekci pak rovnou zmínily, že The Batman je až nečekaně děsivý a pohybuje se na hranici hororového filmu. „Na jeho konci je scéna, u níž všichni doslova zakřičeli a zalapali po dechu. Normálně mi je Batman nebo DC ukradené, ale stejně se mi podlomila kolena, jak to mnou otřáslo,“ řekl jeden z diváků.

Zmínil i například hlas Roberta Pattinsona v roli Temného rytíře, který je prý perfektní. Výběr představitele hrdiny se zpočátku setkal s kritikou, rychle se ale ukazuje jako správný. Vedle něj a dalších nutných batmanovských postav komisaře Gordona nebo Alfreda se ve filmu objeví také více než jeden ikonický padouch. Tím primárním bude podle všeho hádankář s tváří Paula Dana, který spíš než k šílenosti Jima Carreyho bude mít blíže ke skutečnému Zodiacovi.

Zásadní postavou bude i Selina Kyle alias Catwoman. Ačkoliv v dřívějších filmech, nepočítaje Zlatou malinou „oceněnou“ Catwoman z roku 2004, stála spíš v pozadí. V novém Batmanovi má jít o jednu z nejzajímavějších person Gothamu. Nakonec se objeví také Tučňák ztvárněný Colinem Carrellem.

Zoë Kravitz jako Selina Kyle ve filmu The Batman Reprofoto: Warner Bros. Pictures/YouTube

Padouch, který se v komiksech sám označuje za „gentlemana zločinu“, už má potvrzený i vlastní televizní spin-off. Zatím není potvrzené, kdo ho bude hrát, návrat Colina Farrella by nicméně dával smysl. Podle dostupných informací se má seriál zaměřit na Tučňákův vzestup na vrchol kriminálního podsvětí Gothamu a připomínat slavný gangsterský film Zjizvená tvář (Scarface). Chystá se také další seriál Gotham PD o korupci v policejních složkách města.

I když tedy The Batman spíše nezapadá do vesmíru DCEU, dostane vlastní širokou franšízu umožňující zase trochu jiný pohled. Samotný film po několika problémech s produkcí a odkladech konečně dorazí do kin 3. března příštího roku. Nový trailer studio Warner Bros. představilo v rámci akce DC FanDome, kde byl uveden například i první trailer na snímek Black Adam o mytologickém hrdinovi s tváří Dwayna Johnsona, krátký pohled na film The Flash nebo upoutávka na seriál Peacemaker.