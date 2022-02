Temný rytíř Christiana Balea odešel do důchodu a Batman v podání Bena Afflecka je takový nemastný neslaný. Pokud vám z toho bylo smutno, už nemusí. Ve čtvrtek vtrhne do kin Batman režiséra Matta Reevese s Robertem Pattinsonem. A jestli jste si teď vzpomněli na poněkud toporné hezounky Edwarda Cullena nebo Cedrica Diggoryho, které hrál ve Stmívání a Harrym Potterovi, rychle na ně zapomeňte. Pattinson už nějakou dobu ukazuje, že hrát umí, a Batman nemá nálepku jednoho z nejočekávanějších letošních filmů jen tak pro nic za nic.

Pro kontext – studio Warner Bros. si už nějakou dobu buduje po vzoru konkurenčního, a v tomto ohledu mnohem úspěšnějšího, Marvelu vlastní takzvaný DC Expanded Universe (DCEU). Čili filmový vesmír, ve kterém se porůznu potkávají jednotlivé postavy ze světa komiksů z vydavatelství DC. A co si budeme říkat, prozatím se v tom teprve učí chodit. Letos se ale do kin chystá poslat rovnou čtyři filmy a prvním z nich je další snímek o netopýřím muži jednoduše nazvaný Batman. Který ale paradoxně stojí mimo celý tento koncept.

Batmana hraje ve filmech DCEU Ben Affleck. Ten k aktuálnímu snímku dokonce napsal coby spoluautor scénář a měl ho i režírovat. Když se ale této možnosti vzdal a studio oslovilo Matta Reevese, došlo i ke změně scénáře. Ten připravený se Reevesovi, chválenému za poslední díly Planety opic, nelíbil a napsal spolu se scenáristou Peterem Craigem vlastní. A tak se stalo, že studio Warner Bros. má nyní Batmany dva – toho, kterého představuje Affleck a který je součástí Ligy spravedlnosti, a mladého, temného a nevyrovnaného mstitele, jehož příběh se odvíjí zcela nezávisle na posledních filmech. A je to rozhodně dobře.

Nový Batman je tedy klasický reboot. Říkáte si, proč byste na něj měli chodit? Jednoduše proto, že si to zaslouží. Je to po dlouhé době podívaná, která je působivá, ale nevznikla jen sama pro sebe a dokáže nabídnout něco víc. Není hloupá, z vizuálu i hudby mrazí, ale pořád je to jen krásné balení, které servíruje i uvěřitelný příběh, o který jde především. Na dřeň se tu rozpitvávají témata, se kterými se pral už Christian Bale pod vedením Christophera Nolana. A jen si vzpomeňte, jaká byl Temný rytíř pecka…

Batman a detektiv James Gordon v podání Jeffreyho Wrighta Foto: Warner Bros.

Aktuální Batman je sice jen Batman, ale temný je celý. Odehrává se v době, kdy se výrazně mladší Bruce Wayne, než jsme zvyklí, dva roky pohybuje ulicemi Gothamu coby maskovaný mstitel. Jak se to stalo, se nedozvíme, ale víme, že o sobě mluví o sobě jako o „pomstě“ a rád mezi zločince rozsívá strach – protože to jednoduše funguje. Ale nedává to zrovna dobrý příklad. Na své civilní já nedbá a žije v prázdnotě, kterou si sám na sebe ušil. A pochybuje. O tom, co dělá, proč to dělá a kam to všechno vede.

Gotham je na tom tak jako vždycky. Zkorumpované a prohnilé město, které si záchranu snad ani nezaslouží. Možná i proto, že tu skoro neustále prší. Do běžného zločinu, se kterým se Batman pere v nevídaně hladké spolupráci s detektivem Jamesem Gordonem (záběry, kdy Batman sošně pozoruje práci policistů na místě činu a ti se ho nervózně snaží obcházet, patří za mě k těm nejlepším), ale najednou vstoupí brutální Hádankář, který obzvlášť odpudivě vraždí významné představitele města a neustále ve svých šifrách poukazuje na cosi, co je tak prohnilé, že by to mělo rozložit celé uspořádaní Gothamu. Což je taková batmanovská klasika, ale některé věci se prostě změnit nedají.

Do děje promlouvají i Selina Kyle alias Catwoman, Tučňák nebo mafián Carmine Falcone. To je hodně postav, žádná na sebe ale nestrhává výrazně víc pozornosti než jiná a všechny společně vytváří prostředí, v němž Batman roste. Civilně a uvěřitelně. Budí strach, ale nepoužívá k tomu skoro žádné zbraně ani další hračky, na které jsme z dřívějších filmů zvyklí. Část filmu Pattinson dokonce po ulicích pobíhá v bundě a kšiltovce a plášť s maskou nosí v ošuntělém batohu. Dává tím zase jinak nahlédnout, kdo Batman/Bruce Wayne je a co ho formovalo. A to je také hlavní téma celého snímku, i hon na šíleného Hádankáře je jen v pozadí. A Pattinsonovi to všechno skvěle sedí.

Musím přiznat, že když jsem na novinářskou projekci šla, byla jsem zvědavá, ale také trochu skeptická. Z trailerů jsem čekala pořádnou řežbu, a tu já nemusím. Z kina jsem ale odcházela nadšená. A nejen proto, že jsem nemusela koukat na zbytečně dlouhé souboje. V Batmanovi prostě všechno hraje dohromady.

Film je velkolepý, ale zároveň civilní. Vychází z komiksu, ale obstál by i jako thriller. Zpracování je impozantní, ale vlastně jen doplňuje to, o co v něm jde. Má bez čtyř minut tři hodiny, ale nenudí ani zbytečně nenapíná. Je toho v něm hodně, ale není to přeplácané. Je akční, ale akce není to hlavní. Ukazuje nepříjemné věci, ale zkousnete je a nejsou samoúčelné. A ano, má své slabší chvilky, jako třeba vysvětlení morálního zaškobrtnutí Batmanova otce Thomase Wayna, ale to mu odpustíte. Stejně jako to, že příběh o hledání sebe sama není úplně nejoriginálnější. Je ale zase o něco jiný, než jaké známe… Ale hlavně jde o to, že Batman je poctivá velká podívaná, která dává smysl. A takových moc není.

Síť amerických kin AMC před pár lety zavedla něco, čemu říká AMC Artisan Films. Jde o označení, které se v reakci na nárůst hollywoodských blockbusterů rozhodla udělovat zpravidla menším počinům, jež na rozdíl od nich posouvají svět filmu někam dál i jinak než jen rozsáhlou trikovou výbavou. A dává jim ho proto, aby nezapadly a lidé na ně chodili. Batman ho dostal v půlce února a to o něčem svědčí. Před ním toto označení získal například Joker, který se v podobném duchu jako Batman netopýřím mužem zabýval původem jednoho z jeho největších nepřátel. A posbíral několik Oscarů.

Mimochodem, aktuální Batman by měl být první částí plánované trilogie. V té další dojde nejspíš právě i na Jokera.