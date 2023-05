Batman se vrací, teď na vaše poličky. LEGO uvádí jeho jeskyni plnou ikonických zbraní i nepřátel

Skoro by se dalo říct, že LEGO právě potěšilo všechny speleology, protože představilo novou stavebnici jeskyně. Spíš než oni v ní ale najdou maximální potěšení fanoušci jednoho z nejznámějších superhrdinů, Batmana, pro něhož je skalnatý prostor pod zemí útočištěm, odkud podniká výpady na ochranu obyvatelů Gotham City – a kde má nepřeberné množství vychytávek, které fanoušci této komiksové postavy tak zbožňují.

Svět superhrdinů není pro LEGO ničím neznámým – a nejde jen o mocné Thorovo kladivo, které patří mezi nejzajímavější stavebnice z kolekce Marvelu za poslední dobu, nebo rukavici s Kameny nekonečna, s níž zlověstný Thanos vyhladil půlku všech obyvatel vesmíru. Tradiční dánská firma se totiž více či méně pravidelně vydává i do děsivého, temného a strachem nasáklého podsvětí, proti kterému bojuje miliardář v kápi Bruce Wayne. Přesněji řečeno Batman.

Po několika zpravidla menších stavebnicích teď LEGO představilo svou dosud největší, co se tematiky Batmana týče. Uvádí takzvanou Batmanovu jeskyni inspirovanou filmem Batman se vrací z roku 1992, kdy ještě hlavního hrdinu hrál Michael Keaton. Vydává ji ve formě sběratelského boxu, jenž po otevření nabídne majitelům všechny slavné doplňky, pro které je batmanský svět tak populární a patří k nejsilnějším v univerzu DC Comics.

Samozřejmě je ale zapotřebí vše nejprve složit – a že by šlo o vyloženě jednoduchý úkol, se nezdá. Novinka přichází v krabici s přesně 3 981 dílky, z nichž se 51 centimetrů široká a 29 centimetrů vysoká jeskyně poskládá. Nějaký čas tak proces stavby nepochybně zabere. Výsledkem ale bude dílo, které skrývá jak malou verzi Batmobilu, tak sedm sběratelských minifigurek Maxe Shrecka, Tučnáka, Catwoman, Alfreda, Bruce Wayna a Batmana ve dvou provedeních.

Nebylo by to LEGO, kdyby do stavebnice nezahrnulo i různé pohyblivé prvky. V případě Batmanovy jeskyně jde o možnost otáčení židlí, měnění obrazovky počítače nebo otevírání a zavírání prostor pro nástroje. A nelze zapomenout ani na osvětlený trezor pro Batmanův oblek nebo speciální platformu, na níž parkuje zmíněný Batmobil s odnímatelnou střechou, aby se do ní minifigurka Batmana mohla dostat. Nebo třeba snad minifigurka Tučňáka?

Do prodeje nová stavebnice vstoupí 8. června a za cenu 10 199 korun bude k dostání na oficiálním e-shopu LEGO.

Foto: LEGO Složená Batmanova jeskyně