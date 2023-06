Beatles vydají ještě jeden song. Paul McCartney využil umělou inteligenci pro oživení hlasu Johna Lennona

Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr a John Lennon. The Beatles. Nejspíš ta nejslavnější kapela všech dob, která v šedesátých letech pobláznila celý svět a její vliv na další dekády hudebního průmyslu a kulturu snad ani nelze přecenit. V roce 1970 se rozpadli, Lennon a Harrison již zemřeli. Nyní ale Beatles díky technologii znovu ožijí. Umělá inteligence umožní vydání ještě jednoho, posledního songu. Poslechnete si ho už letos.

Ze zbývající dvojice členů Beatles byl po konci kapely o něco aktivnější a viditelnější Paul McCartney. Také Ringo Starr měl solidní sólo kariéru, ale na McCartneyho reflektory zářily přece jen víc. Právě on pro britskou stanici BBC Radio 4 nyní oznámil, že Beatles přinesou posluchačům svou poslední skladbu. „Akorát jsme ji dokončili, vyjde do konce roku,“ řekl McCartney.

Podle BBC půjde o song Now and Then, který složil John Lennon v roce 1978, jen dva roky před tím, než byl zavražděn. Jedna z nejvlivnějších kulturních osobností minulého století však nyní alespoň na pár minut pomyslně ožije. Producenti prostřednictvím softwaru získali ze staré demo nahrávky Lennonův hlas a dotvořili zbytek nedokončené písně.

Now and Then byla blízko vydání už v půlce devadesátých let, kdy Lennonova manželka Yoko Ono kapele předala nahrávky s jeho nedokončenými songy a adresované právě McCartneymu. Tři zbývající „brouci“ – tehdy ještě s Harrisonem, který zemřel o šest let později – se čtvrt století po rozpadu kapely zrovna dávali dohromady v rámci projektu The Beatles Anthology.

Ten kromě dokumentárního snímku, knihy a tří alb pokrývajících tvorbu Beatles světu představil dvě z nezveřejněných skladeb Free as a Bird a Real Love. Trojice tehdy zvažovala také nahrání Now and Then, ale práce na ní brzy skrečovala. Prý kvůli tomu, že kvalita záznamu Lennonova hlasu se nelíbila Harrisonovi. „A protože Beatles jsou demokracie, tak jsme ji nenahráli,“ vysvětloval McCartney. Myšlenky na ještě jeden finální song však přinejmenším baskytaristu Beatles neopouštěly.

O staronové skladbě se tak McCartney zmínil i v roce 2012. „Stále ji máme v hlavě, jednou se k ní s Jeffem dostaneme. A dokončíme ji,“ řekl v tehdeším rozhovoru pro BBC s odkazem na producenta a muzikanta Jeffa Lynnea, mimo jiné frontmana další známé kapely Electric Light Orchestra. Ale především častého spolupracovníka na sólo tvorbě někdejších členů Beatles. Třeba právě i na The Beatles Anthology.

Pomoc od Pána prstenů

Čas a technologie nyní pokročily natolik, aby se nakousnuté plány proměnily v hudební realitu. Velkou zásluhu na tom má jiné známé jméno showbusinessu, režisér Peter Jackson. Filmař stojící za Pánem prstenů a Hobitem v roce 2021 natočil o legendárním uskupení trojdílný dokument Get Back. V něm tvůrci softwarově izolovali a vyčistili hlasy hudebníků včetně toho Lennonova.

„Peter ze staré kazety dostal Johnův hlas. Pomocí umělé inteligence ho filmaři dokázali oddělit. Řeknou jí třeba ‚tohle je hlas a tohle kytara, tak odstraň kytaru‘,“ popsal proces McCartney. „Takže když jsme se rozhodli dokončit poslední píseň od Beatles, měli jsme Johnovu demonahrávku a pomocí umělé inteligence jsme z ní získali jeho hlas. No a pak s tím pracujeme jako při normálním nahrávání,“ zmínil.

„Občas se mi lidé ozvou a říkají, že mají skladbu, kde jim zpívá John Lennon. Ale je to právě jen umělá inteligence. Mám z toho trochu obavy, ale současně je to nesmírně zajímavé, je to budoucnost. Uvidíme, kam až to dojde,“ dodal McCartney. Přinejmenším v případě Beatles by ale obavy neměly být na místě. Fanoušci ještě jednou uslyší Johna Lennona.