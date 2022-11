Beyond Meat ve spirále problémů. Má se obávat i zbytek výrobců rostlinných alternativ masa?

Investice od Billa Gatese, Snoop Dogga a Leonarda DiCapria, ztrojnásobení hodnoty akcií po vstupu na burzu, spolupráce s velkými řetězci jako McDonald’s, KFC i Starbucks. Startup Beyond Meat, který založil Ethan Brown v roce 2009, sklízel se svým rostlinným masem jeden úspěch za druhým. Podle Bloombergu si dokonce mohl připsat na účet jeden z nejúspěšnějších amerických vstupů na burzu. Jenže v uplynulém roce hodnota akcií společnosti klesla o 83 procent a v říjnu oznámila, že propustí 19 procent svých zaměstnanců.

Beyond Meat přitom měl na začátku roku mnohem lepší vyhlídky – očekával až 33procentní růst prodejů, nakonec však vyrostl jen nepatrně. V posledních měsících potíže nastaly také v jeho vedení, když byli propuštěni čtyři vrcholní manažeři včetně provozního ředitele, který byl obviněn z toho, že ukousl kus nosu jinému člověku. Pro startup to jednoduše nebyl příjemný rok.

Deník The Wall Street Journal uvedl, že ačkoliv se Ethan Brown založením značky významně přičinil o rozvoj trhu s náhražkami masa v podobě rostlinných burgerů a párků, někteří z jeho stávajících i minulých zaměstnanců upozornili na to, že měl problémy s dodržováním priorit a s kočírováním růstu své společnosti. Často měnil strategii, kvůli čemuž byly jednotlivé týmy zmatené a frustrované.

Podle interních dokumentů měl nerealistické požadavky na rychlost produkce potravin, společnost Beyond Meat tak neplnila termíny, což spělo k nespokojeným zákazníkům a utopeným nákladům v podobě nevyužitých obalů a ingrediencí, v horším případě k poškození značky – zákazníci totiž jen tak nezapomínají a z párků, které se podivně scvrkly v regálech supermarketů, se rychle stal virál.

Foto: Beyond Meat V Beyond Meat letos očekávali až 33% růst prodejů

V Beyond Meat se snažili vytěžit momentum rostlinných potravin na maximum, proto se zaměřili na investice do nových produktů. Jejich prodeje vzrostly během let 2019 až 2021 o 56 procent na 465 milionů dolarů, jenže společně s tím rostly i náklady a dluh. The Wall Street Journal vyčísluje, že náklady spojené s výzkumem se v tomto období více než ztrojnásobily.

Co se stagnujícího růstu obratu Beyond Meat týče, otázkou zůstává, jestli jde o potíže, které jsou specifické přímo pro původně nadějný startup, nebo jde o předzvěst hlubšího problému, kterému může čelit celý průmysl s rostlinnými náhražkami masa. Podle deníku The New York Times přitom ještě před pár lety investoři očekávali, že tento segment poroste skokově každý rok.

Jenže nyní se vyjadřují zdrženlivěji. „Věříme, že budoucnost stravování je rostlinná, ale půjde o přerod, který bude trvat až 25 let. Určitě se to nestane v rámci nadcházejících pěti až deseti let,“ uvedl pro deník John Baumgartner, analytik potravinářského průmyslu z finanční instituce Mizuho Americas.

S tím souhlasí i Štěpán Hájek, analytik finančních trhů ve společnosti XTB. „Poptávka po náhražkách masa založených na rostlinných výrobcích bude nejspíš dále postupně růst. Bude to však chvíli trvat, než se celý segment stabilizuje. Z velké části vše stojí na obnovení ekonomického bohatství a levného kapitálu, což zabere ještě minimálně jeden až dva roky. Management má tak mnoho dynamik mimo svou kontrolu a pálí příliš hotovosti.“

Vliv může mít také celkové zpomalení prodejů potravin, které souvisí s inflací – spotřebitelé se v době rostoucích nákladů uchylují k levnějším variantám a etická motivace jde mnohdy stranou, což se ostatně děje i v České republice. Spotřebitelé řeší úplně jiné starosti a na experimentování s nemasovými alternativami jim nezbývá prostor.

„Beyond Meat prodává spíše prémiové produkty, je tedy více náchylný k ekonomickému zpomalení. Dalším problémem je konkurence, která má úplně stejné problémy jako Beyond Meat a kvůli změně chování spotřebitelů musí začít uvažovat nad svými zásobami. Přichází tedy masivní slevy, jelikož poptávky není a zásoby se hromadí,“ dodává Hájek.

Foto: Beyond Meat Šéf společnosti měl mnohdy nerealistické požadavky na rychlost produkce nových výrobků

Důvod by mohl být částečně skrytý také v tom, že společnosti zaměřené na tento segment prostě narazily na maximum zákazníků, které mohou získat k opakovanému nákupu svých produktů. Podle průzkumu společnosti Deloitte se zájem spotřebitelů omezil i přes to, že masové alternativy chutnají mnohem lépe než dříve. Počet pravidelných zákazníků společností jako Beyond Meat se tak v roce 2022 v porovnání s předchozím rokem prakticky nezměnil.

Deloitte také uvádí, že dalším problémem, kterému trh s alternativami masa čelí, je fakt, že i lidé, kteří si je kupují pravidelně, začínají zpochybňovat jejich přínosy. Největší změna nastala ve vnímání dopadu na zdraví. Loni ještě 68 procent spotřebitelů, kteří nakoupili falešné maso, věřilo, že je zdravější než maso skutečné. Dnes je to jen 60 procent. O pět procentních bodů se pak snížila víra v jeho větší udržitelnost.

V říjnu tak po dvou letech skončila značka Planterra Foods, která byla součástí brazilského masového giganta JBS. Pokles v prodejích hlásí také výrobce vegetariánského masa Morningstar Farms. Na druhou stranu značka Impossible Foods pro deník The New York Times uvedla, že poptávka po jejích produktech v uplynulém roce výrazně stoupla. „Nezažíváme to, co Beyond Meat. Spíše naopak. Letos jsme v prodejích meziročně vzrostli o 60 procent,“ uvedla tisková mluvčí Impossible Foods Keely Sulprizio.

Z Beyond Meat je aktuálně druhá nejvíce shortovaná akcie na americké burze.

Podle Štěpána Hájka je společnost Beyond Meat specifická tím, že čelí mnoha problémům již delší dobu. V jejím případě jde tak pravděpodobně o hlubší strukturální problémy, které současná ekonomicky nepříznivá situace jen akcelerovala. „Především jde o růstovou firmu, která je vysoce ztrátová. Růstovým společnostem se v letošním roce nedaří kvůli zvyšujícím se úrokovým sazbám, a tedy horšímu přístupu ke kapitálu. Ocenění společnosti výrazně kleslo, což z ní vytváří adepta na akvizici,“ vysvětluje Hájek.

Finance firmy nejsou v dobré kondici a kombinace mnoha negativních faktorů vytváří velmi negativní prostředí pro investory. Z Beyond Meat je tak podle analytika aktuálně druhá nejvíce shortovaná akcie na americké burze, což znamená, že investoři sází na další pokles jejího ocenění.

„Investice do společnosti je proto velmi riskantní. K ziskům by teoreticky mohla pomoci „meme“ mánie, která se objevila v minulosti na dalších shortovaných akciích jako Gamestop nebo AMC. To však nemá s investicemi nic společného, jde pouze o hazard,“ uzavírá Hájek.