Bezos je pětkrát bohatší než jeho exmanželka, peněz ale rozdal osmkrát míň. Teď dostal cenu u papeže

Když se loni v létě vrátil Jeff Bezos ze své krátké návštěvy vesmíru na palubě vlastní rakety New Shepard, kromě zážitků ze stavu beztíže se pochlubil i tím, že hodlá zintenzivnit své filantropické úsilí. A přislíbil 100 milionů dolarů slavnému šéfkuchaři José Andrésovi a jeho projektu World Central Kitchen. Díky penězům od zakladatel Amazonu teď Andrésovi spolupracovníci vaří například lidem na Ukrajině. Oba muži – tedy Bezos i původem španělský restauratér – získali před pár dny ve Vatikánu Galileovu cenu pro mecenáše.

Jeff Bezos, druhý nejbohatší člověk světa, se stal prvním laureátem vyznamenání, které udílí Galileova nadace napojená na katolickou církev. Iniciativa chce spojovat mecenáše různých náboženských vyznání. Když Bezos cenu v Římě přebíral, hodně se vyjadřoval k péči o planetu a potřebě bojovat s klimatickou změnou: „Země je ráj a my ji musíme chránit. Jeho svatost papež František to zdůrazňuje opakovaně, když o Zemi mluví jako o našem společném domovu a připomíná nutnost starat se o ni.“

V roce 2020 Bezos ohlásil, že skrze svou nadaci Bezos Earth Fund investuje 10 miliard dolarů (250 miliard korun) do podpory udržitelnosti a ekologie. Dosud z této částky podle propočtů časopisu Forbes vynaložil asi patnáct procent. To je sice pěkná suma, ale bledne ve srovnání s dalšími členy elitního klubu nejbohatších lidí světa, speciálně pak s jeho bývalou ženou MacKenzie Scottovou. Ta by si totiž papežskou poctu zasloužila spíš než její exmanžel – přestože je oficiálně čtyřikrát až pětkrát chudší (záleží na tom, kdo a jak jmění počítá), rozdala násobně víc.

Jedna z prvních věcí, kterou po rozvodu v roce 2018 (přezdívaném jako Nejdražší rozvod všech dob) oznámila, bylo, že postupně rozdá veškerý svůj majetek. Jednak se přihlásila k výzvě Giving Pledge iniciované Warrenem Buffettem a Billem Gatesem, jednak začala opravdu masivně podporovat stovky neziskovek a charit. Letos na jaře zveřejnila, že už finančně pomohla 1 257 organizacím.

Celkem mezi ně poslala přes 12 miliard dolarů, což je osmkrát víc, než kolik dosud na filantropii reálně vydal Bezos, a víc, než kolik vůbec hodlá v příštích letech rozdat. Na rozdíl od ní se ani nepřihlásil ke Giving Pledge, výzvě, že naprostou většinu svého majetku dříve či později (respektive po smrti) svěří dobročinným nadacím. „Jsem disproporčně bohatá,“ vysvětlila Scottová své filantropické motivace už dřív.

Její bohatství pramení z rozvodové smlouvy, protože v rámci vypořádání jí připadl výrazný, zhruba čtyřprocentní akciový podíl v Amazonu, Bezosovi zůstalo dvanáct procent. V roce 2019, kdy se dohody finalizovaly, šlo o jmění v hodnotě přesahující 35 miliard dolarů. Ačkoliv část akcií od té doby Scottová prodala – a zároveň letos hodně klesla hodnota cenných papírů Amazonu –, pořád jí patří přední místa v žebříčcích nejbohatších lidí světa. Podle Bloombergu je aktuálně jednačtyřicátá, podle Forbesu třicátá.

Mecenášské úsilí jednapadesátileté právničky, které Bezos opakovaně přiznal klíčové zásluhy na vybudování Amazonu především v začátcích firmy v 90. letech a na přelomu milénia, je velmi systematické. Hodně se v tomto ohledu podobá Billu Gatesovi a jeho exmanželce Melindě, pro které se filantropie stala hlavní náplní života.

Scottová v podstatě veřejně nevystupuje, nedává rozhovory, jen tu a tam napíše něco na blogovou platformu Medium. Se svou nadací se věnuje charitativním projektům především na půdě USA, výrazně podpořila například v Americe hojně diskutovanou společnost Planned Parenthood, která se zasazuje za zdravý sexuální život a možnost žen jít na potrat. Hodně také pomáhá spolkům a organizacím, které bojují s chudobou, s nekvalitním vzděláváním a obecně se zaměřují na děti a znevýhodněné skupiny obyvatel.

The Hutch is going to do incredible things with this.https://t.co/m3BKYhKwr9

— Jeff Bezos (@JeffBezos) October 12, 2022