Biano vstoupilo do Itálie, kde koupilo konkurenta. Lidé přes něj loni koupili nábytek za 1,7 miliardy

Loni v říjnu vstoupilo do Řecka, teď v dubnu do Itálie. České online tržiště nábytku a doplňků Biano pokračuje ve svém tažení Evropou, přičemž nyní působí již na devíti trzích. Vstup do další země firma odstartovala akvizicí podobně zaměřené společnosti Homelook, za kterou zaplatila desítky tisíc eur, v přepočtu do dvou milionů korun.

„Expanze na náš devátý trh do Itálie se nám podařila díky tomu, že jsme ve správný čas byli na správném místě,“ komentuje Michael Zelinka, ředitel Biana, které v minulém roce prodalo zboží o celkové hodnotě (GMV) 1,7 miliardy korun. Prodeje tak dosáhly podobné úrovně jako předloni, stejná loni zůstala i ziskovost firmy ve výši jednotek procent.

„Díky tomu jsme se mohli chopit příležitosti koupit lokální tržiště v Itálii, kde jsme již delší dobu hledali ideální cestu pro vstup. Nyní nemusíme stavět na zelené louce, o to rychleji můžeme na novém trhu získat větší podíl,“ pokračuje Zelinka. Akvizicí Homelooku získalo Biano mimo jiné také přístup ke třem stovkám italských obchodů, které se tak přidaly k více než třem tisícům stávajícím.

Itálie je devátou zemí, v níž Biano působí. V Česku vzniklo v roce 2015, kdy do něj počáteční investici vložila skupina Miton, o dva roky později expandovalo na Slovensko a do Nizozemí. Od té doby přidává každý rok jeden trh – Brazílii, Maďarsko, Rumunsko, Portugalsko a Řecko.

„Dnes už nové trhy dokážeme technicky spustit velice rychle – během pár týdnů. Přestože jsme nyní v relativně krátké době spustili dva trhy po sobě, neplánujeme v růstu polevovat. Už nyní se díváme po dalších možnostech, do kterých bychom se ještě letos chtěli pustit,“ uzavírá Zelinka.

Kromě aktuální expanze chystá Biano v následujících měsících velkou proměnu svého tržiště, která přinese vylepšenou personalizaci nabídky zboží i funkcí na míru uživateli a přiblíží koncept online tržiště sociálním sítím typu Pinterest.