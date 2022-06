Přes Biano loni lidé nakoupili nábytek za 1,7 miliardy. Expanduje do další země a mění strategii

České Biano vyrostlo jako online tržiště nábytku a dekorací a aktuálně integruje už přes tři tisíce e-shopů, z nichž sedm set přibylo jen v minulém roce. To se podepisuje i na byznysu firmy, když loni zprostředkovala prodeje zboží za 1,7 miliardy korun. Nyní expanduje už na osmý trh a částečně mění strategii – z „obyčejného“ tržiště se má stát platforma, která kolem zařizování domácností či kanceláří buduje komunitu loajálních uživatelů.

Kolik ze zprostředkovaných prodejů přímo zůstává Bianu, firma nekomentuje, udržuje se ale v černých číslech a ziskovost má na úrovni jednotek procent z obratu. „Mohlo by to být i více, ale výrazně v posledních letech investujeme do vývojářského týmu a nových technologií, na kterých stojí naše nová strategie, v níž se posouváme od pouhého tržiště ke komplexnější platformě zaměřené na uživatele a jejich potřeby,“ komentuje pro CzechCrunch ředitel Biana Michal Zelinka.

Tato transformace zahrnuje opuštění tradičního pojetí online tržiště a Biano, spadající pod investiční skupinu Miton, by tak nemělo fungovat jen jako krátkodobá zastávka v nakupování nábytku. „Klasická tržiště fungují na principu ‚najdi a odejdi‘. Jako by se vůbec nezajímala o své uživatele,“ říká Zelinka.

„My jsme k nakupování přidali prvek budování komunity a funkce postavené na vlastních technologiích. Z pouhého tržiště jsme Biano transformovali v platformu pro vše, co se týká nábytku a dekorací,“ doplňuje. Jako příklady funkcí uvádí možnost vyhledávání nábytku podle fotek – uživatel si vyfotí konkrétní kus a na platformě jej najde, vyhledá barvu a rovnou i obchod, kde se prodává za nejlepší cenu.

Foto: Biano Michael Zelinka, ředitel Biana

Takovým způsobem pak vybrané kousky může vložit do svého návrhu pokoje nebo kanceláře a posoudit, jestli se hodí k ostatním věcem – a takový návrh dále sdílet. Právě kombinace podobných funkcionalit uživatelům umožňuje vytvářet obsah a podporovat tak jejich chuť vracet se na Biano častěji.

Dalším součástí tvorby komunity je systém recenzí produktů, kde lidé kromě hodnocení zkušeností s e-shopy a produkty mohou sdílet také fotky, jak zboží vypadá ve skutečnosti. Někteří z partnerských obchodníků tento systém zároveň implementují na své weby.

„Brzy navíc chystáme spuštění nové funkce, která uživatelům umožní zeptat se ostatních uživatelů na konkrétní produkt ještě před jeho nákupem. To vše přispívá k pohodlnému a spolehlivému nákupu nábytku a dekorací online,“ říká Zelinka.

Biano se nyní moc neobává ani potenciálního poklesu trhu. Během koronavirové pandemie celá e-commerce zaznamenala vysoký nárůst prodejů kvůli zavřeným kamenným obchodům. Nyní už po jejich otevření segment online nákupů obecně klesá, zákaznické chování navíc negativně ovlivnila válka na Ukrajině a aktuálně také rostoucí inflace.

I sesterská firma Biana spadající pod Miton, Bonami, které se zaměřuje přímo na prodej nábytku, začátkem letoška uznalo, že mělo příliš velké oči a svůj ambiciózní růstový plán nedokázalo naplnit (i když vyrostlo o čtvrtinu na více než dvě miliardy korun).

„Je pravda, že v určitých segmentech dochází k menšímu útlumu, zejména se jedná o kategorie dražšího a luxusního zboží, kde se šetření vždy projevuje nejvíce. V dalších segmentech se však stále pohybujeme na stejných úrovních jako v předchozím pandemickém roce. Takovým příkladem je obecně zahrada, kterou lidé v tomto období dovybavují. Zde žádný pokles nepozorujeme a držíme se na loňských ‚naboostovaných‘ číslech,“ komentuje současné dění Zelinka.

„V Bianu očekáváme i nadále celkový růst, a to zejména díky otevírání nových zemí a samozřejmě nabírání dalších partnerských e-shopů. V déle otevřených zemích ale počítáme s tím, že může dojít k dočasné stagnaci,“ doplňuje šéf firmy, která aktuálně působí na sedmi trzích – kromě Česka jde o Slovensko, Nizozemsko, Maďarsko, Rumunsko, Brazílii a Portugalsko –, a připravuje expanzi do Řecka. S rozšiřováním Biana roste i jeho tým, jež nyní čítá 55 hlav.