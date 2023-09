Bilion předpovědí týdně a umělá inteligence, kam se podíváš. Šéf Salesforcu ukázal, jak vidí budoucnost

Až si v zimě ve Spojených státech zapnou uživatelé Slack, platformu pro firemní komunikaci, hned se jim ozve virtuální asistentka. A napíše souhrn toho, co se stalo, zatímco do aplikace nekoukali. Uspořádá výpisky z jednotlivých konverzací, a když jim něco nebude jasné, tak se jí prostě ve zprávě zeptají, stejně jako třeba svých kolegů. Pokud budou potřebovat něco v konverzaci najít, stačí jí o to napsat, jako by někomu psali třeba e-mail. Odpovídat jim bude umělá inteligence. Stejně jako když mluví člověk s člověkem. A aniž by jí potřebovali vysvětlovat kontext, navrhne lidem i odpověď pro kolegy.

Umělá inteligence nás mění a právě stojíme na pokraji revoluce, hlásí Marc Benioff, zakladatel a ředitel společnosti Salesforce. Ta v San Francisku uspořádala největší konferenci o umělé inteligenci se zhruba 70 odborníky víc než 40 tisíci účastníky. A CzechCrunch se jí také zúčastnil.

Firma chytré algoritmy připravuje tak, aby převzaly úkoly ve všech jejích aplikacích. V budoucnu má být možné shrnovat videa, připravovat e-maily a automatizovat korespondenci se zákazníky. „Změní způsob, jakým s počítači pracujeme. Teď s nimi budeme spolupracovat,“ říká Benioff.

Své předpovědi přidal i Sam Altman, zakladatel firmy OpenAI a tvůrce ChatGPT. I on vysvětloval, že změny, které vidíme, nekončí. „Většina z nás to do jisté míry chápe špatně. Ukážete lidem exponenciální křivku toho, jak se technologie vyvíjely, a oni vidí, že je exponenciální. Nicméně nevěří, že to tak dál bude pokračovat. Je těžké si něco takového představit. Ale když si to uvědomíte, pochopíte, jak radikálně se naše životy budou měnit,“ popsal.

Foto: Dreamforce Sam Altman, zakladatel OpenAI, a Marc Benioff, který řídí Salesforce

„Lidi jsou ohromně ochotni přijmout umělou inteligenci,“ doplňuje je pro CzechCrunch Robin Fisher, který má v Salesforcu na starosti region MMEA, do kterého spadá i Česko. Podle něj jsme velmi rychle přijali způsob, jak s námi stroje komunikují.

Nepřesedlaly na něj ale jen firmy. I třeba zákazníci u internetových obchodníků počítají s tím, že systémy budou vědět, co si koupili minule i to, co je zajímá teď. A nevadí jim to, právě naopak.

Překvapením bylo, že ChatGPT funguje

Salesforce je technologický obr, který si podstatně přisvojil digitální svět péče o zákazníka, tedy takzvané CRM systémy. Pokud pro ně mají firmy software, bude to nejpravděpodobněji právě produkt od Salesforcu. Firma má burzovní hodnotu přes 200 miliard dolarů, v San Francisku má po sobě pojmenovanou nejvyšší budovu a patří mezi 50 největších společností na světě.

Zmíněný Slack je součástí jejího portfolia a umělá inteligence ve společnosti není novinkou, různé týmy na ní pracují od roku 2014. Aktuálně ji zařazuje napříč svými produkty a plánem je nejen s ní komunikovat jako s lidmi, ale stejným způsobem – tedy v podstatě díky rozhovoru – ji nechat i programovat.

Nebo s ní předpovídat budoucnost. „Dnes naše prediktivní technologie s umělou inteligencí produkují víc než bilion předpovědí týdně,“ popisuje Clara Shih, šéfka umělé inteligence této společnosti.

Programy, které člověku rozumí a podle jednoduchých pokynů za něj vykonávají nezáživnou nebo monotónní práci, jsou dlouhodobým snem. V posledním roce ji pro mnohé přiblížil právě ChatGPT. „Největším překvapením bylo, že vůbec funguje,“ prozradil k jeho začátkům Altman.

Umělá inteligence se totiž někdy označuje za černou skříňku. Můžete jí zadat úkol – tedy nějaký vstup – a dostanete výsledek, tedy výstup. Co se ale děje uvnitř, zůstává pro lidi skryté.

„Systémy studujeme. Je to vlastně snazší než studovat lidský mozek, není způsob, jak bychom dokázali sledovat jeho fungování, aniž bychom na něm napáchali škody. Nemůžeme se podívat na to, co v něm dělá každý neuron. Ale můžeme studovat pochody umělé inteligence. Už teď můžeme s jistotou předpovědět, že umělá inteligence bude schopnější. Ale jak přesně, to nevíme, tomu ještě nerozumíme,“ uvedl Altman.